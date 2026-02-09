«Незламность» треснула. «Декоммунизация» энергетики родила ясность сознания
Удивительное дело, но до масштабных, продолжительных отключений света и превращения украинских городов в безжизненный бетон настроения «патриотически настроенной» местной общественности были на высоте.
Скажем, во Львовской области, «первой завершившей процесс декоммунизации», продолжались переименования населенных пунктов. Глава областной военной администрации Максим Козицкий буквально в конце января опубликовал колонку, в которой подчеркивает: декоммунизация и деимпериализация — это очищение, «хирургическое удаление чужеродных и токсических образований из организма нашей нации». Исцеление же придет вместе с новым наполнением.
Февраль дал возможность Западной Украине найти практическое измерение этой формулы.
Утром 7 февраля ВС РФ нанесли очередной ракетно-беспилотный удар, который пришелся в основном на объекты энергетики: были поражены подстанции и линии электропередачи 750 и 330 кВ. Вновь досталось Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворской ТЭС во Львовской области, по которым прилетало и в прошлые годы.
Как следствие, уже появилась информация, что Бурштынская ТЭС приостанавливает свою работу. Глава Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев говорит про выход из строя самой большой электроподстанции в Европе — Западноукраинской, которая отвечает за весь регион и за импорт электроэнергии за рубеж.
Как результат — пришлось разгрузить блоки АЭС, ввести графики аварийных отключений. Ведь в течение предыдущей недели во Львове электричество практически не отключали, и раньше Галичина была в этом плане в разы благополучнее Киева и восточных регионов.
А теперь потух даже сияющий рай курорта Буковель. 8–9 февраля электричество во Львове отсутствовало по 16–18 часов, и мэр Садовой утешает горожан тем, что «весна близко». Из-за аварии происходят пожары на небольших подстанциях, котельные работают на генераторах, «ложится» мобильная связь. Но власти почему-то не предлагают новое наполнение взамен «чужеродных и токсичных образований», к которым безусловно относится и Добротворская ТЭС, построенная «в годы советской оккупации» в 1955–1969 гг.
Они только разводят руками, советуют запастись водой, едой и зарядить телефоны.
Более того, на фоне этих событий ТЦК лишь ужесточают мобилизацию, и уже есть случаи, когда их сотрудники врывались в частные квартиры львовян. Не лучше ситуация в соседнем Ивано-Франковске. Местный мэр, представитель праворадикальной партии ВО «Свобода» Руслан Марцинкив, утверждает, что в ближайшее время жители города смогут получать электричество лишь по 4–5 часов в сутки.
Как-то очень синхронно известнейший львовский пропагандист и открытый гей* Остап Дроздов, с 2014 года регулярно выступавший с призывами депортации населения Крыма и называвший жителей Донбасса «животными», выступил с сенсационными откровениями.
«Если бы вы услышали, что говорят люди в сельских магазинах на Западной Украине, вы бы удивились. Такое впечатление, что это все сторонники Путина. И это на западе Украины! Люди хотят мира и готовы к нему на любых условиях. Поэтому кто-то должен из руководителей, если он государственник, выйти к людям и прямо сказать:
Или мир с потерей даже больших территорий, или мобилизация абсолютно всех — с 18 лет. Погибнет каждый второй-третий, страна превращается в концлагерь — без права выезда навсегда, полная потеря парламентаризма и демократии с электронным голосованием в «Дии», где нарисуют для себя 101%, и полная мародерия властей и тирания. Выбирайте, что хотите вы?» — буквально кипел Дроздов, а возмущенные эфиры про «бесправную, размародеренную, кладбищенскую родину» у него выходят регулярно.
Удивительные сдвиги сознания происходят у многих лидеров мнений, раньше демонстрировавших принципиальную «незламнисть». Один из таких «патриотов-интеллектуалов», преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар, даже заметно устал переубеждать стонущих в комментах читателей своих «аналитических» постов о скором крахе России, уныло отвечая, что мир не гарантирует свет в квартирах.
Идея «хтонического зла» для многих важнее объективной реальности, однако люди явно уже находятся в стадии принятия: «зло» будет лучше такого «добра», как сейчас.
Или еще один пример: накануне Форума прифронтовых городов и общин 2026 года в интервью The Independent коллега Козицкого, глава Николаевской ОВА Виталий Ким высказался за то, что Украина должна вернуться к мирной жизни и территориальные вопросы не столь важны.
«Для меня лично победа — это наши границы 1991 года, когда люди были счастливы и не гибли, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я думаю, победа — это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее», — произнес он слова, которые даже год назад звучали бы как кощунство и «зрада».
И действительно, еще недавно, в 2024 году, тот же Ким призывал мобилизовать всех мужчин страны и существенно ограничивать в правах уклонистов.
Вместе с ним и куча других «незламников» один за другим констатируют, что с каждым днем положение страны ухудшается и она катится в пропасть. Кое-кто даже пытается обвинить в этом в первую очередь Зеленского и его правительство, но таких пока явное меньшинство.
При этом все, кто раньше чуть что — бросался выражать глубокую озабоченность, молчат как воды в рот набрали.
Журналист Петр Герасименко на страницах издания «Зеркало недели» грустит по поводу «информационного штиля», когда сайты большинства посольств иностранных государств на Украине вообще ничего не сообщают про колоссальные сосульки в разрушенных ТЭС и темные окна домов. Обзор, который потрудился сделать Герасименко, демонстрирует то, что априори известно: украинская тематика попросту всем надоела.
При этом полностью игнорирует происходящее и украинская дипломатия: последняя новость на веб-странице посольства Украины в Британии — поздравление с Днем независимости 25 августа, а в целом работа идет только по вектору освещения деятельности посла Валерия Залужного. Посольство в Турции последний раз писало 2 декабря про работу в сфере IT. В ФРГ дипработники рассказывают про консульское обслуживание, образование и изменения в законе Украины «О гражданстве» и т.д.
Максимум — кое-где объявлены сборы на электрооборудование, а зачем и почему — «и так все знают».
В обществе наступило осознание непоправимости потерь и что так же весело топить за войну до последнего украинца в соцсетях уже не получится. Потому, что без электричества как-то не «топится».
Остается надеяться, как Садовой, на милость природы — не будет сильных морозов, через месяц весна, а то, что снега много, — это хорошо, наполнятся водохранилища Днепровского каскада.
«Значит, легче пройдем весну и лето, ведь будет больше электроэнергии, генерируемой ГЭС. Особенно это важно летом, когда традиционно будут выводить в ремонт наши атомные энергоблоки. Конечно, будет спасать и солнечная энергетика, но дефицит ресурса в масштабах страны все равно будет значительным», — говорит упомянутый выше Станислав Игнатьев.
То есть надежды на условного Кличко или бесполезное правительство уже не остается, только на высшие силы, которые весной будут радовать украинцев полноводьем рек, а летом дарить солнечные дни и ветер для «зеленой энергетики».
Про следующую зиму никто даже не пытается заикаться.
В Киеве настолько сложная ситуация, что электричество в последние дни подают по 1,5–2 часа в сутки. На проспекте Шухевича в некоторых домах ручки окон в подъездах обмазывают фекалиями, чтобы соседи не открывали и не выпускали тепло из парадных.
Каскадные аварии происходят по всей стране. В Житомире и Виннице остановились насосные станции и начались перебои с водоснабжением, в Харькове остановилось метро — как и в столице. Так что годовщину «ленинопада», запущенного в декабре 2013 года варварским уничтожением памятника Ленину возле Бессарабского рынка в Киеве, граждане отмечают теперь в связке с делом его рук.
Поскольку всеобщая электрификация стала возможной только в условиях «советской оккупации».
Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков напоминает, что на Украине «была наибольшая плотность электрификации: такого количества подстанций, линий электропередачи на квадратный километр или единицу населения в мире не было. У нас был уникальный энергетический комплекс, и этот потенциал помог нам сегодня выстоять».
Большинство экспертов утверждают, что следующие годы станут для Украины «годами генераторов», а полностью восстановить всю энергосистему удастся к 2040–2050-м годам. Правда, при условии, что война прекратится уже в 2026-м.
Украинцы опять могут перекрывать дороги, устраивать вялые митинги возле облэнерго, но на третий майдан сил уже явно не хватит. Тем более, власти непременно прибегнут к силовому разгону подобного мероприятия, бросив в бой все имеющиеся силы.
Ну, а те, кто давно уже может высказывать свои мысли в самом тесном кругу и домашней обстановке, давно уже пришли к мысли, что поменять текущую власть и остановить ее усилия по превращению страны в концлагерь могут только Вооруженные силы России, поскольку самим украинцам силенок не хватит.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России