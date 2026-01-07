Украинские активисты наперебой пытаются убедить всех вокруг, что вчера, 6 января, «православные праздновали Водокрещи», — насаждение нового календаря праздников идет полным ходом.

By Fed4ev Собор Святого Юра во Львове

И та истерика, с которой коллективный Львов доказывает истинность украинских традиций и связей с «цивилизованным миром», становится вдвое смешнее, если вспомнить, что в XVI веке была точно такая же истерическая кампания. Только за то, чтобы не праздновать Рождество (и другие праздники) «со всей Европой».

Причем во Львове дело дошло практически до восстания, когда польские власти начали силой выкидывать отказавшихся подчиняться русинов из храмов и надавили на мещанство, пригрозив ему потерей права вести профессиональную деятельность.

Решали конфликт в королевском суде, постановив в 1585 году, что никогда впоследствии не будут чинить друг другу никаких препятствий в празднованиях, богослужениях, обрядах, звону колоколов «вплоть до согласия патриархов греческого обряда с отцом, Папой Римским».

Компромисс утвердил очередным письмом король Речи Посполитой Стефан Баторий.

А в 2023 году все вдруг узнали, что праздновать Рождество по григорианскому календарю — «старинная украинская традиция», в которую немедленно перешла Украинская грекокатолическая церковь, продержавшаяся в юлианском календаре от момента своего основания в 1596 году.

И теперь Львов опять бегает по потолку, запрещая всем праздновать по старому календарю. Потому, что это «по-московски», политически несознательно и должно быть исправлено силой, вплоть до выбрасывания православных из храмов.

Что нехитрым образом доказывает: ни о каких традициях во всем этом активизме речи не идет — процесс истерики вполне самодостаточен.

Богомерзкий календарь

В 1888/89 академическом году студент философского факультета Львовского университета Зыгмунт Лисевич (будущий известный адвокат) подготовил реферат для исторического семинара.

В работе «Введение нового календаря во Львове» речь идет о событиях 1582 года и последующих лет, когда нововведение Папы Римского Григория XIII, утвердившего переход на новый, более точный («григорианский») календарь, стало сложной внутриполитической проблемой в Речи Посполитой.

Чуть не приведшей к восстанию.

И в центре событий был Львов, где проживали православные армяне и русины — слова «украинцы» в те времена не существовало, да и национальностей в целом тоже: самоидентификация происходила по принадлежности к конфессии.

Осенью указанного года король Стефан издал указ о том, что день 5 октября передвигается на десять дней вперед, и таким образом 15 октября, в день святой Ядвиги, во Львове торжественно отметили введение нового календаря.

Однако указанные выше общины от торжеств демонстративно отстранились. «Схизматики», как и католики, умели слушать свое духовенство, а оно запретило им принимать реформированный календарь, оставшись в 5 октября.

Почти через год, глядя на православную оппозицию (которая имелась не только на Руси, но и в Литве), славшую жалобы, король 20 сентября 1582 г. направил своим подданным армянского и русского обрядов, проживавших в пределах Львовского архиепископства, отдельное письмо. В нем он гневался, что из-за их упрямства «возникают немалые ошибки в праздновании праздников и путаница в других повседневных делах».

Поэтому он приказал своим верноподданным, чтобы отныне новоисправленный календарь, «принятый всей нашей короной и всем христианством, вы без всяких промедлений приняли и по его предписаниям праздновали свои праздники и совершали богослужения, а также совершали другие вещи, которые к этому принадлежат; поступать иначе вам ради нашей милости не следует».

С большой помпой и среди огромного собрания народа этот королевский приказ посреди львовского рынка зачитал шляхетный возный (лицо, отвечавшее за исполнение судебных решений и доставку повесток) Ян Стшалковский.

Ян Майтейко «Стефан Баторий и Анна Ягеллонка» (1875)

И что же львовские русины?

А ничего: подчиняться королю они не собирались и громко начали заявлять, что таким образом он хочет нарушить их гарантированные права. В подкрепление своей позиции община обратилась к константинопольскому патриарху Иеремии II. Тот в длинном и витиеватом письме объяснил, что слушать римскую ересь нельзя, а надо держаться своей традиции. Иначе можно докатиться до апостасии — вероотступничества.

«После прочтения этого письма уже не могло быть и речи о склонении львовских русинов к признанию григорианского календаря, тем более что это сопротивление по примеру столицы полностью разделяла и поддерживала провинция и самая знатная русская шляхта», — сообщает нам на страницах своего сохранившегося в архиве реферата Зыгмунт Лисевич.

И тогда польско-католическое большинство решило действовать в своем обычном стиле: вытравить инакомыслие силой, быстро и безжалостно.

Восстание русских

Поскольку православные и католики ежедневно встречались в пивных и корчмах, то полемика относительно «верного календаря» велась не менее энергично, чем в нынешние времена соцсетей.

Уличные столкновения, драки и вырывания волос из головы оппонентов после выпитых кружек стали нормой. Ситуацию постоянно усугубляло распространение разного рода полемических писаний, подливавших масла в огонь с той и другой стороны.

«Календарь польских и русских ежегодных праздников и небесных циклов… на 1704 год»

Тем временем наступила зима, а с ней и Рождество, которое русины возжелали праздновать как обычно. «Видел ли кто-нибудь подобное, — говорили тогда, — чтобы в сам день такого большого торжества, как приход в мир Бога-Спасителя, заниматься повседневной работой и держать открытыми магазины?»

Тогда львовский католический архиепископ Ян Димитр Соликовский взял решение проблемы в свои руки.

Во-первых, он обратился к королю с просьбой запретить львовским мещанам, не принявшим новый календарь, заниматься ежедневной работой, открывать магазины и таким образом профанировать праздники. Тот, кто противился этому приказу, терял имущество, а при необходимости и род деятельности — такое распоряжение поступило уже 9 января.

А в Сочельник, 24 декабря по старому стилю (или 3 января 1584 г. по новому), по городу разошлись отряды добрых молодцев, вооруженных дубинками, алебардами и огнестрелом: актив по указанию архиепископа организовали находившиеся под его рукой ксендзы, в том числе брат владыки Войцех Соликовский.

Православных выкидывали из храмов прямо во время службы, а храмы опечатывались архиепископской печатью с запретом богослужений на следующие три недели. Кого-то из духовенства и отлупили за сопротивление, не дав закончить причастие.

После чего по всем населенным православными землям (начиная со Львова) вспыхнули беспорядки. Бунтовали даже в Вильно.

Испуганный Стефан Баторий, находившийся тогда в Гродно, выслушал кучу жалоб и нареканий, потоком шедших от православных магнатов и шляхты.

Так что уже 21 января король издал очередной декрет, в котором констатировалось:

«Каждому позволено и должно быть позволено пользоваться своим богослужением и верой, праздновать и отмечать свои праздники, и никто из-за этого не должен испытывать трудности, притеснения, ущерб или грабеж. Людей греческого обряда не следует насильно принуждать к этой календарной реформе без согласия их главы патриарха…»

Однако православных этот откат не удовлетворил: они считали себя обиженными и требовали справедливости.

Суд да дело

Во главе движения, желавшего сатисфакции, встал православный владыка, епископ Львовский и Каменец-Подольский Гедеон Балабан, человек уважаемый и имеющий значительные связи. Он начал среди львовского мещанства и православной шляхты агитацию с целью поддержки своего начинания — иска в королевский суд.

Его католический коллега всячески сопротивлялся, доказывая, что ничего плохого не сделал, а просто «выполнял приказ». Ну а то, что храмы закрыли, — так это сами виноваты, не подчинялись закону, подстрекали народ и духовенство к неповиновению.

Однако на всякий случай по указанию Соликовского актив выдергивал самых рьяных агитаторов и подвергал «силовому убеждению», как о. Григория из церкви Успения Пресвятой Богородицы, который даже успел посидеть в тюрьме.

Тем не менее дело дошло до суда в Варшаве, и 15 февраля 1585 г. стороны пришли к мировому соглашению. Они подписали документ, в котором согласились отменить все внесенные по этому поводу протесты и принять тот факт, что Рождество будет дважды, если главы церквей не решат иначе.

Король Стефан на радостях подготовил очередное письмо ко всем сословиям, в котором сообщил о дозволении православным совершенно свободно праздновать по старому календарю и совершать богослужения по их обрядам.

Что и происходило в следующие 438 лет. Но в 2023 году мы вдруг узнали, что отмечать Рождество по григорианскому календарю — «старинная украинская традиция», а тот, кто её не соблюдает, — враг и предатель.

А это подтверждает одну простую вещь: бесконечный психоз, в котором пребывает галицкий актив, как правило, не связан с традицией как таковой — только с привычкой протестовать. Всё равно против чего. В то время, как рождение Христа не требует чьей-либо верификации и принадлежности к политическим воззрениям текущего момента.