В полном соответствии с законами жанра шлем дисквалифицированного на Олимпиаде украинского скелетониста Владислава Гераскевича зажил собственной жизнью, родив феномен, уже кем-то метко названный «шлемобесие».

Обклеенный портретами погибших спортсменов, этот «символ протеста» и «вызов коррумпированному Олимпийскому комитету» пошел в народ и стал способом отличного заработка. А сам Гераскевич, который никогда результатами не блистал (и вряд ли блеснул бы на этой зимней Олимпиаде в Италии), стал практически национальным героем.

По возвращении в Киев он ещё активнее стал сыпать политическими лозунгами и оскорблять МОК, протестуя против возвращения российских спортсменов: как раз сейчас было объявлено, что на ближайшей Паралимпиаде они впервые выступят под национальным флагом.

«Еженедельно всё больше российских атлетов возвращаются на международные арены, в то время как украинцы продолжают жить в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной российскими обстрелами. Когда МОК подыгрывает российской пропаганде, он становится соучастником этих преступлений», — вещал никчемный скелетонист и отличный перформансист на фоне тёмного Софийского собора.

Раскрутившись в медиаперсону, он нашел себя на новом поприще — не допустить российскую паралимпийскую сборную к соревнованиям. На том основании, что там находятся «бывшие военные», которые убивали украинцев, а «завтра они будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне».

За эту «твердую позицию», когда дешевая поза прикрыла заведомо позорный спортивный результат, Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. Спортсмен направо и налево раздаёт интервью украинским и международным СМИ, в которых утверждает, что не жалеет о своем поступке, а память о погибших и честь нации для него превыше всего.

Ведь благодаря скандалу об Украине снова заговорили, а украинцы получили очередного смельчака-борца, который ради своих идей, ради памяти погибших спортсменов принес в жертву себя, был отстранен от соревнований и потерял надежду получить медаль.

В украинской версии «Википедии» уже появилась статья «Шлем памяти», где шлем Гераскевича назван «символом памяти украинских спортсменов» и «произведением искусства и мемориальным предметом авторства украинской художницы Ирины Проць».

Сама художница, которая, собственно, и размалевала легендарный предмет, в интервью Associated Press утверждает, что автором идеи является сам Гераскевич. А она лишь воплотила ее в жизнь как давняя приятельница его отца. Правда, она предпочитает жить в Италии, где тесно общается с представителями украинской диаспоры и старается донести итальянцам правду о всех «ужасах российской агрессии» — как говорится, прямо не выходя из бассейна.

Украинские спортсмены тоже поддержали флешмоб своего коллеги.

12 февраля после финиша в командной эстафете украинские саночники вместе поклонились и подняли свои шлемы. Они демонстративно показали украинское знамя и выкрикивали на камеру: «Влад, мы с тобой. Украина, мы с тобой». А 14 февраля на старте спринта украинские биатлонистки вышли с черными лентами, которыми завязали волосы.

В поддержку Гераскевича по всей стране прошли флешмобы, в которых приняли участие спортсмены, энергетики, военнослужащие, медработники, шахтеры, полицейские, пограничники и прочие.

Энергетики на своих шлемах написали имена погибших коллег. Участники флешмобов клеили маленькие листочки на своих ладонях с надписями «память не нарушение — remembrance is not a violation». Особенно умиляет, когда то же самое делают полицейские, на руках которых кровь тысяч невинных «ухылянтов», не пожелавших воевать и становиться «пушечным мясом».

А шлемобесие ширится, достигая самых отдаленных уголков Украины.

В соцсетях уже появились фото, сделанные в одной из гимназий города Луцка. Руководство учебного заведения, очевидно, решило выделиться на общем фоне и организовало акцию «Шлем памяти» — ученики должны были просидеть несколько уроков в символических шлемах.

Естественно, родители приобрести шлемы для скелетона не смогли, и в ход пошли строительные каски, шлемы для мотоциклистов, велосипедистов и даже боксеров.

Не имея обычно возможности заняться любимым делом — выйти на майдан в знак протеста против какой-нибудь несправедливости внутри страны, украинцы получили такую возможность в рамках борьбы с МОК.

Так в Кропивницком (быв. Кировограде) на площади Героев Майдана в поддержку Гераскевича прошла акция, на которой собралось чуть более ста «активистов» и представителей местных властей. Организатор акции, глава отделения национального олимпийского комитета в Кировоградской области Вадим Бебко узрел в дисквалификации скелетониста-скандалиста «российский след».

Атаку на МОК возглавила и скандальная украинская детская писательница, русофоб и профессиональный сеятель ненависти Лариса Ницой. Она предложила украинцам идти и бомбить гневными комментариями официальную страницу комитета в соцсети.

Кроме того, на защиту никчемности Гераскевича встал сам Андрей Ермак, обвинённый в коррупции и приверженности чёрной магии экс-глава офиса президента Украины. Он вдруг передумал идти на фронт, как обещал, а решил вернуться к адвокатской деятельности и обжаловать решение спортивного арбитражного суда. Хотя какой в этом смысл, если Олимпиада заканчивается 22 февраля, вряд ли кто-то объяснит.

Да и не в этом же дело, тут главное — бежать и кричать. Особенно в ермаковской ситуации. Вот и адвокат Маси Найем, брат бывшего депутата Верховной рады, одного из зачинщиков Евромайдана 2014 года Мустафы Найема, считает, что «нужно объединиться нацией, чтобы мы добились своего», а добивать Андрея Борисовича можно и потом.

По деньгам у Гераскевича тоже все отлично — волшебный шлем принес ему другие дивиденды.

Узнав о дисквалификации спортсмена, представители украинского бизнеса (Monobank, криптобиржа WhiteBit, платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ», телеканал «1+1 Украина», продуктовая IT-компания OBRIO) «скинулись» скандалисту на премию в размере 4 млн гривен — чуть менее 100 тысяч долларов США. Еще 10 млн гривен (около 230 тысяч долларов) передал скелетонисту и его команде фонд олигарха Рината Ахметова.

Всего, по нашим подсчетам, благодаря своему шлему Гераскевич собрал уже более 700 тыс. долларов США, что почти в шесть раз больше, чем предусмотрено в качестве премиальных за золотую медаль.

Кроме того, спортсмен заявил, что хочет выставить свой шлем на аукцион и совместно с немецким фондом Athlets for Ukraine планирует открыть сбор средств для «поддержки родственников погибших спортсменов, изображенных на «шлеме памяти».

Уже полученные деньги он им почему-то передать не может.

По его словам, в дальнейшем заработает Фонд поддержки родственников всех спортсменов, которые погибли в результате боевых действий, а их уже более 600 человек. Примечательно, что одну из главных ролей в фонде будет играть другой олигарх — Виктор Пинчук, один из спонсоров Евромайдана 2014 года и режима Зеленского, доверенное лицо американских демократов и координатор всей украинской «соросятни».

Человек весьма небедный и вполне способный оказать помощь безо всяких сборов.

Но все прекрасно понимают, что речь не о помощи, а о новом поводе устроить всемирную истерику вокруг Украины. Она получила очередного мифического героя, который пополнил уже сформированный «пантеон» из «Небесной сотни», «киборгов», «казака Гаврилюка», Надежды Савченко, собаки Патрона, полководца Залужного и прочих.

Малограмотному деревенскому жителю из Черновицкой области Михаилу Гаврилюку было достаточно в январе 2014 года на Майдане облить себя бензином и подойти к бойцам спецподразделения полиции, заявив, что желает себя поджечь.

Бойцы спецназа раздели провокатора, и Гаврилюк мгновенно создал картинку для СМИ как жертва протеста — стал звездой, одним из символов Майдана, получил депутатское кресло в Верховной раде, квартиру, купил гостиницу, землю в Карпатах, женился на молодой девушке. Жизнь удалась.

Скелетонисту Гераскевичу оказалось достаточно напялить на голову шлем, получить дисквалификацию и устроить громкий скандал, чтобы повторить тот же путь к успеху.

Будет совсем неудивительно, если вскоре он пройдет по списку одной из политсил в Верховную раду Украины или станет одним из руководителей национального олимпийского комитета. Скандал — это один из способов хотя бы на время отвлечь одураченных украинцев от всего того ужаса, который происходит в стране — громадных цен, произвола ТЦК, отсутствия электричества и теплоснабжения, ужасной коррупции и т.д.

В обществе, которое живет исключительно негативными эмоциями, где нет критического мышления, подобного героя воспринимают на ура. Так что мы вполне еще можем увидеть, как «Шлем памяти» будут возить по городам и демонстрировать, как томос про автокефалию, который выставляли на публику в 2018 году.