В Петербурге и Ленинградской области отмечают 170-летие со дня рождения великого русского ученого, лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова. В расположенном в Колтушах Институте физиологии РАН, который носит имя академика, уверены: и музей ученого, и весь научный городок стоят на пороге больших перемен. Вот только денег на качественные изменения пока нет, и даже на юбилей Павлова собирать пришлось с миру по нитке.

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН Старая лаборатория

От обезьяны к человечеству

Выставка, а точнее — целый научный фестиваль в честь 170-летнего юбилея со дня рождения знаменитого ученого, откроется 27 сентября.

Сейчас в научном городке Павлова в здании Старой лаборатории работает типичный академический музей. Там есть личные вещи ученого, к примеру велосипед, на котором Павлов гонял по колтушскому бездорожью, фотографии, хранящие свидетельства того, как Герберт Уэллс ходил по тропинкам научного городка, и, конечно, научные экспонаты. Самый знаменитый — сохранившаяся со времен Павлова звуконепроницаемая камера с фанерной «собакой», где туристам запросто объяснят суть открытия условных рефлексов. Весной этого года музей принял последние экскурсии и закрыл двери для делегаций школьников и немногочисленных частных посетителей. На их место пришли художники и ученые.

Два, казалось бы, параллельных мира объединил проект «Новая антропология». Плод совместного творчества — экспозиция в стиле art & science, где медиахудожники на языке искусства расскажут зрителю о сложных научных фактах. Уже завтра здесь можно будет встретить киберобезьяну, поговорить на языке пчел, поразмышлять об этике отношений человека и «испытуемого» животного… А еще посетить мастер-классы, послушать лекции и пообщаться с авторами неокомпозиций.

Возможно, когда-нибудь перед репродукцией знаменитого портрета кисти Нестерова появится «цифровой Павлов», а собаку в «камере тишины» заменит ее реалистичное изображение. Но и мемориальная часть музея, разумеется, никуда не уйдет.

В институте с сожалением отмечают: сейчас даже старожилы Колтушей не все знают, что в исторических стенах не только проводятся исследования, но и работает музей. Поэтому на дуэт художников и ученых возлагают большие надежды: выставка, которая ярким современным языком расскажет о достижениях физиологической науки, разбудит воображение зрителей и привлечет сюда широкую публику. И когда-нибудь посещение «Новой антропологии» войдет в обязательную программу гостей Петербурга.

«Разве это не наш Нотр-Дам?!»

Грант из Фонда президента РФ на открытие выставки институт получил в 2018 году. Деньги можно было тратить исключительно на создание экспозиции. Помещения для нее, которые ранее занимали научные лаборатории, институт готовил самостоятельно. В условиях безденежья это был даже не ремонт, а расчистка «вековой пыли». Например, отмывали метлахскую плитку, которую обнаружили на полу под слоями линолеума, рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по развитию Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Ирина Гавриленко.

В один непрекрасный день случилось то, чего стоило ожидать: электропроводка не выдержала нагрузки. Пожар быстро потушили. Но смета подготовки к юбилею резко подросла: неизвестно, выдержат ли старые провода нагрузку от работы современных экспонатов. А еще надо восстановить системы отопления, водоснабжения, канализацию, привести в порядок санузлы…

Сложившаяся за годы практика показала, что просить деньги «наверху» бесполезно и долго. Руководство института решилось на отчаянный шаг — бросить клич о помощи в народ. «После пожара в Нотр-Дам-де-Пари средства на восстановление собора были собраны в течение недели. А чем наш научный городок хуже? Разве это не наш Нотр-Дам?!» — говорит Ирина Гавриленко.

После призыва в соцсетях на счет института стали поступать деньги. В «спонсорском» списке — посильные для каждого суммы, от ста рублей до нескольких тысяч. Несли банки с краской, шпаклевку, доски. Только благодаря отзывчивости жителей Колтушей помещения успели отремонтировать к знаковой дате.

К слову, не на бюджетные деньги к юбилею привели в порядок и фруктовый сад, заложенный на территории городка самим Павловым. Его яблони всегда имели для института прикладное значение: из плодов варили компоты сотрудникам, сухофруктами кормили зимой животных. А в блокаду живые витамины поддерживали раненых бойцов и детей, привезенных сюда из Ленинграда.

В последние годы много деревьев заболело, одичало. Спасать сад и сажать новые яблони и груши пришли специалисты опытной станции Ботанического института имени В. Л. Комарова, сотрудники института и неравнодушные колтушане, силами которых парк поддерживается в приличном состоянии. Финансовую поддержку оказал крупный петербургский банк.

Скинуть балласт

Юбилейный фестиваль и подготовку к нему в Институте физиологии рассматривают как точку невозврата: теперь научный городок должен стать и просветительским центром, и сердцем физиологической науки Петербурга и всей страны. Но сделать следующий шаг к этому мешает тяжелое финансовое положение и груз нерешенных хозяйственных проблем.

«Институт оказался заложником своего исторического прошлого», — говорит Ирина Гавриленко. По сути, в Колтушах был первый в России наукоград. Биостанция с комплексом лабораторий «обросла» домами для сотрудников, появились котельные, очистные сооружения, сети, была проложена дорога. Это обветшалое хозяйство по-прежнему находится на балансе научной организации, а денег на его содержание Минобрнауки не дает. Это сильно тормозит развитие института.

Выход видят один: сохранить то, что необходимо для уставной деятельности, а непрофильное имущество отдать. В первую очередь — дорогу, как главный балласт и предмет спора с местными жителями.

«Километры позора» находятся в жутком состоянии. Капремонта не было много лет, пробоины в полотне закатывали перед очередными выборами и подсыпали на «спонсорские» деньги. Несложно представить, какое впечатление ямы и воронки произвели на зарубежные делегации, которые приехали в институт на юбилей Павлова. А местные жители здесь ездят каждый день и как свои пять пальцев знают, где надо дать на полруля вправо или влево, чтоб не остаться без колеса.

Переписку о передаче дороги муниципалитету институт ведет с 2011 года. Ни головное министерство, ни Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не вникали в суть проблемы. В последних ответах институту, например, есть ссылка на президентский мораторий на распоряжение имуществом научных организаций, который при желании сторон и наличии документов можно преодолеть. Но и местной администрации было проще поддержать в народе имидж института как собаки на сене, а не простреливать бюджет «черной дырой».

К переписке института и министерства присоединился депутат Госдумы от Ленобласти Владимир Драчев. По словам Ирины Гавриленко, сейчас есть надежда, что до конца года устные обещания передать дорогу наконец обретут силу документа. Одновременно планируется отдать в ведение Ленобласти и комплекс очистных сооружений. Тем более что в декабре у института истекает срок действия разрешительных документов на их эксплуатацию.

Остов сокровищ

Срочно требует внимания и комплекс зданий научного городка, состояние которого и близко не соответствует высокому статусу объекта ЮНЕСКО. Так, в коттеджах и двухэтажном доме по улице Быкова, 48, несмотря на аварийное состояние, до сих пор живут люди. Это здание, которое помнит самого Павлова, уже дважды расселялось, но по вечерам в окнах горит свет, а перед домом паркуются автомобили. При этом ордер на проживание имеется лишь у обитателей пары квартир.

Стены здания, изъеденные грибком, слабо напоминают об эпохе советского модерна. Летом 2019 года его обследовала специализированная организация и вынесла приговор — безопасный срок службы здания истек. Дом имеет охранный статус, для воссоздания потребуется немало денег и документов. Зато в перспективе на этом месте можно создать современную клинику реабилитации. Например, ученые института разработали уникальную методику восстановления двигательных функций у пациентов с параличом, а значит, именно здесь наука может быть крайне полезной человечеству.

В плачевном состоянии находятся и пять коттеджей, построенных для сотрудников научного городка. Оптимальным вариантом было бы расселить людей из не очень хороших условий, отремонтировать здания и приспособить их под гостиницы научного центра, говорит Ирина Гавриленко. Если за дело взяться сейчас, то обновленный фахверк вскоре засияет белизной в изумрудной листве парка. Но радужные перспективы погрязли в серой переписке ученых и чиновников.

Там же зависло будущее еще одного уникального элемента архитектурного ансамбля городка — дома Леона Орбели, преемника Павлова. Он жил в этом доме со своей семьей, здесь во время Великой Отечественной войны располагался штаб 30-го гвардейского корпуса под командованием генерала Симоняка, принимались судьбоносные решения по прорыву блокады Ленинграда. Дом с историческим прошлым также можно было бы приспособить под гостиницу и экспозицию, посвященную развитию научного городка и прилегающих территорий. Альтернативы нет: или сейчас, или здание будет утрачено.

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН Дом Орбели

Один объект научного городка уже не дождался лучшей участи: в 2017 году сгорел дом Павлова. Руководство института еще в 1992 года било тревогу по поводу его состояния. Спустя два с лишним десятка лет пакет документов на реконструкцию наконец был согласован. Но ночной пожар нанес заколоченному зданию повреждения, не совместимые с жизнью.

Обуглившийся остов до сих пор не разобран: даже руины просят денег. Впрочем, в институте не хотят хоронить память под пеплом, — теперь здесь готовы побороться за воссоздание дома Павлова. Но для начала надо хотя бы выделить деньги на внесение изменений в документацию (требуется 4,8 млн рублей), а затем на проектно-изыскательские работы.

Времени всё меньше

Можно и нужно спасать и здания лабораторий городка. Например, антропоидник, где проводятся исследования по особенностям поведения и интеллекта обезьян, уже имеет пачку предписаний от контролирующих органов. Несколько лет назад, когда была жива последняя колтушская шимпанзе, руководство антропоидника с помощью краудфандинга собрало 400 тысяч рублей на ремонт ветхого здания. Но неужели институту придется и дальше развивать опыт обращения к рядовым налогоплательщикам?

Между тем переписка Института физиологии с профильными министерствами по вопросам сохранения зданий городка пока напоминает игру в футбол. Пакеты документов уходят в столичные кабинеты каждый год, в ответ летят отписки. Так, в конце 2018 года руководство института в очередной раз попросило Министерство культуры включить в целевые программы заявки на проведение проектно-изыскательских работ по «горячим точкам» научного городка — коттеджи, лаборатории, дом Орбели. К переписке подключились Минобрнауки, правительство Ленобласти, директор института попросила о поддержке комиссию РФ по делам ЮНЕСКО.

Минкультуры в ответ сообщило, что заявки, конечно, будут рассмотрены, но, может, в следующем году, ведь финансирование ограничено. Да и вообще, охранные обязательства в отношении памятников выполнять должен тот, кто им владеет и пользуется…

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН Лаборатория

Ни для кого не секрет, что «непосвященные» гости Колтушей, гуляя по городку, удивляются, узнав, что там кипит научная работа: внешний вид не оставляет шанса для таких мыслей. Внутри не лучше — здания находятся в аварийном состоянии.

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН Внутри лабораторий

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН Внутри новой лаборатории

Всё это не очень вяжется с грандиозными планами руководства института по развитию здесь международного научно-просветительского и рекреационного центра. Ученые подсчитали: чтобы вписать научную деятельность в историческую и культурную канву, нужно 2,5 миллиарда рублей на подготовку документов, ремонт и восстановление зданий научного городка. И это не такая уж большая сумма, если учесть, что в столице миллиарды рублей вливают в развитие Сколково, пока здесь ученые-физиологи развивают науку в совершенно не подходящих для такой работы условиях. Постигать искусство малых шагов времени нет: наследие Павлова в опасности.

…Кстати, у государства есть прекрасный шанс исправить ситуацию и сохранить лицо: в 2025 году научный городок отметит свой столетний юбилей. Может, хотя бы к следующей дате ученые будут говорить не о проблемах, а о свершениях?

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