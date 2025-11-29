Ноябрь на Украине традиционно проходит «под знаком голодомора»: в четвертую субботу месяца отмечается очередная годовщина голода в 30-х годах прошлого века.

Иван Шилов ИА Регнум

С момента установления традиции, что было сделано во времена президентства Виктора Ющенко, голодоморы стали упоминаться только во множественном числе и превратились в полноценный миф.

В котором «историческая память» превратилась в конкретные политические инструкции, как следует жить и что выбирать нынешним украинцам. В обращениях же руководства страны к нации теперь неизменно констатируется, что во всём виноваты русские, а современная Россия намерена повторить «геноцид украинского народа».

А сверху установки спускаются по командной лестнице до деятелей помельче.

Вот какую «базу» на своей странице в соцсети опубликовал в этом году глава Львовского областного совета Юрий Холод:

«Мы должны помнить: сложившие оружие в 1922-м умирали от голода в 1932–1933-м. Народ, который к безгосударственности принудили разные внешние обстоятельства 100 лет назад, уже спустя десятилетия страдал и погибал в страшных муках геноцида…

Мы должны помнить, напоминать всем, кто забыл или делает вид, что не помнит, мы должны выстоять и победить. Вечная память всем невинным жертвам «голодоморов«».

Так с помощью апелляции к давно умершим людям всем объясняют, что мир невозможен (и не нужен), что нужно воевать до конца и ни в коем случае не слушать никого, кроме «патриотов». Поскольку те, другие, обманут, а «патриоты» — нет.

И если прямо сейчас не пойти и не умереть, то потом придут русские и всё равно всех убьют. Поэтому лучше не ждать, а лечь в сырую землю прямо сразу.

А ведь запускалась технология, которую можно назвать «мотивирующий геноцид», с благородных призывов не забывать о преступлениях сталинского режима и чтить память невинно убиенных украинцев.

Но на протяжении довольно короткого времени была умело трансформирована в совершенно иное качество смыслов.

Идеологическое оружие против СССР

Несмотря на то, что о голоде в Стране Советов активно писала западная пресса, дальше газетных сенсаций реакция на происходившее не выходила.

Даже наоборот: опираясь на обоснование «краха пятилетного плана» и ужасной ситуации с миллионами жертв голода, Британия в апреле 1933 года ввела торговое эмбарго на 80% советских товаров.

Карикатура СССР. 1930-е Основным экспортным ресурсом для индустриализации СССР было зерно.

В условиях кризиса британцы продвигали на рынок канадское зерно, сбивая цены. А для советских крестьян это означало увеличение хлебозаготовок: чтобы получить валюту на индустриализацию, продавать приходилось втрое больше.

Голодали тогда все черноземные регионы СССР: Украина, российское Черноземье, Поволжье, Краснодарский край и даже Казахстан. Но ни у кого не было такой большой и активной диаспоры в США, как у украинцев, — и они очень активно продвигали тему голода.

В частности, в 1934 году в конгресс США был направлен меморандум Объединенной украинской организации, в котором повторялось большинство тезисов, которые мы слышим с телеэкранов теперь. В первую очередь о том, что «целью Москвы всегда было и остается уничтожение украинцев» и их независимости.

Однако тогда американская власть проигнорировала эти попытки привлечь внимание — равно как и попытки назвать голод 30-х годов геноцидом после того, как это слово было изобретено. Штаты отказались ратифицировать Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и не увидели никаких проблем не только с украинцами, но и с прочими «уничтоженными» — в первую очередь прибалтами.

Основной нарратив был наработан совсем другими специалистами — пропагандистами ОУН*, трудившимися под крылом германского Рейха. В частности, статья агронома-экономиста Степана Соснового «Правда о голоде 1932–1933 годов на Украине», опубликованная в оккупационной харьковской газете «Нова Україна», содержала цифру, которую гоняют в эфире до сих пор: 7,5 млн умерших.

Потом эта статья перекочевала уже к британцам, которые с 1950-х годов начали активно развивать направление антисоветской пропаганды и всячески содействовали переправке оуновцев*, бывших бойцов дивизии СС «Галичина» и прочих «борцов с коммунизмом» в свою колонию Канаду.

Именно там и в США «диаспорные историки» под контролем спецслужб взялись за создание украинского мифа, который затем был перенесен на Украину уже после 1991 года. В абсолютно готовом виде. О голоде писала куча видных североамериканских деятелей: Дмытро Соловей, Бэзил Дмитришин, Васыль Гришко (кстати, в годы немецкой оккупации трудился в газете «Голос Полтавщины» и курировал городское радиовещание) и многие другие.

Другое дело, что население еще не было готово принять новую картину мира, так что погружать украинцев в «историческую память» начали с самого больного места — большого голода, коснувшегося миллионов семей.

Большая политика

В СССР о голоде вспоминали неохотно и, конечно, помнили, что пострадали тогда и украинцы, и русские, и казахи — весь юг, голодавший еще раз из-за всеобщей разрухи после Великой Отечественной.

Но со стартом горбачевской перестройки дело при активной поддержке западных «доброжелателей» стало быстро исправляться.

В 1985 году в США был принят закон о создании Комиссии по изучению «голодомора», которую возглавил молодой американский историк Джеймс Мэйс. В 1988 году она представила доклад, в котором утверждалось, что Сталин и его окружение совершили геноцид в отношении этнических украинцев.

Global Look Press Виктор Ющенко у памятного знака на Михайловской площади в Киеве

А после распада СССР популяризация «голодомора» зашагала семимильными шагами.

Конкретно на Украине тема голода стала использоваться для того, чтобы выбить из политической жизни многочисленных и активных коммунистов — как «соучастников». В итоге полный запрет Компартии Украины случился 16 декабря 2015 года решением Окружного административного суда города Киева ввиду нового запрета на пропаганду соответствующих идей. А к 2022 году запретили вообще все партии левого толка, какие только были.

Но этот путь еще предстояло пройти.

21 февраля 1993 года к 60-й годовщине голода впервые отметили Дни скорби и памяти на национальном уровне. Об этом своим указом распорядился президент Леонид Кравчук. Признал голодомор преступлением против украинцев и второй президент — Леонид Кучма.

Выступая на пленарном заседании Генассамблеи ООН, он призвал мировое сообщество почтить память жертв и заявил следующее:

«К сожалению, тогда, в 1933 году, мир не откликнулся на нашу трагедию. Международное сообщество поверило циничной пропаганде Советского государства, продававшего хлеб за границу в то время, как в Украине каждую минуту от голода умирало 17 человек».

Теперь Кучма дал в эфир другую цифру, которая впервые была названа именно на упомянутых слушаниях сената США 1950 года по конвенции о геноциде — «от 7 до 10 млн украинцев». Дословно так, как это подавала диаспора.

Почуяв новую конъюнктуру, с 1990-х годов к изучению «голодоморов» активно подключились историки Украины, которые в советские времена, защищая свои научные работы, прославляли действия советской власти и держались линии партии.

Теперь они держались линии, которую формировал отправленный на Украину профессор Мэйс. Как он сам говорил, «где веют ветры истории».

Самый пик перехода в новую идеологию обеспечил «оранжевый президент» Виктор Ющенко, вынесший голодоморную тему на государственный уровень, а через фонд его жены, сотрудницы Госдепа США, «память о жертвах голодомора» превратилась в перформанс.

Именно Ющенко инициировал в 2006 году принятие Верховной радой закона «О голодоморе», в котором он официально признан геноцидом украинцев, а его отрицание является противоправным «унижением достоинства украинского народа».

Тогда же между советской реликвией Киева — Парком Вечной Славы — и православной Киево-Печерской лаврой воткнули «Национальный музей голодомора-геноцида» в виде огромного фаллического символа, видного из-за Днепра.

Повестка, возражать против которой было просто страшно (чтобы не быть обвиненным в неуважении к мертвым), завладела ситуацией настолько, что и сменивший «пчеловода» Виктор Янукович признал ужасные преступления коммунистического режима и посещал все связанные с этим траурные мероприятия.

Именно его команда выделила 2 млн долларов на строительство мемориала памяти в Вашингтоне.

Новая страшилка

После государственного переворота 2014 года и получения «патриотическими силами» всей полноты власти в стране основные тезисы по голоду были немедленно откорректированы.

В преступлениях стали обвинять уже не коммунистов и Сталина, а всех русских и Россию. В 2017 году президент Украины Петр Порошенко** призвал ее покаяться за «ужасные преступления». В 2018 году актом геноцида украинского народа признал «голодомор» сенат США.

Global Look Press Мемориал голодомора в Киеве

После этого одна за другой признавать его геноцидом стали различные страны мира. На Украине подобные «вести с полей» тут же всюду публиковались и освещались, как великое достижение дипломатии.

По заявлениям историка Виктора Гудзя, к 2019 году на популярную тему было написано около 20 тыс. научных работ. Причем, заведомо зная, что цифра и в 7,5 млн умерших из нацистской прессы, и 10 млн от диаспоры, и даже 15 млн являются лживыми, украинские историки как будто объявили соревнование, кто наиболее правдоподобно обоснует наибольшее число жертв.

Не обращая внимания на то, что жителей УССР в 1930 году было всего 29,6 млн.

В сентябре 2021 года даже возник скандал на международном форуме «Массовый искусственный голод». Там сошлись на цифре 10,5 млн человек — столько погибло, по мнению «специалистов», в 1932-1933-м годах. Статистику получили в результате «комплексных судебных экспертиз», назначенных СБУ, — больше никаких деталей.

В то же время, согласно подсчетам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, сотрудники которого взяли за основу переписи населения 1926 и 1939 годов, от голода умерло от 3,2 до 4,5 млн человек.

Сразу же понеслись заявления, что сотрудники академического института использовали фальсифицированные результаты переписи, допустили много неточностей и, возможно, действовали «по заказу Кремля». Там же, по мнению «настоящих историков», хранятся засекреченные архивы с правдивыми цифрами.

Настоящим трендом «память о голодоморе» стала для жителей Западной Украины, которая от голода 1932–1933 годов не пострадала вовсе, находясь в составе Польши. Западенцы показательно выставляют на окнах своих квартир зажженные свечи, чтобы, во-первых, продемонстрировать свой патриотизм, а во-вторых, чтобы не стать «белой вороной».

А украинские власти поняли, что на «голодоморе» можно не только пиариться, но и неплохо зарабатывать. В 2018 году на строительство Мемориала жертвам голода выделили порядка 11 млн долларов. В 2023 году, когда уже полным ходом шла война, депутаты Верховной рады захотели ассигновать из бюджета на строительство еще 15 млн долларов, но принятый закон, побаиваясь общественного резонанса, заветировал Зеленский.

В 2022 году случился «парад геноцидов», когда западные страны морально поддерживали Украину признанием ее базового лозунга, а «голодомор» превратился в стандартную страшилку. Надо бороться, а то придут русские и повторят то, что не закончили в 1932-1933-м.

Пропагандисты прямо апеллируют к тому, что именно из-за поражения «национально-вызвольных змагань» 1917–1920 годов (так сейчас там часто называют Гражданскую войну) и отсутствия сопротивления стал возможен «геноцид» уже в 1930-е годы. А, вообще, геноциды являются «системным элементом политики РФ» — об этом, в частности, говорится в заявлении Главного управления разведки к 90-й годовщине голодомора.

Этот тезис продвигается настолько агрессивно, что социологи КМИС фиксируют: 38% респондентов считают, что Россия хочет захватить всю территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию. А 28% — что Москва планирует физический геноцид украинцев.

«Память о прошлом» превратилась в оружие массового поражения. Только бьет оно по своим же, загоняя украинцев, не знавших ни голода, ни нужды, в узкие рамки самоистребления. И пока им так же масштабно и системно не объяснят эту простую вещь, технология манипуляции будет продолжать свою страшную жатву.

*экстремистская организация, запрещенная в России

**лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов