Колтуши, Ленинградская область, 23 марта, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Генеральный план Колтушского поселения в Ленинградской области, принятие которого сделало возможным застройку территорий на границе объектов всемирного наследия, может быть опротестован.

Valeriy10f Реликтовое, бессточное озеро на Колтушской холмисто-камовой возвышенности

Такой вывод прозвучал в ходе визита в Колтуши экспертов консультативной миссии ЮНЕСКО, работавшей в Петербурге с 19 по 23 марта, сообщила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, председатель правления фонда «Сохранения культурного и природного наследия «Колтуши» Ирина Гавриленко.

Эксперты осмотрели научный городок Павлова, а также ландшафты Колтушской возвышенности со следами остановленных силами активистов строек. Также их ознакомили с новым генпланом поселения, в котором земли на границах охранных зон отданы под малоэтажную застройку.

«Это угрожает уничтожением объектов всемирного наследия и противоречит действующему законодательству РФ, поскольку постройки преградят доступ к Токкаревским озерам, — пояснила Гавриленко. — Более того, на утверждении Минкульта сейчас находятся документы о придании этим территориям охранного статуса достопримечательного места».

В ходе встречи председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский сообщил, что генпалан не был согласован с его ведомством.

«Это дает возможность комитету обратиться в суд и опротестовать документ в части, касающейся застройки земель вокруг Токкаревских озер. К сожалению, это единственно приемлемый вариант защиты этих территорий от застройки, поскольку разработка и внесение изменений в генплан займут много времени», — отметила Ирина Гавриленко.

Специалисты ЮНЕСКО обратили внимание на несовершенство и противоречия российского законодательства в части охраны объектов всемирного наследия. «Россия взяла на себя охранные обязательства, однако ни законодательной базы, ни работающих регламентов по охране как самих объектов, так и буферных зон вокруг них у нас до сих пор нет», — подчеркнула Гавриленко.

Так, по ее словам, изменения в генплан по застройке Колтушских высот были приняты вопреки обращению Минкульта в адрес областных комитетов, где говорилось о недопустимости любой застройки в границах будущего объекта культурного наследия федерального значения.

Экспертам миссии были вручены обращения с подписями жителей в адрес Комитета ЮНЕСКО и Минкультуры РФ за скорейшее создание достопримечательного места «Колтушская возвышенность», а также сохранение ландшафтов Дороги жизни и берегов Невы в границах Ленинградской области. Всего было собрано около 1500 подписей. В свою очередь, по итогам работы в Петербурге и Ленобласти миссия подготовит отчет и предложения по дальнейшей работе в адрес Комитета ЮНЕСКО, а также правительство РФ.

В рамках нынешнего визита в Петербург эксперты миссии планировали встретиться с представителями ICOMOS и ВООПИиК, а также посетить объекты всемирного наследия, находящиеся под угрозой из-за окружающей застройки, в частности, Чесменский дворец, ансамбль Александрино и Пулковскую обсерваторию. Также состоялась их встреча с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.