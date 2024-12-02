Андрей Хрусталев
Автор
Последние публикации
Конец «гастростолицы». Львовская кухня со вкусом бандеровщины закрывается
Вторая гастростолица Украины переживает не лучшие времена: во Львове с лета 2024 года рестораторы свернули деятельность полусотни заведений, которые закрыты или выставлены на продажу. Как сообщил один из основателей известной ресторанной сети! FEST Юрко Назарук, число прогоревших заведений может...
2 декабря 2024
«Во всём виновен проклятый москаль». Что такое русофобия по-львовски
Из сегодняшнего дня Украина представляется местом, где любые проблески русского слова и русской культуры невозможны. Но случилось это далеко не сразу, и «законодателем мод» в этой сфере стал именно Львов, в котором я живу всю жизнь. Львовские старожилы и пылящиеся в архивах газеты не дадут соврать...
21 ноября 2024
«Город убийц, шлюх и воров». Новое лицо Львова, культурной столицы Украины
Многие в России с теплотой вспоминают Львов советской эпохи и даже 1990-х гг., не понимая, как могло так случиться, что город стал рассадником ненависти. Я ж все свои 43 года прожил здесь, никуда не выезжал на заработки, и скажу так: посмотрите, дорогие мои, на социальную структуру города, скажем...
15 ноября 2024