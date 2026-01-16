Буквально на днях на самом престижном горнолыжном курорте Украины Буковель вспыхнул презабавнейший скандал — какой-то бдительный гражданин снял со спины человека в спортивной куртке с надписью «Sochi.Ru-2014».

Иван Шилов ИА Регнум

Такого безобразия ни один уважающий себя патриот потерпеть, конечно, не мог, и принт сразу же вызвал в соцсетях и СМИ волну негодования. К делу подключилась полиция Ивано-Франковской области, которая оперативно нашла негодяя и провокатора. Правда, тут же приуныла, поскольку он оказался иностранцем, к которому ничего кроме «профилактической беседы» применить не получится.

К тому же оказалось, что гость приобрел куртку в одном из местных магазинов у вполне себе украинского предпринимателя. Его тоже вызвали на беседу и заставили утилизировать партию курток, которые он когда-то оптимистично приобрел для перепродажи.

Так подробно про «курткагейт» приходится рассказывать потому, что вообще никого (включая самых видных «лидеров мнений») не возмутило происходящее вокруг дяденьки с логотипом Олимпиады в Сочи.

Ведь в разгар войны, когда ТЦК насильно мобилизует даже стариков и калек, а Киев буквально замерзает без отопления, в Буковеле — аншлаг и «биток». Куча видео, выложенных в праздничные новогодние дни в связи с открытием горнолыжного сезона, показывают толпы веселых и нарядных людей, километровые пробки на дороге, ведущей к курорту, огромные очереди на подъемник, где разовое вознесение стоит 400 гривен, а суточный абонемент — две тысячи.

Не протолкнуться и на фудкортах.

Среди отдыхающих — очень много мужчин призывного возраста, которые явно ничего не опасаются и развлекаются на полную катушку. Как говорится, «Украина — страна контрастов». И на этих контрастах видно, кому в этой части Руси жить хорошо.

Буковель стал развиваться в начале 2000-х, когда известные украинские олигархи Игорь Коломойский (ныне по-старчески обсуждающий новости в перерывах судебных заседаний) и Геннадий Боголюбов положили глаз на живописный горный участок вблизи с. Поляница Ивано-Франкивской области.

Бизнесмены решили вложиться в элитный горнолыжный курорт, который затмил бы не только украинских, но и европейских конкурентов, в первую очередь польский Закопане. В проект вложили сотни миллионов долларов, и появился самый большой объект в Восточной Европе — настоящий маленький город, в котором работают до 5000 человек.

Курорт стал одной из визитных карточек Украины, общая длина его трасс достигает 58 км, тут есть освещенные трассы, прекрасные отели, спа-салоны и множество развлечений. Сюда постоянно ездили отдыхать депутаты, бизнесмены, чиновники, певцы и другие сливки общества.

Неслучайно и неожиданно победившие с разгромным для других результатом «Слуги народа» именно в Буковеле проводили семинары и тренинги после выборов 2019 года. Набранных «по объявлению» депутатов обучали основам парламентаризма, публичной политики, экономики и стратегического планирования: тогда еще Игорь Валерьевич был уверен, что имеет личное монобольшинство в парламенте и ручного президента.

Которые, может быть, вернут курорт хозяина: в 2016 г., когда национализировали «Приватбанк», Буковель формально перешел в госсобственность. А в 2021 г. оказался в собственности некоего Захария Палицы и его матери Оксаны (земля при этом осталась под контролем отнятого у олигарха «Приватбанка», ставшего государственным). Это родственники одиозного депутата Верховной рады Игоря Палицы, который успел посотрудничать как с «Партией регионов», так и с властью Майдана, став губернатором Одесской области по протекции того же Коломойского.

Naumenkophotographer Ивано-Франковская область, горнолыжный курорт «Буковель»

Поскольку был частью его коллектива.

Палица успел стать фигурантом многих скандалов и коррупционных схем — махинаций с «Укрнафтой» и АЗС, ликвидаций фирм с большими долгами, рейдерства, скупки дорогостоящей недвижимости. Он же сформировал и целую армию частных охранных фирм, которые решали и решают все его проблемы силовым путем.

А конкретно на лыжном курорте обеспечивают спокойствие и безопасность: сотрудники ТЦК, активно мобилизующие население всех окрестных карпатских сёл, здесь не появляются вообще.

Когда в 2022 г. жизнь круто переменилась, казалось, что людям теперь будет не до дорогостоящего отдыха. Однако казалось зря: количество посетителей элитного курорта только выросло, и, соответственно, увеличились его доходы. Только в 2023 г. Буковель принес своим хозяевам 927 млн грн. ($28,1 млн) прибыли. В официальных СМИ постоянно заявляют, что это один из самых крупных налогоплательщиков страны.

В 2023 году все хозяйствующие на его территории субъекты показали 4,6 млрд грн. ($139,6 млн) торговой выручки. Но это официальные цифры. Реальные же, как считают многие, гораздо выше. Владельцы Буковеля регулярно отчисляют взятки налоговикам, СБУ, Офису президента и разного рода интересантам из националистических структур — чтобы не беспокоили.

В феврале 2024 г. появилась информация, что только за первый месяц года курорт заработал миллиард гривен, но не уплатил часть налогов. Вместе со штрафами набежало несколько десятков миллионов грн. Естественно, дело замяли и обо всем забыли.

Поскольку это место кормит многих.

К примеру, «во время войны за выживание нации» группа депутатов фракции «За будущее» (лидером которой является Палица) в 2025 году пролоббировала бюджетные расходы на строительство ведущих к курорту дорог на сумму 9 млрд грн. ($207 млн). 2,46 млрд грн. уже «протендерили», и они ушли фирме, связанной с курортом, на ремонт существующих участков дорог, а также на разработку проекта новой 28,6-километровой дороги стоимостью 6,57 млрд грн.

На фоне короткого скандала руководитель Службы восстановления в Ивано-Франковской области подал в отставку из-за несогласованности проекта, однако планы работ никто не отменял.

Деньги притягивают деньги: в «элитное место» вкладывают деньги различные бизнесмены, зная, что это в любом случае принесет прибыль. Например, дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Оксана Чеботарь является совладелицей компании, заказавшей строительство в центре Буковеля люксовой гостиницы.

По оценкам Forbes, отель будет самым большим на Украине: 10 этажей на 810 апартаментов, спа-комплекс на крыше, спортзал и люксовые магазины. Расчет окупаемости оптимистичный, в новогоднюю ночь лучшие номера в местных гостиницах стоили 30-40 тысяч грн. (55-70 тыс. рублей) в сутки.

Президентский люкс в Radisson Blu предлагали по цене более 80 тысяч грн. за ночь, это почти 150 тыс. рублей.

И несмотря на это все было забронировано заранее.

За обед тут придется выложить денег значительно больше, чем в киевских ресторанах: порция борща — до 500 грн. (900 руб.), порция драников — до 350 грн. (630 руб.), чашка кофе в российских ценах — порядка 200 рублей.

И это самые обычные, простые блюда, за какие-то изыски гости курорта платят значительно больше — если только перед ними не стоит цель сэкономить и побродить в поисках дешевых кафе.

Один из шокированных отдыхающих после Нового года выложил в соцсети фото 400 граммов шашлыка, за который попросили около 4 тыс. грн. (7 тыс. рублей). Правда, чека не показал.

Вот что рассказал ИА Регнум предприниматель из Винницы Юрий, который провел в начале года на курорте четыре дня с женой:

«Много пафоса и космические цены. За 4 дня мы потратили более 3 тысяч долларов. Были на курортах Чехии, Австрии, цены там так не кусаются, а качество выше. Мы сюда и не думали ехать, но выехать за границу в условиях военного положения очень непросто и слишком дорого».

Действительно, многие зажиточные граждане могут «решить вопрос» с мобилизацией, но покинуть пределы страны им по-прежнему проблематично. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А представители «элиты», которым никакие запреты не писаны, посещают Буковель, потому что это модно, и никто не поймет, что ты элита, если не увидят тебя в правильном месте. Тем более таких мест раз-два и обчелся.

Ну, и еще одно обстоятельство: в среде «патриотов» из числа интеллигенции и среднего класса, входящего в обслуживающий персонал власти, уже очень давно считается хорошим тоном кататься на горных лыжах. Своего рода маркер принадлежности к касте.

Соответственно, посещая Буковель или Драгобрат, они заодно обязательно подчеркивают, что поддерживают украинское и нет в мире места лучше, чем их прекрасная Родина. А поскольку «серой массе» сюда хода нет, то и чувствуют себя все расслабленно.

Ровенский блогер Андрей на днях негодовал, что «очень много русской речи. И никаких возмущений. Встретил там заместителя прокурора нашей области, друг показал двух детективов НАБУ, многие с охраной».

Это параллельный мир, в котором нет блэкаутов, проблем с отоплением, летящих ракет и дронов, мовных патрулей — разве что российскую символику носить нельзя. Можно сказать, здесь и находится «прекрасная Украина будущего» и практически всё её население. Те, кто не могут позволить себе входной билет, автоматически не нужны.

И это «другая Украина» ширится — как раз после Нового года госагентство розыска и менеджмента активов продало 460 гектаров земли в горной долине Боржава (Закарпатская область), которые ранее были изъяты в рамках уголовного производства НАБУ по хищению государственных средств в 2010–2014 годах. Попросту говоря, майдановский чиновник отжал заповедную землю себе, потом у него имущество забрали и передали компаниям, связанным с семьей Сергея Левочкина — главы администрации президента Украины при Януковиче и тайного советника при главе ОП Андрее Ермаке.

Продажа состоялась по минимальной цене — 89,5 млн грн. (ок. 160 млн рублей), и землю в районе Боржавы активно готовят под строительство крупного горнолыжного курорта. Протесты активистов, которые видят в этом угрозу уникальной природе Карпат, попросту никто не замечает.

Буквально картина из Средневековья, когда во время эпидемии чумы на улицах валялись тела умерших горожан, по которым ползали их еще живые дети, а в замках знать закатывала грандиозные пиры под музыку и изысканные блюда.

Однако проблемой является не это, а курточка с надписью «Sochi.Ru-2014».

Значит, всех всё в целом устраивает.