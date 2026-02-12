Совершенно неважно, у кого какие результаты на зимних Олимпийских играх в Италии, стартовавших 6 февраля 2026 г.

Иван Шилов ИА Регнум

Не имеет вообще никакого значения подготовка спортсменов, ход соревнований, в сторону отодвинуты самые яркие эпизоды. Весь мир, затаив дыхание, следил за шлемом украинского скелетониста, ставшего главным спортивным событием планеты.

Вячеслав Гераскевич захотел, чтобы на нём были изображены погибшие на войне украинские спортсмены, закусился с Международным олимпийским комитетом, был дисквалифицирован и уже указом Зеленского получил орден Свободы и миллион гривен за свою стойкую патриотическую позицию — именно это взахлеб обсуждают все украинские медиа от мала до велика.

«Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал — для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир», — заявил председатель monobank Олег Гороховский, назвав скелетониста «достойным человеком и выдающимся спортсменом».

Хотя никаких спортивных достижений Гераскевич не продемонстрировал — и далее будет наблюдать за Олимпиадой с трибун, поскольку наказание ему смягчили и разрешили остаться в Олимпийской деревне.

Следовательно, основная цель — участие сборной Украины, в которую входит 46 атлетов, в целом достигнута, и новоиспеченный миллионер явно ни в чем не раскаивается. Наоборот, он даже выкатил МОК ультиматум: разрешить использование «шлема памяти», извиниться «за оказанное давление» и передать электрогенераторы «на те украинские объекты, которые страдают от обстрелов».

Но единственное, в чем получилось послабление, — дисциплинарная комиссия удовлетворила просьбу президента Комитета Кирсти Ковентри пересмотреть решение об отзыве аккредитации Гераскевича.

«Дело не в послании, а буквально в правилах и нормах. В данном случае — на игровом поле — мы должны быть в состоянии обеспечить безопасную среду для всех. И, к сожалению, это означает, что никакие послания не допускаются», — говорится официальном в сообщении.

Украина же со своей стороны наслаждается возможностью снова оказаться под лучами всеобщего внимания и подсыпает дров, используя привычную для себя (и намеренно созданную) ситуацию на полную катушку. Национальный олимпийский комитет немедленно направил письмо с категоричными требованиями разрешить политическую «запрещенку»: «Такой шаг является важным знаком признания памяти украинских спортсменов и поддержки украинской нации».

А советник Офиса президента Михаил Подоляк умело обнаружил в действиях МОК русский след, поскольку «российские спонсорские кэш/контракты» для них, видите ли, важнее «честности», «репутации» и «гуманизма». Что будет и дальше, по мнению Подоляка, приводить к «эрозии глобальных ценностей».

В защиту Гераскевича подал свой голос и Зеленский. Украинская саночница Елена Смага поддержала своего земляка и после третьего заезда на одноместных санях показала на своей перчатке надпись Remembrance is not a violation — «Память не является нарушением». То есть тоже пошла на прямое нарушение правил Игр — хотя пока за это не наказана.

Зато МОК запретил расписные шлемы ещё двух украинских спортсменов: фристайлистки Екатерины Коцар, на котором имелась надпись на английском «Будь таким же храбрым, как украинцы», и шорт-трекиста Олега Гандея — «Там, где героизм, там нет окончательного поражения».

То есть украинцы сообща наплевали на один из основных принципов олимпизма — участвующие в олимпийском движении спортивные организации должны соблюдать политический нейтралитет.

А главное, отсутствие спортивного результата (буквально смысла своей жизни) можно переложить на других. Вот и скелетонист-перформансист объяснил, что, мол, довели меня до нервного истощения, как в таких условиях можно думать о каких-то скоростных спусках?

И это очень удобно, поскольку спортсмен Гераскевич ранее высокими результатами не блистал. В 2017 г. на Кубке мира он занял в общем зачете лишь 24-е место, на Олимпиаде в Пхёнчхане-2018 — 12-е, на Олимпиаде-2022 в Китае — 18-е, на чемпионате мира в 2023 году — 13-е, а еще через год — аж десятое.

При сохранении этой динамики на «бронзу» он мог бы рассчитывать еще лет через семь.

Никто о нем особо ранее не знал, а вот в последние несколько дней имя Вячеслава не сходит с передовиц. Теперь Гераскевич — новый национальный герой, он потеснил с пьедестала саблистку Ольгу Харлан, которой Украина рукоплескала за нежелание пожать руку сопернице из России.

Его коллега по сборной, горнолыжница Анастасия Шепиленко выбыла из соревнований, провалив спуск на супергиганте — допустила ошибку и снесла синие ворота. Дальше можно уже не смотреть — результат и так более-менее предсказуем.

Так что советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец подвел черту мудрым советом: после дисквалификации Гераскевича олимпийская сборная Украины должна покинуть зимние игры в Италии.

«Реакция должна быть хладнокровной и четкой. Если бюрократы МОК хотят и дальше отрабатывать свой план по возвращению врагов, то они должны делать это без Украины»,— резюмировал Белоцерковец, который почему-то считает неучастие откровенных слабаков огромной потерей для Олимпиады.

Хотя для Олимпиады и в целом для «мирового сообщества» неучастие украинцев в любых видах совместных активностей станет, скорее, огромным облегчением. Поскольку их токсичность уже откровенно всем мешает.

Накануне нынешних соревнований члены сборной Украины проговорились, что после протестов юниорской команды на этапе Кубка Европы руководство МОК предупреждало о запрете политических акций и просило на этих Играх не устраивать никаких протестов или чего-то подобного.

То есть конфликт был устроен вопреки этим просьбам, назло организаторам.

А ведь это далеко не первый случай: украинские гости каждый год будоражат международную спортивную общественность своими выходками, далёкими от принципов фейр-плэй, или олимпизма.

Про отказ Харлан от спортивного приветствия в июле 2023 г. на чемпионате мира в Италии мы уже упомянули. Тогда организаторы сперва отстранили её от соревнований, но на следующий день дисквалификация была приостановлена. В то время мировая общественность украинских спортсменов ещё поддерживала.

МОК даже пообещал предоставить квоту на Олимпийские игры — 2024 в Париже, если Харлан вдруг не пройдет отбор. Получается, тогда функционеры сами выпустили из бутылки «джинна», с которым теперь героически воюют.

Или другой эпизод: перед партией 2-го тура турнира ФИДЕ Grand Swiss в 2025 году украинская шахматистка Мария Музычук не пожала руку россиянке Валентине Гуниной. В шахматах после 2022 года это вообще стало обыденностью, и там ввели правило, что, если спортсмены не хотят пожимать друг другу руки, они должны просто предупредить организаторов заранее. Украинка это правило намеренно проигнорировала.

В теннисе сложилась похожая ситуация. В июне 2023 года победившая в партии на «Ролан Гаррос» теннисистка Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Дарье Касаткиной. Та пыталась как-то смягчить ситуацию, показала украинке большой палец, мол, благодарю за игру… и в результате была освистана трибунами.

Другая украинка Марта Костюк просто заявила журналистам, что не хочет соблюдать ритуал, поскольку не уважает спортсменов из России и Белоруссии. Теперь в мировом теннисе спортсменам тоже можно друг другу руки не пожимать.

Такая же ситуация из-за украинцев сложилась в целом ряде других видов спорта, извращая его основную идею — аполитичность.

И нельзя исключать, что нарастающая тенденция возвращения российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях вызвана именно этим. Спорт приобрел ярко выраженную токсичность, в нем доминируют не яркие атлеты, а скандалы с украинцами, и «выхлопа» от этого никакого.

В ноябре 2025 г. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) восстановил право российских спортсменов соревноваться на международных турнирах под флагом, с гимном и национальной символикой. 31 января 2026 г. Всемирный совет тхэквондо провел первое заседание в 2026 году, в рамках которого прошло обсуждение вопроса статуса российских и белорусских спортсменов — с аналогичным решением.

Восстанавливают в правах юниоров. В Милан поехала сборная России — 13 спортсменов (против 225 участников игр в Сочи) — в нейтральном статусе, но они там есть. И это неудивительно, поскольку россияне едут бороться в своих видах спорта. Тогда как беснующиеся по поводу «разбана» украинцы выступают с каждым годом всё хуже и хуже.

На нынешних Играх украинский фигурист Кирилл Марсак публично высказался о том, что ему неприятно выступать с такими людьми, как россиянин Пётр Гуменник. При этом Марсак в 2022 году на юниорском чемпионате мира стал 33-м, а в 2023 году на чемпионате Европы финишировал 21-м.

В то же время Гуменник занял третье место на чемпионате мира среди юниоров — 2020 и первое место на Denis Ten Memorial Challenge 2021 (ISU Challenger Series).

Падение качества украинского спорта стало не только результатом войны, но и того, что в руководство федераций всё чаще и чаще приходят различные шоумены и коррупционеры, которые стараются лишь хорошо заработать, прикрывая это «патриотической позицией» и оскорблениями в адрес России — в точности так же, как нынешние участники Олимпиады.

Типичный пример — один из тренеров национальной сборной Украины по спортивному каратэ Игорь Богдан, который за годы тренерства не воспитал практически ни одного чемпиона. Зато в своих постах в соцсети он постоянно что-то лепит про «москалей», гордится дедушкой, служившим в дивизии СС «Галиция», а в 2024 г. советовал украинцам покупать землю в оккупированных ВСУ районах курского приграничья.

Результат, как говорится, за окном.

Если в 90-е и нулевые годы на летних олимпиадах украинская сборная в общем медальном зачёте в среднем собирала 22-23 медали (из которых до трети составляло золото), то в 2016-м их стало 11; в 2020-м на 12 бронзовых медалей пришлась только одна золотая, а в 2024-м (в том самом Париже) медалей стало всего 12.

В зимних Олимпиадах спортсмены стандартно получают по одной-две медали, и редко когда среди них «блеснет» золото.

Спорт на Украине давно и надёжно приходит в упадок — выделяемые на него средства разворовываются, спортсмены разбегаются. Систему отбора «лучших» недавно продемонстрировало руководство львовского ФК «Карпаты», отстранившее капитана Дениса Мирошниченко из-за того, что тот перед матчем мотивировал игроков на русском языке.

А там, где мова, пропагандистский жест и скандал важнее всего — остальное ожидаемо умирает. Понимая, что особых достижений в международном спорте ей не «светит», украинская власть превратила его в одну из своих пропагандистских площадок. Но похоже, Олимпиада в Италии станет очередным мотивом к тому, чтобы выключить этот раздражитель из эфира: «демонстрировать поддержку» можно и дистанционно.