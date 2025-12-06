Состав украинского месседж-бокса вполне можно назвать качественной работой пропагандиста, тезисы которого после долгого повторения отскакивают от зубов.

Иван Шилов ИА Регнум Статья про сравнение прессы 1945 г. в Германии и текущей укр. пропаганды

Украина — передовой рубеж цивилизованного мира, объединившая все прогрессивные силы Европы. Сдерживает «монгольские орды» с Востока, чтобы они не потоптали мирные нивы и не устроили избиение младенцев в странах западной цивилизации.

Соответственно, для этого храбрые украинцы (сплошь — добровольцы) не щадят себя, истребляют врагов миллионами, противостоят натиску в одиночку и каждый рубеж — решающий.

Власть всегда готова опровергнуть «очередной кремлевский фейк» о потерянном городе, поскольку на самом деле его мужественно обороняют украинские защитники. А им, в свою очередь, стандартно приказано держаться изо всех сил. И они держатся.

И во всё это изрядная часть населения верит.

Потому что всё — начиная от самого месседж-бокса и заканчивая информационным коконом, плохо пропускающим сигналы извне, уже было откатано на практике 80 лет назад.

Если открыть украинские газеты, издававшиеся под контролем Министерства пропаганды германского Рейха и при разного рода военных формированиях, создававшихся немцами, совпадение будет таким, будто и не было этих лет.

Местами кажется, что современные пропагандисты копируют эти тексты буквально — причем не только про военные дела, но и про мову, например. Газета «Українське слово», издававшаяся в Киеве членами ОУН*, жалуется на засилие русского языка и многие скорби, доставшиеся украинской культуре от «московских оккупантов», ровно теми же словами и с теми же эмоциями, что любое современное издание.

К примеру, сознательное искажение «совєтский» (вместо «радянський» от Рада — Совет) или написание «русскіє» скопировано именно оттуда.

«Внедряя свою бессовестную колониальную политику, Москва, с начала со времен царизма, а далее при советах, особенное внимание уделяла моральному удушению украинской нации, полному уничтожению всего специфически украинского, разрушению украинской культуры и искоренению национального чувства в массах», — писал в 1941 году аноним М. Воля, приходящий к четкому выводу: мова и культура теперь должны быть доминирующими.

Звучит настолько свежо и современно, что можно вставлять в любой текст — от поста в соцсетях до обширной газетной публикации о правильном переводе Хартии языков нацменьшинств, принятом на днях Верховной Радой.

С исключением оттуда русского языка.

Соответственно, в том же ключе, как теперь рассказывают о вступлении Украины в ЕС, где она небывалым образом расцветет на зависть всем, на начальном этапе немецкой оккупации рассказывали, как всё то же самое будет в Великогермании.

Причем «украинские патриоты» не видели другого варианта, кроме Украины в качестве составляющей Рейха, вплоть до весны 1945 года. Однако разного рода формирования — дивизия СС «Галичина», «Украинская освободительная армия», «Украинская национальная армия», разнообразные объединения и комитеты, — бурно начали создаваться только в 1944-45 годах, когда немцам нужны были любые дополнительные ресурсы.

Кстати, издание «Український доброволець», печатный орган той самой УОА (аналог РОА), в декабре 1944 дала перепечатку интервью генерала Андрея Власова для Völkischer Beobachter от 7 декабря.

В нем он сообщает читателю, что УПА* — это братья и союзники, постоянный источник вдохновения для его антибольшевистской боротьбы. Стоят плечом к плечу с «Комитетом освобождения народов России». То есть, являются составляющей единой, так сказать, военной силы, работающей на развал империи.

Теперь открываем интервью одного из авторов современного украинского исторического мифа, бывшего директора Украинского института национальной памяти Володымыра Вьятровича:

«Уверен, что поддержка порабощенных народов РФ — это стратегия победы Украины. Не вижу других вариантов. Даже выход на границу 1991 г., включение в НАТО не снимет угрозы со стороны России. Пока она будет империей, порабощающей другие нации в таких масштабах, будет угрозой для Украины. Перезагрузка этой империи, превращение ее в совокупность национальных, демократических государств — это наш непосредственный интерес».

Не изменилось вообще ничего.

А если до 1943 года оккупационная пресса рассказывала о великих победах Вермахта, то с весны 1944-го на первые полосы стали выноситься подвиги украинцев, защищающих Европу. То есть, начали формироваться все те тезисы, которые очень удачно пригодились через 80 лет.

Например, в номере той же газеты «Украинский доброволец» от 18 марта 1944 г. рассказывается, что «добровольцы УОА и дивизии «Галиция» стали под знамена, под которыми собрались все здоровые силы Европы на борьбу за Церковь, культуру, свободную жизнь и счастье народов».

Практически знаменитый порошенковский «Армовир».

А на четыре номера раньше издание дало обращение патриотически настроенных жителей Галичины к генерал-губернатору Гансу Франку, в котором говорилось следующее:

«Господин генеральный губернатор просим передать фюреру что украинский народ в Галиции непреклонно стоит в ряде тех народов, которые под его предводительством охраняют Европу перед большевицким натиском».

Тогда же оуновские редактора, заправлявшие прессой под рукой германского начальства, убеждали читателя о том, что с врагом можно разговаривать только с позиции силы, «мы, украинцы, 30 лет сражались против коммунистов сами».

Идем в соцсети XXI века — и разнообразные украинские подразделения хором рассказывают о себе, как они «уже 10 лет ведут борьбу с русскими оккупантами в самых сложных направлениях фронта».

Сами, без чьей-либо помощи, выгрызают перемогу, которая близка.

«У русских есть другая стратегическая культура, чем у Запада. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Вот почему вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится и на других территориях», — заявил в интервью изданию Le Monde в сентябре прошлого года секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

А во главе этой борьбы стоит великий вождь, чья мудрость не знает ошибок, а воля — позорных колебаний.

В наши дни это «лидер нации» Владимир Зеленский. В 1945 году это был Адольф Гитлер, которого «орган украинских вооруженных сил» готовился поздравлять с 55-летием. Тогда он был во главе всех прогрессивных сил, ведущих борьбу со злом, и его гений должен был помочь создать «предпосылки для построения нашей украинской державности».

Но вот особенно хороший абзац, в котором Зеленский и Гитлер органично сплелись в единое целое:

«Нынешняя война тяжела, но мир был бы еще тяжелее, если бы его продиктовал враг. История никому ничего не дарит, перемога никогда не дается дешево. Для перемоги нужна саможертвенная борьба народа и вождь, который ведет народ и которому народ верит».

Нынешняя украинская власть практически цитирует прессу 40-х, заявляя, что мирные инициативы Трампа — это условия, написанные под диктовку Кремля, капитуляция Украины, и как бы тяжело не было, стоит продолжать сражаться.

Потому что иначе азиатские орды с Востока вырежут всех женщин и детей, а мужчин погонят на убой.

А Россия в случае победы повторит на Украине голодомор и устроит «геноцид украинцев». Как поясняет нам еще одно издание 1945 года вполне в современном духе, «большевики готовятся к третьей мировой войне и безоглядно грабят голодающее население. заготовляя себе продуктовую базу».

Или вот отличный сюжет.

«Вы спите. Утром проснулись. И нет всего этого. Нет ни ТЦК, ни ВСУ… Нет войны ни в телефоне, ни в телеграмме, ни в телевизоре. Вы канешно в приподнятом настроении, идете на горшок, и тут в дверь стучат. …В квартиру влетают берцы армии ВС РФ, потом эти берцы влетают в вас, потом на пол вылетают зубы, скорее всего ваши. И вы едете штурмовать войска НАТО, с одной винтовкой на двоих, под противный скрежет ПеКаэма за вашей спиной, и он там нифига не для прикрытия вашей штурмовой группы, а чтобы вы назад не сбежали», — рассказывает в соцсети сержант 95 одшб ВСУ Александр Морозов тем «ухылянтам», кто сейчас не хочет воевать.

Ну, а в номере «Украинского добровольца» от 18 марта 1944 г. сообщалось, что Сталин имеет четкий план по истреблению украинцев и белорусов. Согласно этому плану, на захваченных землях будет проведена тотальная мобилизация мужчин в возрасте 15-55 лет, которых затем направят в штрафные сотни. А остальные поедут на восстановление шахт Донбасса, кроме детей в возрасте до 14 лет — они будут направлены в детские дома НКВД, где их «воспитают по советским правилам».

Информация надежная: немцам это сообщил пленный капитан Красной армии.

Пропагандисты от СБУ развили идею в роликах, в эфирах разных каналов эти тезисы повторяют начальники областных ТЦК и различные комбаты — не будете воевать за родину, придет москаль и погонит вас воевать с европейцами.

Соответственно, для тех, кто уже находится в рядах ВСУ, дезертировать или сдаваться в плен — страшный грех, ведь «за нами родина» и беззащитная Европа. Поэтому для военнослужащих внедрена немецкая тактика создания «фестунгов», которые в украинской реальности стали «фортецями».

Для германского Вермахта крепостями, которые нужно было удерживать в полном окружении, стали Тернополь и Ковель, Познань и Бреслау, Будапешт, Кёнигсберг и Берлин. Теперь это Бахмут и Мариуполь, Купянск и Волчанск, Покровск и Мирноград.

Немецкая тактика обороны «фестунгов» предусматривала удержание важных промышленных и логистических центров любой ценой, капитуляция запрещалась. Но итог всегда был один. Первый из городов-крепостей, Тернополь, оказался в окружении с 12-тысячным гарнизоном внутри. Гитлер прямо запретил его командиру, генерал-майору Эгону фон Нейндорффу сдаваться.

Поэтому генерал решил пойти на прорыв и погиб в бою.

К своим из 12 тысяч прорвались лишь 55 человек — 15 апреля советские войска полностью освободили город. Так вот, когда он был взят, украинские газеты больше недели продолжали врать, что его гарнизон ведет героическую борьбу с превосходящими силами противника:

«В руинах Тернополя ожесточенно защищается его гарнизон, героически борющийся против врага, который дальше атакует превосходящими пехотными и танковыми силами».

То же самое повторялось практически со всеми фестунгами, о падении которых сообщалось лишь через несколько дней после окончания боев и массовой сдачи в плен немецких солдат. Но всегда в пафосном духе: «Защитники Бреслау, которые более двух месяцев отражали атаки Советов, в последний момент уступили превосходящим силам противника».

Точно так же «удерживается» каждый украинский населенный пункт, который либо «отбит назад» либо «находится в серой зоне». А еще один конек, который украинские пропагандисты позаимствовали у своих неудачливых предшественников в 40-х гг. прошлого века, это оценка потерь противника.

По сообщениям прессы минпропаганды Рейха, вся Красная армия была полностью уничтожена еще в 1941 году. Причем цифра в 600 тысяч пленных в «киевском котле», не имеющая ничего общего с действительностью, тоже охотно используется повсюду до сих пор.

Ну, а затем уничтожена еще несколько раз, иногда рассыпаясь за один день.

Фрагмент газеты «Тризуб». 1945 год

6 апреля 1945 года газета «Тризуб» сообщала, что за 12 дней боев у г. Леобшютц (Силезия) было уничтожено 600 советских танков. Хотя такие потери в бронетехнике случились за всю Висло-Одерскую наступательную операцию, где штурм укрепрайона Леобшютц был лишь частным эпизодом.

26 апреля украинские газеты, давно уже выходившие в Германии, дружно публиковали обращение доктора Геббельса о стойкости ради близкой победы:

«После этой войны Европа за несколько лет расцветет небывало. Ее разрушенные области и провинции будут застроены новыми, еще лучшими городами и селами, где будут жить счастливые люди. И в этом возрождении примет участие вся Европа. … На богатых полях будет расти насущный наш хлеб. Этот хлеб накормит миллионы людей, которые страдают сегодня. Работы будет сколько угодно, и из нее, как из лучшего источника человеческого счастья, распространится благословение и сила. Хаос исчезнет. Фюрер нас к этому приведет!»

В этой цитате достаточно лишь заменить одно слово «Европа» на «Украина» — и мы имеем весь расклад про «репарации от России», «инвестиции в восстановление» и «стремительный рост экономики» после слияния с дружной европейской семьёй.

Ну, а раз украинская пропаганда выбрала этот путь, то вряд ли в его конце придется сетовать на то, что «не сталося, як гадалося»: финал этой истории тоже был написан давным-давно.

*запрещенная в России организация