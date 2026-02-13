Если к сюжетам, где на улицах сотрудники ТЦК хватают и избивают людей, заталкивая их потом в автобус, уже как-то попривыкли, то насильственная мобилизация священников пока еще вызывает шок.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако как раз эту сторону «бусификации» почти никто не видит, поскольку духовенство Украинской православной церкви, попавшее под каток репрессии, ни с кем не дерется, ни от кого не убегает и видео такого рода не попадают в Сеть.

Тем не менее команда на физическое уничтожение представителей запрещенной конфессии властью дана, и вслед за силовым отъемом храмов уже почти год по всей Украине происходит «зачистка» православных служителей. В первую очередь на Западной Украине, которая, как всегда, демонстрирует лидерство в разрушении и человеконенавистничестве.

Совсем свежий случай: 4 февраля 2026 г. в соцсетах появилось фото протоирея Иоанна Чирика, настоятеля храма с. Городилец Ковельского района Волынской области, одетого в военную форму. Накануне его похитили неизвестные, не предъявившие никаких документов: схватили под руки и затолкали в микроавтобус у подъезда дома, в котором священник с семьей арендовал квартиру.

Ни волны негодования, ни какого-либо удивления это не вызвало — всё происходит в рамках официальной государственной политики. Как известно, 20 августа 2024 г. Верховная рада Украины приняла закон № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Автоматически под запретом оказалась Украинская православная церковь — начался агрессивный накат с целью искоренить «врагов украинства».

Но поскольку прихожане УПЦ и духовенство не торопятся «рухнуть» в распростертые объятия расово верных конфессий, назначенных властью, была развернута дополнительная кампания с призывами к борьбе против «оккупантов-москалей» и пятой колонны.

С активным участием представителей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ), которые клеймят «неправильных» православных тупыми, необразованными, подверженными пропаганде, славящими Россию и недостойными носить звание украинского гражданина.

При этом многие представители упомянутых религиозных организаций являются откровенными неонацистами.

Чего только стоит «отец» Михаил Гредиль — настоятель храма УГКЦ в г. Городок Львовской области. Он, не стесняясь, носит нацистскую атрибутику (в том числе майки с «немецким орлом»), героизирует бойцов дивизии СС «Галичина», создал молодежную неонацистскую организацию «Апостольская Чота» (аналог Гитлерюгенда), называет войну против России «новым крестовым походом против варваров и неверных на Востоке».

Многие священники ПЦУ и УГКЦ не только становятся военными капелланами, но и сражаются против российской армии с оружием в руках.

Также значительное их число публично поддерживает действия ТЦК. Один из таких примеров — митрополит ПЦУ Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич заявил: «Это позор, когда украинская нация борется с ТЦК. Позор. Сотрудники ТЦК были назначены государством, и их задачей является собирать армию для защиты Украины».

По мнению Зинкевича, украинское общество должно стать милитаристским и осуждать «ждунов», которые выступают против ТЦК и мобилизации. Автоматически в эту «враждебную Украине» категорию попадают и священнослужители УПЦ, которые осуждают войну, называют ее братоубийственной и выступают за мир между украинцами и русскими.

И многие украинцы к их словам прислушиваются.

Лишённые своих храмов православные прихожане посещают тайные богослужения в частных домах и квартирах, участвуют в крестных ходах. Продолжают они посещать и еще остающиеся храмы.

Поэтому украинская власть решила применить против непокорного духовенства максимально жесткие меры — мобилизовать их и отправить на убой.

Сегодня это стало стандартным способом ликвидации Киевом всех неугодных. Зачем устраивать громкие казни или убийства, если можно устроить так, что человек буднично погибнет или пропадет без вести на фронте? А может, и до фронта не доедет — скончается от побоев в ТЦК, учебном центре или уже во фронтовой части.

И опять же — если священнослужитель погибнет, то можно заявить, что сгинул он от рук «проклятых москалей, которым и служил», а у властей руки чисты. Даже если вдруг жертва попытается сдаться, с большей долей вероятности ее застрелят в спину или же нагонит дрон.

Представители ТЦК утверждают, что священники УПЦ не имеют права на бронь и должны внести свои данные в «Резерв+» — интернет-приложение для учета военнообязанных. Военными капелланами они тоже стать не могут, поскольку в таком праве представителям УПЦ отказано.

И с прошлого года их активно мобилизуют, порой весьма хамским способом.

10 июня 2025 г., во время проверки военно-учетных документов на блокпосту под Одессой, задержали протоирея и настоятеля Свято-Троицкого храма села Трояндовое Александра Московчука. Сотрудники ТЦК сообщили, что мужчина не стоял на воинском учете. Протоиреея отправили на ВВК (военно-врачебную комиссию), по итогам которой признали годным к воинской службе и отправили в учебный центр.

В Одесской епархии УПЦ утверждают, что Московчука задержали, невзирая на проблемы со здоровьем, возраст, и принуждали силой подписать документы. Только общественный резонанс и стойкость священника принудили тцкашников после четырёх дней игры на нервах отпустить его домой.

В августе 2025 г., во время крестного хода от Каменец-Подольского до Почаевской лавры на Тернопольщине, был схвачен протоирей Богдан Матвеев, настоятель храма Кременчугской епархии, — отец пятерых детей, старший из которых воюет на фронте. Матвеева, имеющего законное право на отсрочку, признали годным к службе и отправили на Ровенский полигон.

В сентябре был «бусифицирован» иеромонах Киево-Печерской лавры Агафон, который ходил на почту и мгновенно был отправлен в учебную часть.

7 ноября сотрудники ТЦК задержали иерея Валерия Флореску, настоятеля прихода в честь святителя Василия Великого с. Корчевцы Черновицкой епархии. Уже на следующий день священник оказался в статусе мобилизованного на полигоне в Черновицкой области.

В тот же день в полутысяче километров восточнее, в Черкассах, людоловы из местного ТЦК насильно мобилизовали настоятеля храма Черкасских новомучеников УПЦ Алексея Лукаша. Им не помешало даже то, что ранее из-за хронической гипертонии медкомиссия признала священнослужителя ограниченно годным.

В декабре 2025 г. мобилизовали 28-летнего настоятеля Михайловского храма с. Буща Ровенской епархии Андрея Панасюка, который, по словам сотрудников ТЦК, находился в розыске, поскольку не явился в военкомат по повестке.

Священник мирно ждал на остановке свой автобус, но вместо него подъехал «бусик». В том же месяце на Ровенском полигоне очутился настоятель двух парафий (сел Сильное и Гупалы) УПЦ МП Волынской области Сергей Савиевский. Последний был задержан сотрудниками ТЦК, не имел отсрочки и успешно прошел ВВК.

Попытки протеста против такого произвола очень редки и немногочисленны, например, в декабре в Ужгороде верующие собрались у здания военкомата, чтобы как-то помешать похищению своего батюшки, которого силой забрали прямо из больницы, где тот проходил лечение. Впрочем, протестовали они без результатов.

А больница — это еще не самый интересный случай. В с. Пирятин Дубенского района Ровенской области сотрудники ТЦК забрали настоятеля Михайловской общины протоиерея Владимира Главацкого, который отпевал на местном кладбище солдата ВСУ. Повестку вручили прямо у незакопанной могилы, когда Главацкий был в облачении.

27 января 2026 г. представители Черновецко-Бучацкой епархии УПЦ МП сообщили, что в Черновцах был насильственно мобилизован протоирей Олег Остафюк.

Последнего буквально вытащили из автомобиля и скрутили на одном из блокпостов сотрудники ТЦК. «Гражданин Украины, клирик УПЦ МП был доставлен представителями полиции в областной ОЦМ как военнообязанный, нарушивший правила военного учета. Оснований для отсрочки у мужчины не было, военно-врачебной комиссией признан годным к службе и направлен для подготовки к учебному центру», — бодро отрапортовала об очередном преступлении своей «конторы» руководитель группы коммуникации Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяна Гайдащук.

Уже известно, что несколько мобилизованных священнослужителей УПЦ МП погибли на фронте.

Среди них — настоятель Иоано-Богословской парафии с. Перемышель отец Николай Хлань. Сначала в 2023 г. представители ПЦУ забрали у него храм. Хлань публично рассказал о факте рейдерства, и его тотчас же обвинили по ст. 161 УК Украины (разжигание ненависти, нарушение равноправия граждан). В 2024 г. в жилье священника вломились с обысками, обвинили в «оправдании вооруженной агрессии РФ», якобы он совершал тайные литургии, в которых восхвалял РФ и президента России.

В мае 2025 г. Хланя осудили на четыре года лишения свободы, защита подала апелляцию, и тюремный срок заменили службой в армии. Священник отбыл на фронт и уже числится пропавшим без вести.

24 апреля 2025 г. на сумском направлении погиб протоирей Алексей Кузнецов, клирик Сумской епархии, который выполнял обязанности военного священника и психолога в 252-м отдельном батальоне территориальной обороны ВСУ.

Мобилизация священнослужителей УПЦ — это фактически прямое уничтожение неугодных режиму представителей запрещенной конфессии. В любом случае, когда в результате обстрелов страдает православный храм, в новостях поднимается истерика по поводу того, как «Москва обстреливает собственные церкви».

Однако к людям даже признаков жалости нет. Стариков под 60 лет в одеждах священника иногда таскают по несколько дней по воинским частям, которые отказываются принять такого «солдата».

А кроме того, что такие мобилизованные не имеют воинской подготовки, многие из них являются многодетными отцами, часть имеет проблемы со здоровьем, а брать в руки оружие батюшкам не позволяет и вера. В ТЦК и полиции это прекрасно знают, но их не страшат законы: ни человеческие, ни Божьи.

Но эти персонажи в силу своей недалекости просто не догадываются, что их начальники, может быть, куда-то и сбегут, а вот им-то как раз рано или поздно за все «художества» придется отвечать — на этом свете или на том.