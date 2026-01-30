Такие новости обычно теряются в общем потоке: 20 января 2026 г. в городе Львове 21-летний психически больной парень нанес несколько ножевых ранений своей 41-летней соседке.

Иван Шилов ИА Регнум

Женщина скончалась в больнице, у нее остались две несовершеннолетние дочери, а муж мобилизован в ВСУ. Что интересно, на убийцу не первый год во все инстанции жаловались соседи, которых он атаковал, бил окна.

Вызывали неоднократно полицию, но та лишь фиксировала правонарушения и уезжала.

На следующий день, 21 января, ужасный случай произошел в Харькове. К правоохранителям обратились родственники 63-летней женщины, которая несколько дней не выходила на связь. В квартире полицейские обнаружили ее труп с многочисленными ножевыми ранениями и выколотым глазом.

Как оказалось, женщина стала жертвой страдающего шизофренией 32-летнего мужчины, который жил этажом ниже.

Вы спросите, почему они не находились в больнице, под присмотром врачей?

Да потому, что украинская психиатрия и так была на грани развала после майдановских «реформ», а катастрофических масштабов проблемы со светом и отоплением на Украине сделали содержание профильных медицинских учреждений попросту невозможным.

Предполагается, что их обитатели живут там долгое время. Однако фактически всех отпускают по домам — заниматься людьми с разного рода психическими расстройствами некому, негде, да и незачем.

С лета прошлого года украинский минздрав внес поправки: отныне детей с соответствующими заболеваниями приказано направлять в обычные многопрофильные детские больницы, «им там будет лучше». К примеру, перестало оказывать амбулаторную и стационарную помощь одно из крупнейших заведений в стране — киевское коммунальное клиническое учреждение по предоставлению психиатрической помощи «Психиатрия».

Более того, в рамках борьбы с «советской карательной системой» больных нельзя помещать на лечение без их согласия либо решения суда, если они представляют опасность для окружающих.

А так как суды буквально завалены делами и самих судей не хватает, то госпитализируют уже после того, как случится какое-нибудь ужасное преступление.

Так, в ноябре 2025 г. 47-летний житель города Винники (пригород Львова), который страдал тяжелой формой психического расстройства еще с 2014 г., зарезал мать и сестру, а также нанес ранения еще двум женщинам. Невзирая на то, что мужчина был социально опасным, его не поместили в больницу, пока не произошла трагедия.

В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться — еще в 2023 году министр охраны здоровья Виктор Ляшко аккуратно объяснял, что 50% украинцев, остающихся на Украине, требуют психологической помощи разного рода, в частности, консультаций психологов и психиатров.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год, на Украине около 10 млн людей имеют психические расстройства, в том числе 1,2 млн — в тяжелой форме. Ситуация усугубляется тем, что продолжается война и постоянно растет количество людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), многие из которых агрессивны и опасны для общества.

Ну и, конечно, не может не иметь последствий постоянное, на протяжении многих лет продуцирование ненависти и обиды, из которого украинское общество не выпускают всеми способами — через СМИ, соцсети, «лидеров мнений» и политических деятелей.

Развал медицины начался после старта так называемой медицинской реформы, когда и. о. министра здравоохранения, гражданка США Ульяна Супрун и ее команда обещали громадные зарплаты для врачей, существенное улучшение медицины для населения, новые больницы и много прочего.

По факту же произошло массовое закрытие медучреждений, отток медработников, и теперь, чтобы записаться на прием к узкопрофильному врачу (невропатолог, эндокринолог, прочие), приходится ждать месяцами.

С 1 апреля 2020 г. начался второй этап медреформы, который затронул и психиатрию. В результате «улучшений» правительство недофинансировало украинские психбольницы на более чем 900 млн гривен!

В знаменитой на всю страну Киевской городской психбольнице им. Павлова (по-народному, «Павловка») образовалась бюджетная дыра в 145 млн гривен, а во Львовской областной психбольнице — 23 млн гривен

Находиться там, по многочисленным отзывам, и так было не сахар — плохие условия, грубость врачей и медсестер, оформление даже «по собственному желанию» только за деньги. Теперь в самом тяжелом положении оказались пациенты, которые пребывают на принудительном лечении, и социально незащищенные граждане, у которых нет близких и некому помочь.

«Катастрофическая ситуация со всеми больницами. Я общаюсь и со Львовом, и с Одессой, и с Кривым Рогом — везде все равно. В одной больнице сократили 50% персонала, а оставшимся повысили зарплату на 2000 грн…» — комментирует кандидат психологических наук, психолог высшей категории Наталья Науменко.

Учитывая все обстоятельства, медучреждения идут по простому пути: пациентов — по домам к родственникам, персонал — сокращать. Хотя проблем это не решает.

Куда, скажем, разместить пациентов медучреждений из прифронтовых регионов, где многие больницы либо получили повреждения, либо вообще оказались разрушенными? И это при том, что почти все больницы переполнены.

По состоянию на 2024 г. в Черновицкой областной психиатрической больнице вместительностью 360 пациентов пребывало 490. Когда там с рабочим визитом побывали представители омбудсмена Дмитрия Лубинца, он ситуацию прокомментировал так:

«Я давно не видел такого ужаса, скажу откровенно. Я не сам лично туда приехал, приезжали мои сотрудники. Но мы делаем фотографии, фиксацию фактов, меня срочно информируют, и я лично наблюдаю, что будет дальше. А дальше будут акты реагирования».

Не лучше ситуация в Волынской областной психиатрической больнице, которая рассчитана на 620 мест, а фактически там пребывают более 800 пациентов.

«У меня просто шок от того, что я увидела. Там ужас что делается. Пациенты делают то, что хотят. У них там алкоголь в свободном доступе, они виски пьют, травку курят. Там просто бульбулятор стоит на тумбочке (приспособление для курения — Прим. ред.). Неужели этого не видит медперсонал?»— так рассказывает ИА Регнум об увиденном в учреждении родственница одного из пациентов Светлана.

А вот как описали быт Ровенского психоневрологического интерната журналисты, которые смогли там побывать:

«Голый мужчина светит ребрами посреди комнаты с ободранными стенами. На полу, завернутые в пледы, еще двое. Люди на кадрах напоминают узников концлагерей».

На 42 тяжелобольных пациента интерната приходиться лишь две санитарки.

В 2025 г. стало известно, что Национальная служба здоровья Украины приостановила финансирование 36 медучреждений, среди которых — Уманская психиатрическая больница. Пациентов обещают перевести в другие учреждения, но с оговоркой, если там будут свободные места… а их там уже нет.

Во Львовской психиатрической больнице, одной из самых больших в стране, из персонала в 900 человек планировалось уволить 140–50 сотрудников. Однако они уходят и сами — желающих трудиться в невыносимых условиях за копеечную зарплату всё меньше.

Например, если обычный врач Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получает в среднем 28 710 гривен в месяц (ок. 50,5 тыс. рублей), а медсестра — 16 000 гривен (28 тыс. рублей), то их коллегам в психбольнице положено вдове меньше.

Почему такая существенная разница — неизвестно.

Зато ответственные лица не преминули украсть денег на капремонте: в январе 2025 г. победителем аукциона на капитальный ремонт больницы стала компания «Вельт Капитал» которая до конца 2025 г. обязывалась за почти 250 млн гривен отремонтировать фасад, поменять крышу, ступени, окна и двери.

После оглашения результатов закупок стройматериалов журналисты грантового расследовательского ресурса NGL. media подсчитали, что фирма завысила цены на стройматериалы почти на 10 млн гривен. И это лишь хищения, выявленные при поверхностной проверке.

В условиях нехватки финансирования и массы других проблем руководство клиники начиная с 2024 г. стало проводить фестивали «Кульпарков Фест» (больница размещена на улице Кульпарковской).

На таких мероприятиях проводят мастер-классы по разным ремеслам, выступают артисты местной эстрады, организовывают выставки картин и прочее.

Кроме пациентов больницы, медперсонала и родственников может присутствовать любой. По словам директора больницы Богдана Чечотки, подобные фестивали организовывают, чтобы «ломать стереотипы и бороться со стигмой в отношении психического здоровья». Напоминать, что психиатрия — это «про человечность и нацию».

Но в первую очередь — пытаются привлечь инвесторов (фестивали посещают врачи и чиновники стран ЕС), собрать благотворительные взносы, что-нибудь продать. Иначе не выплыть, в частных беседах сотрудники утверждают, что в последние годы пациентов, чьи родственники не согласны на переход в платные отделения, попросту отправляют домой.

А психиатры регулярно попадают в ленты новостей не по поводу фестивалей, а в связи с еще одним видом заработка. Так, врачи Николаевского областного центра психического здоровья выдавали «ухылянтам» поддельные медсправки о непригодности к военной службе — по божеской цене в $1,5 тыс. за штуку.

Ежемесячно их оформляли на сумму более $100 тысяч — и, пожалуй, это и есть история «про человечность и нацию». Спасение людей от смерти и увечий, а заодно профилактическая работа: чтобы все эти мужики не провели остаток своих дней на тяжелых препаратах и в тесной дружбе с алкоголем, наркотиками и желанием кого-нибудь убить от безысходности и тоски.