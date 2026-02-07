О том, что украинкам стало гораздо сложнее найти себе пару, потому что остро не хватает мужчин, пишут уже не только местные газеты, но даже целый The New York Times.

На ситуацию в области отношений полов повлияла война и мобилизация — многие попали в ВСУ и погибли, другим не до романтических отношений, третьи остались калеками. Остальные прячутся по домам, и даже секс — недостаточный мотив, чтобы оттуда выходить.

Мужчин призывного возраста не встретить в кафе, кинотеатрах, торговых центрах, соответственно, женщинам сложно познакомиться.

В конце прошлого года по центральным телеканалам прошли сюжеты, связанные с откровениями молодой одесситки, которая жаловалась в «Тик-токе», что в городе не найти партнера:

«Хочется спросить девочек из разных городов Украины. Я вот из Одессы. Или у всех такая ситуация в городе, что мужчин нет. Их нет в ресторанах, их нет в кафе, на каких-нибудь мероприятиях. Их просто нет».

Девушка побывала в клубе «Ибица», встретила там только молодежь, турок и женатых и констатировала, что женщинам в возрасте 30–35 с кем-то познакомиться — без вариантов.

Алиса Самусева, организатор «быстрых свиданий», утверждает, что в 2025 г. на очередное мероприятие пришло рекордно малое количество мужчин — 26:

«Они просто сидят дома и прячутся. Поэтому, возможно, придется организовывать онлайн-свидание, как в эпоху эпидемии коронавируса».

Причем «ухылянты» не готовы даже к одноразовым встречам. Одна из путан в Черкассах в интервью сайту «Про Все» призналась, что с началом войны в разы упал поток клиентов, и в городе осталось очень мало «жриц любви» в возрасте младше 30 лет, поскольку «некого обслуживать».

Сексопатолог из Луцка Ирина, с которой пообщалось ИА Регнум, также подтверждает, что мужчины перестали ходить на интим-свидания:

«На сайтах знакомств для взрослых, среди анкет в возрасте 30+, примерно 10-12 женщин на одного мужчину. Женщины готовы приехать к партнеру и даже заплатить за секс, но даже в таких случаях мужчины очень часто отказываются от свиданий, боясь, что к ним приедут ТЦК и полиция. Это не шутка, а суровая реальность».

Ирина сама провела интересный эксперимент, написав несколько объявлений на сайт для секс-знакомств. Из семи мужчин которые ответили ей, двое наотрез отказались от встречи, четверо сказали, что встреча возможна, если женщина приедет исключительно на их территорию, а один согласился на интим в его квартире, но за денежное вознаграждение, поскольку ему 22, а партнерше — 32.

Украинская психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова отметила в этой связи, что в стране в принципе остался небольшой процент мужчин, которые хотят долгосрочных отношений и готовы к ним.

Не лучше обстоят дела и у представителей ЛГБТ*. Они неоднократно обращались к европейцам, чтобы те надавили на правительство Украины, освободили их от мобилизации и дали право покидать страну на основании однополого брака, но дело не тронулось с мертвой точки.

Но проблемы имеются и с настроениями у женщин.

Многие отказываются от романтических встреч, чтобы не вкладываться в ненадёжные отношения с теми, кого в ближайшее время могут мобилизовать. Другие не хотят иметь дело с уклоняющимися от службы в армии из идеологических соображений.

Третьи ищут вариант за границей, чтобы уехать на всё готовое к богатому иностранцу или просто подзаработать — бизнес на онлайн-знакомствах с платными опциями вырос невероятно.

Количество новых браков резко упало — по данным Минюста Украины, если в 2021 г. в стране было зарегистрировано 214 тысяч бракосочетаний, то в 2025-м — чуть более 165 тысяч.

Ну, а что касается разлученных семей, то понятно, что отношения на расстоянии часто заканчиваются разрывом, люди с течением времени находят себе других избранников.

По состоянию на конец сентября 2025 года в Евросоюзе находились 4,3 млн человек с синими паспортами. Как утверждает заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун, около 40% из них составляют мужчины и 60% — женщины. Из них только 6% — люди в возрасте от 65 лет.

Пенсионеры остались дома.

При этом ученый, относящийся по возрасту к последней категории, гневается, называя нежелание украинских мужчин вступать в половые отношения «откровенной чушью».

«Как и то, что в Киеве женщина не может найти мужчину для романтического времяпрепровождения или более серьезных отношений. Поэтому всё это может существовать только как предположение, а вот социологических исследований на эту тему я не видел», — утверждает он.

Однако вряд ли можно измерять подобные вещи социологией.

Зато есть другая статистика — сети секс-шопов Lovespace. Там утверждают, что в 2022 г. различные «игрушки» они отправили почтой в 1140 населенных пунктов, в 2023 г. этот показатель возрос до 1973, а в 2024 г. — до 2084, и общий объем проданных секс-товаров составил 40 тонн.

Характерно, что лидером продаж остается продукция для дам.

Больше всего секс-товаров заказывали в Киеве, во Львове предпочитают сияющие в темноте презервативы, в Харькове любят фаллоимитаторы, а Одесса, где одинокая барышня бродит в поисках пары, — вибраторы «кролик-жужжалка».

Кстати, светящиеся презервативы вполне могут быть «товаром двойного назначения».

На фоне массовых отключений электричества во всех областях страны украинское общество с огромным воодушевлением восприняло свежий совет сожительницы экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы — Светланы Павелецкой. Барышня тоже держит секс-шоп и в интервью рекомендовала использовать свои товары для согревания:

«Есть игрушки, которые регулируют температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться».

Сначала всем такая реклама показалась верхом цинизма. Но фоне последующих событий совет Павелецкой не кажется таким уж абсурдом.

Тем более если речь идет не о перечисленных выше областных центрах и столице, а о селах и малых городах, которые особенно пострадали от бегства мужчин и мобилизации. Если нет возможности выехать за границу (а почти все, кто мог — уже уехали), то из самых близких существ остается лишь «резиновый друг».

