Романтика закончилась: иностранцы, воюющие за ВСУ, стали расторгать контракты из-за ликвидации иностранных легионов и перевода их бойцов в штурмовые войска.

Иван Шилов ИА Регнум

Процесс, запущенный, как оказалось, еще с 30 октября, когда в три боевых и один учебный легион была спущена закрытая директива минобороны Украины и главкома Александра Сырского, должен завершиться до конца текущего года.

16 ноября с официальной коммуникацией по этому поводу вышли и сами Сухопутные войска, в составе которых находятся «интуристы». Историю с ликвидацией их частей они подали примерно так: формат легиона, введенный в 2022 году, выполнил свою роль и исчерпал себя, структура армии меняется, поэтому иностранцев будут применять там, где «они нужны больше всего».

«Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы — включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего», — говорилось в сообщении Сухопутных войск.

Короче говоря, всех теперь переводят в штурмовики из-за острейшего дефицита личного состава.

За 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 182 940 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части. В октябре был рекорд: 21 600 новых дел, всего за войну — свыше 300 000, и это только по тем случаям, которые вообще зарегистрированы.

Поэтому офис генерального прокурора с декабря 2025 года просто прекратил публиковать статистику относительно зарегистрированных уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы и результаты их досудебного расследования — «поскольку её могут использовать против Украины в информационно-психологических операциях».

Ну, а поскольку дезертиры возвращаться желанием не горят (в свои части вернулось только порядка 10%), то Генштаб ВСУ постановил, что пойти из СОЧ можно только в штурмовые и десантно-штурмовые части. Что, скорее, выглядит как предупреждение для потенциальных беглецов.

В штурмовые войска массово переводят зенитчиков, тыловиков, так что наемники, подразделения которых стали перебрасывать на самые горячие участки фронта, тоже не стали исключением. А это им не нравилось в принципе никогда: первые срочные расторжения контрактов зафиксированы еще в июне 2025 г., когда «солдат удачи» из Южной Кореи и Польши хотели отправить в Сумскую область.

Колумбийские бойцы и вовсе обратились к своему президенту, чтобы тот вытащил их с Украины. И как в воду глядели: до 1 января 2026 г. останется только международный легион при ГУР, а остальные поедут под руку одиозного афериста Валентина Манько, нового командующего Штурмовыми войсками.

Естественно, все интуристы вдруг резко перехотели воевать и запели о невероятной ценности своих подразделений.

В поисках заработков и адреналина

С началом СВО на Украину хлынул поток наемников из всех уголков мира — Польши, Британии, Грузии, Колумбии и целого ряда других стран.

Большинство «диких гусей» (их реальное количество тщательно скрывается) желали хорошенько заработать, ведь обычному наемнику обещали от 2 до 5 тысяч долларов США в месяц, давали дополнительные гонорары за уничтоженную боевую технику, а профи вроде снайперов, минеров могли заработать порядка 10 тыс. долларов в месяц.

Колумбийцы в какой-то момент стали самыми многочисленными: их армия занимает четвертое место по численности в Латинской Америки, а в стране свыше 400 000 военных резервистов.

Отставные военные могут рассчитывать на 400 долларов пенсии, которые по меркам Колумбии мизерны, и военным приходится становиться наемниками, чтобы прокормить свои семьи. Ну а из-за высокого уровня насилия в стране, где человек может запросто убить соседа из-за бытовой ссоры, психологической подготовки колумбийцам не требовалось.

Однако на Украине оказалось, что навыки перестрелок в переулке не пригодились. Латиноамериканская служба BBC приводит цитату из переписки в группе наемников в WhatsApp:

«Это ад. Мы почти не стреляем. Везде дроны. Каждый, кто продержится больше года, должен получить памятник в свою честь. Люди идут на невероятные риски за несколько тысяч песо».

В общем-то и украинские офицеры, работающие по рекрутингу иностранцев, отмечают, что из Латинской Америки приток большой, они идут и в линейные части — 47-ю отдельную мехбригаду Магура, «Третью танковую», «но это в основном селяне и фермеры. То есть это люди, которые приехали попробовать заработать денег».

Поэтому «белые люди» из Европы, Канады и США в первую очередь стремились попасть под крышу ГУР, где в составе его собственного «интернационального легиона разведки» сопоставимое с ВСУ количество отдельных частей. Поскольку они «спецназ», то посадки не штурмуют, а проводят время в ресторанах.

Пик приезда желающих повоевать был в самом начале, когда стратегическая инициатива была за ВСУ, Запад накачивал киевский режим оружием, а украинское общество мечтало о границах 1991 г. и далее «возвращении Кубани».

Но запал начал угасать уже в марте 2022 г., когда в результате ударов по Яворовскому полигону, где находилась тренировочная база Иностранного легиона, были уничтожены от нескольких десятков до нескольких сотен наемников и инструкторов.

Провал контрнаступления ВСУ 2023 г. и дальнейшие действия ВС РФ показали, что для наемников «сафари на русских» превратилось в кровавую бойню с огромными потерями.

Война по-честному

Бразилец, которому удалось уцелеть в Яворове и сбежать в Польшу, снял видеоролик, в котором так прокомментировал ситуацию:

«Я не знаю, что сказать, спецназ со всего мира, из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. А потом очень просто, всё что я знаю, это то, что они все мертвы. Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного, как самолет стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять. Всё кончено, всё кончено. Вся часть уничтожена».

Но это было только начало.

Иностранцы из состава 3-й ОШБр понесли тяжёлые потери в Донецкой и Луганской областях (Грековка, Карповка, Новоегоровка). Большое количество мексиканцев и бразильцев было уничтожено на харьковском направлении.

«Французский легион», «Интернациональный легион Нормандская бригада» и спецподразделения Kraken (подразделение признано террористическим, запрещено в РФ) были крепко побиты в Белгородской и Брянской областях. Ну и, конечно же, стоит отметить большие потери наемников в курской авантюре.

В сентябре появилась информация, что хакеры из группы Nessus CGOP в августе 2025 г. взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о гибели тысячи наемников, включая 303 колумбийца, 89 американцев, 42 британца, 20 поляков т. д.

Еще около 2000 наемников из этого списка числятся пропавшими без вести, а многих записывают как умерших от различных болезней вне зоны боевых действий.

Например, колумбиец Герман Авила Харамильо в январе 2024 г. присоединился к батальону «Карпатская Сечь», а в августе 2024 г. «умер» при загадочных обстоятельствах. С телом в Колумбию отправили документы, в которых было указано, что причиной смерти был ишемический инсульт.

Бывший рейнджер из США Седрик Чарльз Хамм в апреле прошлого года был засчитан дома как «53-й погибший на Украине американский доброволец». Однако для украинской стороны он пропавший без вести — под Часовым Яром был найден только паспорт, а не тело.

А британца Джордана Чедвика вообще запытал и убил другой британец.

Так или иначе, все желающие покуролесить сортировались по трем направлениям: по прямой вербовке подразделениями ВСУ (либо волевым решением рекрутеров, как с колумбийцами), в подразделения ГУР (где предпочитают «воевать» избегающие лишнего риска поляки) и пресловутое «четырехлегионное» формирование в ВСУ.

«30% новобранцев распределялись в штурмовые войска. И люди бежали, понимая, что это билет в один конец»,— рассказывает украинским журналистам один из представителей подразделения на условиях анонимности. На замену этим «беглецам», по его мнению, и готовят легионеров.

Однако те отчаянно сопротивляются. По словам начальника штаба 2-го Интернационального легиона Павла Славинского, ни один из украинских военных не планирует переходить в штурмовики: они уже нашли для себя новые места работы на случай расформирования.

«У нас очень большая составляющая беспилотников — более десяти видов различных БПЛА. Расходятся в разные структуры: не только сухопутка, но и специализированные — мастерские, лаборатории,— пояснил начштаба, — Это специалисты высокого уровня, они достаточно часто получают предложения, и сейчас они начинают соглашаться на них».

Ну а те, с кем они работают, граждане самых разных стран, совсем не хотят, чтобы дурачок Манько «более эффективно использовал кадровый ресурс». Если почитать интервью иностранных бойцов — у каждого «миссия», они прибыли «бороться за свободу» как высшую ценность.

Следовательно, личную несвободу и весьма бесцеремонное обращение украинского командования с личным составом воспринимают крайне отрицательно.

Воевать они соглашались только там, где лично им было интересно и удобно — что и подтверждает приведенная выше статистика дезертирства из штурмовых частей.

По словам начштаба, только четверо из них хотят переводиться в подразделения, где служат их собратья, — все остальные планируют разрывать контракты и возвращаться домой.

Местный же персонал, очевидно, нашел себе теплое местечко.

На сегодняшний день известно, что 1-й и 3-й Иностранные легионы уже расформированы, 2-й отчаянно доказывает свою полезность, поскольку у них на полигонах «проводился эксперимент» по новой тактике применения легкой пехоты и БПЛА, а 4-й, учебный, переформатировали в учебный центр для иностранцев и людей без гражданства.

«Имиджевые потери для Украины колоссальные, потому что иностранцы являются носителями этой европейской пассионарности. Они воюют за нас, тем самым показывают, что Европа и цивилизованный мир — за нас, — считает Славинский. — А сейчас они едут домой и несут идею того, что на Украине, кроме того, как «пойти и умереть в посадке» другого места для иностранных добровольцев нет».

Только другого места нет и для украинских граждан. И это должно стать следующим удивительным открытием для всех, кто наивно считал, что эта война для Украины каким-то боком связана со справедливостью, здравым смыслом и прекрасным будущим.