Удивительное дело, но до масштабных, продолжительных отключений света и превращения украинских городов в безжизненный бетон настроения «патриотически настроенной» местной общественности были на высоте.

Иван Шилов ИА Регнум

Скажем, во Львовской области, «первой завершившей процесс декоммунизации», продолжались переименования населенных пунктов. Глава областной военной администрации Максим Козицкий буквально в конце января опубликовал колонку, в которой подчеркивает: декоммунизация и деимпериализация — это очищение, «хирургическое удаление чужеродных и токсических образований из организма нашей нации». Исцеление же придет вместе с новым наполнением.

Февраль дал возможность Западной Украине найти практическое измерение этой формулы.

Утром 7 февраля ВС РФ нанесли очередной ракетно-беспилотный удар, который пришелся в основном на объекты энергетики: были поражены подстанции и линии электропередачи 750 и 330 кВ. Вновь досталось Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Добротворской ТЭС во Львовской области, по которым прилетало и в прошлые годы.

Как следствие, уже появилась информация, что Бурштынская ТЭС приостанавливает свою работу. Глава Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев говорит про выход из строя самой большой электроподстанции в Европе — Западноукраинской, которая отвечает за весь регион и за импорт электроэнергии за рубеж.

Как результат — пришлось разгрузить блоки АЭС, ввести графики аварийных отключений. Ведь в течение предыдущей недели во Львове электричество практически не отключали, и раньше Галичина была в этом плане в разы благополучнее Киева и восточных регионов.

А теперь потух даже сияющий рай курорта Буковель. 8–9 февраля электричество во Львове отсутствовало по 16–18 часов, и мэр Садовой утешает горожан тем, что «весна близко». Из-за аварии происходят пожары на небольших подстанциях, котельные работают на генераторах, «ложится» мобильная связь. Но власти почему-то не предлагают новое наполнение взамен «чужеродных и токсичных образований», к которым безусловно относится и Добротворская ТЭС, построенная «в годы советской оккупации» в 1955–1969 гг.

Они только разводят руками, советуют запастись водой, едой и зарядить телефоны.

Более того, на фоне этих событий ТЦК лишь ужесточают мобилизацию, и уже есть случаи, когда их сотрудники врывались в частные квартиры львовян. Не лучше ситуация в соседнем Ивано-Франковске. Местный мэр, представитель праворадикальной партии ВО «Свобода» Руслан Марцинкив, утверждает, что в ближайшее время жители города смогут получать электричество лишь по 4–5 часов в сутки.

Как-то очень синхронно известнейший львовский пропагандист и открытый гей* Остап Дроздов, с 2014 года регулярно выступавший с призывами депортации населения Крыма и называвший жителей Донбасса «животными», выступил с сенсационными откровениями.

«Если бы вы услышали, что говорят люди в сельских магазинах на Западной Украине, вы бы удивились. Такое впечатление, что это все сторонники Путина. И это на западе Украины! Люди хотят мира и готовы к нему на любых условиях. Поэтому кто-то должен из руководителей, если он государственник, выйти к людям и прямо сказать:

Или мир с потерей даже больших территорий, или мобилизация абсолютно всех — с 18 лет. Погибнет каждый второй-третий, страна превращается в концлагерь — без права выезда навсегда, полная потеря парламентаризма и демократии с электронным голосованием в «Дии», где нарисуют для себя 101%, и полная мародерия властей и тирания. Выбирайте, что хотите вы?» — буквально кипел Дроздов, а возмущенные эфиры про «бесправную, размародеренную, кладбищенскую родину» у него выходят регулярно.

Удивительные сдвиги сознания происходят у многих лидеров мнений, раньше демонстрировавших принципиальную «незламнисть». Один из таких «патриотов-интеллектуалов», преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар, даже заметно устал переубеждать стонущих в комментах читателей своих «аналитических» постов о скором крахе России, уныло отвечая, что мир не гарантирует свет в квартирах.

Идея «хтонического зла» для многих важнее объективной реальности, однако люди явно уже находятся в стадии принятия: «зло» будет лучше такого «добра», как сейчас.

Или еще один пример: накануне Форума прифронтовых городов и общин 2026 года в интервью The Independent коллега Козицкого, глава Николаевской ОВА Виталий Ким высказался за то, что Украина должна вернуться к мирной жизни и территориальные вопросы не столь важны.

«Для меня лично победа — это наши границы 1991 года, когда люди были счастливы и не гибли, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я думаю, победа — это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее», — произнес он слова, которые даже год назад звучали бы как кощунство и «зрада».

И действительно, еще недавно, в 2024 году, тот же Ким призывал мобилизовать всех мужчин страны и существенно ограничивать в правах уклонистов.

Вместе с ним и куча других «незламников» один за другим констатируют, что с каждым днем положение страны ухудшается и она катится в пропасть. Кое-кто даже пытается обвинить в этом в первую очередь Зеленского и его правительство, но таких пока явное меньшинство.

При этом все, кто раньше чуть что — бросался выражать глубокую озабоченность, молчат как воды в рот набрали.

Журналист Петр Герасименко на страницах издания «Зеркало недели» грустит по поводу «информационного штиля», когда сайты большинства посольств иностранных государств на Украине вообще ничего не сообщают про колоссальные сосульки в разрушенных ТЭС и темные окна домов. Обзор, который потрудился сделать Герасименко, демонстрирует то, что априори известно: украинская тематика попросту всем надоела.

При этом полностью игнорирует происходящее и украинская дипломатия: последняя новость на веб-странице посольства Украины в Британии — поздравление с Днем независимости 25 августа, а в целом работа идет только по вектору освещения деятельности посла Валерия Залужного. Посольство в Турции последний раз писало 2 декабря про работу в сфере IT. В ФРГ дипработники рассказывают про консульское обслуживание, образование и изменения в законе Украины «О гражданстве» и т.д.

Максимум — кое-где объявлены сборы на электрооборудование, а зачем и почему — «и так все знают».

В обществе наступило осознание непоправимости потерь и что так же весело топить за войну до последнего украинца в соцсетях уже не получится. Потому, что без электричества как-то не «топится».

Остается надеяться, как Садовой, на милость природы — не будет сильных морозов, через месяц весна, а то, что снега много, — это хорошо, наполнятся водохранилища Днепровского каскада.

«Значит, легче пройдем весну и лето, ведь будет больше электроэнергии, генерируемой ГЭС. Особенно это важно летом, когда традиционно будут выводить в ремонт наши атомные энергоблоки. Конечно, будет спасать и солнечная энергетика, но дефицит ресурса в масштабах страны все равно будет значительным», — говорит упомянутый выше Станислав Игнатьев.

То есть надежды на условного Кличко или бесполезное правительство уже не остается, только на высшие силы, которые весной будут радовать украинцев полноводьем рек, а летом дарить солнечные дни и ветер для «зеленой энергетики».

Про следующую зиму никто даже не пытается заикаться.

В Киеве настолько сложная ситуация, что электричество в последние дни подают по 1,5–2 часа в сутки. На проспекте Шухевича в некоторых домах ручки окон в подъездах обмазывают фекалиями, чтобы соседи не открывали и не выпускали тепло из парадных.

Каскадные аварии происходят по всей стране. В Житомире и Виннице остановились насосные станции и начались перебои с водоснабжением, в Харькове остановилось метро — как и в столице. Так что годовщину «ленинопада», запущенного в декабре 2013 года варварским уничтожением памятника Ленину возле Бессарабского рынка в Киеве, граждане отмечают теперь в связке с делом его рук.

Поскольку всеобщая электрификация стала возможной только в условиях «советской оккупации».

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков напоминает, что на Украине «была наибольшая плотность электрификации: такого количества подстанций, линий электропередачи на квадратный километр или единицу населения в мире не было. У нас был уникальный энергетический комплекс, и этот потенциал помог нам сегодня выстоять».

Большинство экспертов утверждают, что следующие годы станут для Украины «годами генераторов», а полностью восстановить всю энергосистему удастся к 2040–2050-м годам. Правда, при условии, что война прекратится уже в 2026-м.

Украинцы опять могут перекрывать дороги, устраивать вялые митинги возле облэнерго, но на третий майдан сил уже явно не хватит. Тем более, власти непременно прибегнут к силовому разгону подобного мероприятия, бросив в бой все имеющиеся силы.

Ну, а те, кто давно уже может высказывать свои мысли в самом тесном кругу и домашней обстановке, давно уже пришли к мысли, что поменять текущую власть и остановить ее усилия по превращению страны в концлагерь могут только Вооруженные силы России, поскольку самим украинцам силенок не хватит.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России