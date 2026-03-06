Обвинение в провале летнего контрнаступления 2023 г., выдвинутое в адрес Зеленского со стороны экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного, в обычных условиях должна была привести к его отставке.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако же не привела.

В феврале в интервью изданию Associated Press генерал откровенно поделился своей болью: ему не дали сконцентрировать ресурсы для удара на одном южном направлении. Зеленский распылил боеприпасы и технику по фронту.

Поскольку еще в 2022-м представители высшего руководства Украины, опасаясь роста политического рейтинга генерала, пошли с ним на конфликт. А еще раньше в интервью The Guardian Залужный рассказывал, как ему не давали готовиться к войне и украинские генералы предпринимали те или иные действия, не имея полномочий и с риском сесть за это в тюрьму, практически за спиной Зеленского.

В итоге статья оставляет явное послевкусие, что на Украине — героический народ, который все недооценили, есть персонифицированные герои — генералы, взявшие на себя смелость действовать ради спасения страны, невзирая на личные риски, и есть Зеленский с Ермаком, которые совершили множество ошибок, стоивших очень дорого.

Все эти «шашлыки в мае», знаете ли.

И это дало неформальный старт кампании по поиску «крайних», поскольку их неизбежно придется назначить в свете окончания войны и признания того факта, что все жертвы и разрушения были напрасными.

Кроме того, обвинения в бездарном руководстве войсками неизбежно станут одним из краеугольных камней избирательной кампании, которая тоже фактически стартовала. В стиле американского президента: «При мне такой фигни не было бы».

О том, что летнее контрнаступление 2023 г. завершилось полным провалом — наступление голыми полями, через многочисленные инженерные препятствия, под непрерывными ударами с воздуха, — в украинском медиа-поле довольно долго предпочитали политкорректно помалкивать.

Тем более что оно привело к громадным потерям — более 90 тыс. военнослужащих, более 550 танков, 1,9 тыс. бронемашин и куча другого имущества.

Единственное, о чем начали говорить, — о безумной и не нужной ни для чего, кроме пиара, операции с десантом в Крынках Херсонской области, которая стартовала в октябре 2023 г.

Готовили её британцы, а перед ВСУ ставилась амбициозная задача выйти на границу с Крымом. В реальности бойцы морской пехоты ВСУ были зажаты на небольшом участке берега, их засыпали КАБами, снарядами и ударными дронами.

Доходило до того, что приходилось пить воду прямо из реки, сидеть в затопленных окопах и переплывать реку на автомобильных шинах.

Первой в июле 2024 г. в атаку пошла депутат Верховной рады и член комитета по национальной безопасности Марьяна Безуглая, написавшая, что Крынки потеряны по вине генерал-лейтенанта Юрия Содоля, командующего Корпусом морской пехоты ВСУ:

«Крынки — кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину».

Кадр из видео Горящие леопарды после контрнаступления ВСУ в 2023 году

Безуглая не постеснялась назвать его даже военным преступником, который получил благословение строить мафию из тупых, но верных генералов от ненавистного девушке главкома ВСУ Александра Сырского.

В ноябре 2024 г. в «Украинской правде» вышла громадная статья, посвященная Крынкам, где главным виновником поражения тоже называли генерала Содоля, который не позаботился о логистике, огневой поддержке и подвел британцев (!), которые тщательно проработали операцию и оказывали громаднейшую поддержку.

Согласно данным Нацполиции Украины, в боях за Крынки 262 военнослужащих погибли и 788 числятся как пропавшие без вести, хотя многие украинские офицеры заявляют, что потери гораздо больше.

«Я уверен, что это тысячи людей. Мне известно, что более тысячи военнослужащих сейчас числятся без вести пропавшими. Мое отношение к каждой человеческой судьбе как ко всей вселенной. И мне кажется, что это гигантский провал, трагедия и ад. И найти снова людей, которые бы сели в холодные лодки, чтобы плыть на необустроенное побережье, мне кажется, будет труднее», — рассуждал в интервью по теме освобожденный из российского плена майор 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.

Таким образом, можно сложить определенную логику: Залужный заблаговременно спихивает ответственность на «верховного главнокомандующего» и его иностранных советчиков, а те — на генералов, поскольку «трактор Валера» недосягаем для критики.

Точно в той же логике Сырского сделали крайним за провал вторжения в Курскую область в августе 2024 г. На этой кампании Офис президента сделал оглушительную рекламу, но потом ВСУ были остановлены и вновь понесли громадные потери.

Депутат Марьяна, работающая у ОП сливным бачком и имеющая личную обиду на Сырского, публично называла главкома вруном, обвиняла его в неуспехе, в обвале фронта на других участках и многом другом. Здесь к ней подключился еще один спикер — бывший начальник штаба 12-й бригады «Азов»* Богдан Кротевич, призывавший Сырского уйти в отставку, поскольку он не имеет стратегического видения и отдает «почти преступные» приказы.

Заодно Кротевич активно «мочит» генерала Александра Тарнавского, командующего группировкой войск «Таврия»:

«У меня мысленно только ненависть к генералам старшего поколения, которые любят рассказывать, какие они гениальные, а в боевых ситуациях просто бросают управление и ищут козла отпущения».

Вообще, образ «совковых генералов», не способных ни к чему, кроме коррупции, можно считать базовым в такой критике. В той же логике в январе 2025 г. выступало издание «Цензор. нет», управляемое тесно связанным с властью «народным экспертом по всем вопросам» Вячеславом Бутусовым, одновременно проходящим фиктивную службу в Нацгвардии Украины.

Оно прямо обвиняло главкома в том, что он не воспринимает критику, выезжает на «мясных штурмах», наказывает подчиненных за инициативу, растерял в Курской авантюре много сил и потерял позиции в Донецкой области, которые держались годами.

По идее, за такими претензиями должно идти некое расследование, увольнение и наказание. Однако «совковые генералы» продолжают управлять войсками, выискивать по чердакам прячущееся пополнение и вести его в бой, регулярно докладывая о достигнутых успехах и освобожденных квадратных километрах.

Поскольку обвинения в прошлых провалах — закладка на будущее, таковы правила игры, которые принял Сырский — безусловно лояльный Зеленскому человек. Он заведомо готов принять удар и стать виноватым, но под гарантии неприкосновенности.

Сергей Бобылев/РИА Новости Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. 2025 год

Кроме того, у него под рукой есть те, на кого можно спихнуть вину дальше. Например, командующий штурмовых войск полковник Валентин Манько — аферист и уголовник. «Штурмы посадок» без вариантов повесят на него. К тому же именно бандюки Манько куролесили в Судже и очень удачно задокументировали собственные преступления.

Также у главкома давний аппаратный конфликт со ставленником Залужного — генералом Михаилом Драпатым.

Прошлым летом он был поставлен Зеленским над всеми Объединенными силами и одновременно возглавлял самую большую ОСГ «Хортица». К концу года же усилиями Сырского формат ОСГ был уничтожен, а перспективный генерал назначен руководить новой группировкой, войска которой были только частью бывшей «Хортицы» (переименованной в «Днепр») и отвечают только за Харьковскую область и прилегающие территории.

Нетрудно догадаться, кто будет виноват в провалах на этом направлении: перекладывание вины на «попередников» — любимое занятие в украинской политике.

Тем временем Залужного (который вовремя вышел из игры) пытаются укусить по другой теме. Еще в 2024 году издание Wall Street Journal сообщило, что план подрыва «Северных» потоков в 2022 году был разработан группой высокопоставленных украинских военных, а добро дал лично тогда еще главком ВСУ.

Операцию осуществили с помощью прогулочной яхты Andromeda и открытых карт морского дна. Журналисты утверждают, что Зеленский сначала утвердил операцию, но после «консультаций» с ЦРУ дал задний ход, а вот генерал проигнорировал приказ президента.

То же самое сообщает немецкий Die Welt, ссылаясь на информацию немецкого следователя: подрыв газопроводов был осуществлен по поручению Залужного, а Der Spiegel буквально в феврале нынешнего года еще раз уточнил, что случилось это без ведома Зеленского.

Непосредственно закладку взрывчатки, как утверждает Верховный Суд ФРГ, осуществил офицер ВСУ.

Естественно, Залужный отрицает все обвинения. В конце февраля он специально заострил данный вопрос, подчеркнув, что «я лично к этому никакого отношения не имею <…> Этот вопрос стал политическим».

И совершенно прав: вопрос очень даже политический, и всё только начинается, хлестать основного кандидата на президентских выборах Украины пока ещё рано.

Зато не рано вплетать решающую роль «союзников». В последнее время появился новый тренд: украинские политики жалуются на то, что Запад оставил Украину без боеприпасов, средств ПВО и именно из-за этого такая тяжелая ситуация на фронте.

Украинские СМИ, ссылаясь на данные агентства Reuters, буквально трубят, что тяжелый удар по энергетике, погрузивший страну во тьму, случился из-за равнодушия Запада: «В течение трех недель в ноябре–декабре 2025 года украинские F-16 должны были отбивать массированные российские атаки с острой нехваткой американских ракет».

В общем, виноваты все кругом, только не те, кто принимал решения продолжать войну и топил любые мирные инициативы.

А пока входит в активную фазу кампания по снятию с себя всяческой ответственности за гибель людей и разрушение буквально всего, Верховная рада (напомним, управляемая Зеленским) 25 февраля обновила правила выплат семьям погибших военнослужащих.

Теперь они будут получать одноразовую выплату в 3 млн гривен, а остальные обещанные 12 миллионов будут выплачивать в течении 80 месяцев! За вычетом его зарплат и выплат, которые уже были получены во время поиска «пропавшего без вести».

Вот только официально числятся пропавшими без вести лишь 90 тыс. военнослужащих ВСУ, в погибшие записано 55 тысяч, а остальные попросту «зависли в воздухе». И нет никаких сомнений, что желающих взять на себя ответственность еще и за это не найдется никогда.

*террористическая организация, запрещенная в России