«Гений современности», всемирно известный художник и предмет показной гордости за достижения украинской культуры, 90-летний Иван Марчук нынче опять на всех первых полосах.

Global Look Press Иван Марчук

Только не в связи с созданием очередного шедевра или зарубежной выставки, «перевернувшей сознание европейцев».

Седоусый творец в суде пытается вернуть права на собственные работы, которые мошенническим способом оформили на себя бывший народный депутат и советник министра МВД, адвокат, бизнесмен и собственная помощница доверчивого художника.

«Подтвердилась библейская истина, что и среди апостолов существуют Иуды. Опасайтесь их, люди. Подробности позже», — написал Марчук в ноябре на своей странице в соцсети после судебного заседания.

И здесь он, конечно же, имеет в виду главного мошенника — упомянутого экс-депутата Михаила Апостола, который умудрился обставить грабителей Лувра. Если они похитили девять предметов на 100 миллионов долларов, то этот организовал кражу 5000 картин стоимостью примерно в 150 миллионов.

А вся эта невероятная по накалу подлости и цинизма история прекрасно иллюстрирует то, кто на самом деле пытается уничтожить украинскую культуру и «целенаправленно разрушает национальную идентичность».

Безо всякого вмешательства и участия каких-либо сторонних сил.

Из мигранта в патриоты

Иван Марчук, надо сказать, является крайне редким примером того, как надо любить Украину не из-за границы — в отличие от множества «истинных патриотов».

Родился он в 1936 г. в Тарнопольском воеводстве Польши, в 1950-е гг. окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства уже в СССР и после вуза переехал в Киев.

Однако самобытное творчество галицкого самородка не нравилось руководству Союза художников Украины, а после того, как работы Марчука оказались на Западе и стали выставляться на диаспорных выставках, им заинтересовался КГБ.

В 1989 г., когда Союз уже трещал по швам, художник решил эмигрировать в Австралию, потом также в США, Канаду, обрел популярность и приличные заработки. Его работы 70-80-х годов на аукционах сейчас редко стоят ниже 15 тысяч долларов — чаще в районе 30-50 тысяч.

Летом 2024 года картина «Взошла луна над Днепром» была продана за рекордные $300 тыс. на аукционе Goldens в Киеве. В 2022 году другая картина Марчука «Сад соблазна» ушла на благотворительном аукционе за $120 тыс.

Так что интерес к его персоне со стороны разного рода проходимцев вполне объясним.

На Украине же Марчуку в 1997 г. присвоили Шевченковскую премию, дарили разные награды, и он воспринял это как знак. В 2001 г. творец решил вернуться на родину, в следующем году получил звание народного художника Украины, а в 2007 г. британская газета The Daily Telegraph внесла Ивана Степановича в рейтинг «100 гениев современности».

Таким образом, он стал первым украинцем, внесенным в этот список, о чем неустанно повторяют авторы многочисленных публикаций о нем. Международная академия современного искусства «Рим» приняла художника в ряды «Золотой гильдии» и избрала его почетным членом Научного совета.

Но уже в 2011 году он сетовал в интервью: «Я уже десять лет в Украине. Хотя это десять лет нервов, десять лет негатива. И то, что я работаю, так это исключительно для себя, чтобы не обезуметь… Потому что я в свое время поверил, что возвращаюсь в независимую, свободную Украину. Мне нельзя было возвращаться».

Еще через пять лет он, не скрывая обиды, говорил, что Украина — могильщик талантов, что ее руководители «выстраивают какое-то псевдогосударство с его попсовостью», хоронят все прогрессивное и неординарное. Что ему нечему здесь радоваться, ведь «Украина уважает только тех, кого уже нет. А кто есть, тому по-черному завидуют. И государству на это совершенно наплевать. Если есть такое государство — Украина. Я считаю, что его просто нет. Земля есть, государства нет».

Полотно «Сад соблазна» было продано с аукциона за сумму в 120 тыс. долларов

Его картины годами стояли в маленькой мастерской как попало из-за нехватки места. Инициатива о создании постоянной мастерской-музея умерла не родившись. Копии работ Марчука повсюду (в том числе на Андреевском спуске в Киеве, куда ходят все туристы) внаглую продавались «пиратами».

Ни одного альбома его работ, служившего бы визитной карточкой страны, при поддержке государства издано не было. Все украинские выставки проводились только коммерческими организациями. А для зарубежных требовалось такое количество согласований, что старик просто перестал пытаться это делать.

Тем не менее в 2022 году он опять включился в «любовь к Украине», поддерживал ВСУ не только словом, но и финансами. Наконец, состоялись выставки в Кракове, Чикаго, Вене, Риме и многих других городах, а аукционные выручки он передавал украинской армии.

«Вот теперь этот мой отряд (картина «Земля моя — моя твердыня». — Прим. ред.) помогает нашим воинам защищать родную землю. Победим обязательно!» — вот один из постов Марчука в соцсетях в период всплеска эмоций.

Благодарность, так сказать, не заставила себя долго ждать.

Похищение века

Пока Марчук продавал картины и передавал деньги на нужды армии, писал новые полотна и мечтал о победе, он даже не подозревал, что стал жертвой грандиозного мошенничества.

Выяснилось это вот как.

Летом 2024 г. владелица винодельческого бренда Big Wines Наталья Бурлаченко получила претензию от экс-депутата Михаила Апостола.

Игорь Бойко/РИА Новости «В пути» — картина Ивана Марчука, написанная в 1990 году

Он сообщил, что ее компания незаконно использует изображение полотен Марчука на этикетках вина, поскольку владельцем авторских прав на них является сам Апостол.

Бурлаченко, которая сотрудничает с Марчуком с 2022 г. по прямому договору, сообщила услышанное художнику, и эта информация повергла старика в шок.

Марчук вспомнил сразу же о событиях мая 2020 г., когда к нему в мастерскую наведалась компания во главе с хорошо известным ему Апостолом. Художнику предложили подписать некий «символический документ» на передачу авторских прав на его картины, и делалось это якобы для благотворительности.

Уважаемый гость заверил Марчука в том, что без нотариального заверения договор недействителен и является «чистой формальностью». Не читая документы, дед их подписал, поскольку полностью доверял собеседнику.

Но на самом же деле передал исключительные права на более чем 5000 своих полотен сроком на 100 лет за символическую сумму в 360 долларов, а в тексте содержался пункт о том, что договор не нуждается в нотариальном подтверждении.

Теперь помощница Стрипко, поставившая пятую подпись, утверждает, что тогда этого не знала и не понимала. Хотя, вероятнее всего, работала дополнительным «фактором доверия».

Поскольку психотип Марчука его «друг» Апостол изучил весьма неплохо.

Именно он в 2017 году занимался украденными картинами, которые под видом организации европейской выставки забрал некий агент.

«Вывез из мастерской 101 полотно. Дату выставки в музее Прадо (Мадрид) «назначил» сначала на 3 сентября 2016 года, затем «перенес» на октябрь, впоследствии на ноябрь. А с середины декабря перестал отвечать на телефонные звонки художника… Отозвался в начале января, когда почувствовал, что Мастеру советуют обратиться в милицию. Риторика не изменилась, но появились нотки угроз»,— рассказывал тогда еще действующий советник главы МВД про ход расследования в соцсетях.

И как-то сообщил, что сам Марчук и подписал все документы и доверенности этому человеку по поводу прав на картины, проведение выставок «и прочих действий, связанных с творчеством Маэстро».

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков держал этот вопрос на личном контроле, и картины, чья стоимость оценивалась в 10 миллионов долларов, были возвращены.

Радостное событие зафиксировано на фото: Марчук, Апостол и некто третий стоят вместе с обретенными шедеврами, которые так и не доехали до Испании — все это время лежали в подвале у мошенника.

Естественно, после такого дед доверял своему покровителю целиком и полностью, тем более что тот постоянно ходил к нему в гости и в качестве соруководителя тернопольского землячества.

Но пресловутые 10 миллионов долларов явно не давали покоя уважаемому человеку. Было понятно, что речь идет про обладание целым сокровищем.

Так что три года спустя Апостол провернул ровно ту же самую аферу, только без физического обладания картинами: теперь любая выставка, альбом, винная этикетка, любая копия марчуковских шедевров и каждая аукционная продажа стала приносить ему прибыль.

В этом у экс-советника огромный опыт. Например, в 2016 г. он возглавил комитет по борьбе с рейдерством в аграрном секторе, обещал защищать фермеров от рейдеров, но в итоге часть аграриев просто лишилась своих земельных участков.

Теперь же, после того как скандал стал публичным, Апостол всё отрицает, а его представители неоднократно обращались с отводом судей и всячески затягивают процесс. Судебный спор, инициированный художником, длится уже пять месяцев. Ну, а Марчук ездит на него в Тернополь из Вены.

В конце концов гений сдался и покинул Украину: на новом месте за последние годы он создал около 200 новых работ. В соответствии с его собственной формулой: «все, кто себя проявил, сделали это за пределами Украины».

Ну, а сама она очевидно уничтожает свою культуру и лучших своих людей похлеще любого врага. Потому что безумная жадность, подлость и стремление украсть всегда перевешивали напускную любовь «ко всему украинскому», которая нужна только для парадных фотографий в вышиванках.