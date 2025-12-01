В 2022 году получить разрешение на временное пребывание и работу в Польше для гражданина Украины было невозможно.

Иван Шилов ИА Регнум

То есть, теоретически при наличии официального места работы такая услуга была предусмотрена. Но фактически при попытке записаться на подачу документов человек обнаруживал, что на год вперед свободных дат нет.

Потому, что негласная установка была на то, чтобы не давать украинцам почву под ногами, сохраняя их в подвешенном состоянии. В рамках общеевропейской практики временной защиты люди получали налоговый номер PESEL с особой приставкой UKR и получали право работать — как правило, на самых тяжелых и низкооплачиваемых работах.

Но работали, конечно же, не все — кто-то сдавал дома и квартиры переселенцам (как множество жителей Западной Украины), получал пусть и небольшие, но выплаты от государства, пользовался бесплатным жильём, находился на иждивении работающих родственников или трудился дистанционно в украинских компаниях, проживая в более приятном месте.

Не работали, естественно, и пенсионеры.

С приходом к власти в Польше президента Кароля Навроцкого, политика страны относительно мигрантов и, в частности, украинцев стала разворачиваться на 360 градусов. Руководство Речи Посполитой заявляет, что больше не намерено оказывать поддержку беженцам с Украины и советует последним либо возвращаться на Родину, либо трудоустроиться.

Вот что сказал в интервью «Польского радио» заместитель министра внутренних дел и администрации Веслав Щепаньский:

«Беженцы будут трактоваться так же, как и все остальные иностранцы. Право на труд, право на образование или социальные выплаты вытекают из права пребывания, поэтому ключевой является форма легализации.

Мы идем в направлении, чтобы поощрить граждан Украины, ныне имеющих законные основания пребывания как военные беженцы, менять свой статус, например, учитывая образование или рынок труда. И такой инструмент мы откроем для них уже в январе или позже, в начале февраля».

Таким образом, «случилось чудо»: польский Сейм принял закон, согласно которому украинцы со следующего года теряют статус временной защиты и должны получить то самое разрешение на временное пребывание и работу.

Дело теперь за президентом, который должен поставить свою подпись.

Если не возникнет проблем, работающие украинские граждане получат документ, подтверждающий право на проживание в Польше на три года, и далее теоретически могут выходить на ВНЖ. Если же возникнут проблемы — украинец скорее всего отправится домой. То же самое касается всех, кто не удосужился найти себе работу в стране пребывания

Платить больше Польша ничего не намерена. Если в 2022 г. она выделила на украинских беженцев 9,4 млрд. злотых, то за 2024 г. и первый квартал 2025 г. — лишь 2,7 млрд.

Отсев полезной человеческой массы завершен, аттракцион «дружба народов» закрывается.

В безопасности, но есть нюанс…

Разные источники сообщают, что в настоящее время в Польше пребывают от 1,5 до 2 млн украинцев, но официально зарегистрированы и трудоустроены лишь около половины. А польское гражданство за последние пять лет получили только 26 тыс. человек.

По информации польских медиа, работают они преимущественно в ІТ, сфере услуг, на стройках и в транспорте. Для беженцев, которые хорошо знают польский и другие языки, имеют высшее образование и опыт (учителя, врачи, айтишники, инженеры, прочие) с поиском хорошо оплачиваемой работы проблем не возникает.

Другое дело, если у человека плохое знание языка (хорошо владеют польским лишь 10-15% беженцев), нет высшего образования. Тогда ему светит самая тяжелая низкооплачиваемая работа, где вкалывать придется по 10-14, а то и все 16 часов в сутки и получать гораздо меньше, чем поляки. Это чистка канализаций, ремонт дорог, сортировка мусора, полевые работы и много прочего.

Например, собеседник ИА Регнум 53-летний Юрий работает дворником, хотя дома был квалифицированным звукорежиссером с огромным опытом. Язык ему дается с большим трудом, а конкуренция на профессиональном рынке весьма высока. Тем более, что кроме поляков на нем присутствуют специалисты из других страны Европы, со своими студиями и клиентской базой.

Влезть в эту сферу практически нереально, так что Юрий наводит порядок на территории ЖК и получает 4,5 тысячи злотых, которых хватает на аренду маленькой квартирки, еду и алкоголь. «Жить можно», — констатирует мужчина.

А вот что рассказал по этому поводу житель Винник (пригород Львова), Роман, который работает в Польше с 2016 г. и с началом военных действий остался насовсем:

«Сейчас найти работу в Польше гораздо сложнее, чем до 2022 г., слишком много «рабочих рук» и паны воротят носом — есть из чего выбирать. Я работаю у хозяина не первый год, и мы хорошо с ним ладим, а рядом приехала группа рабочих — так там каждый день на них кричат и матерятся. Выкопали ямы для деревьев — хозяин прошелся, померил планкой. Не понравилась глубина — доработать и минус от зарплаты. А если возражаешь — сразу выгонит».

Разная оплата труда для поляков и украинцев действительно существует. Если первые получают «минималку» в размере 5300 злотых, то вторые — уже упомянутые выше 4500.

Поэтому беженцы в поисках приработков запросто попадают в руки к аферистам, которые могут не заплатить. Кстати, посредниками в таких мошеннических схемах в основном выступают те же украинские граждане, которые размещают в Интернете заманчивые предложения с обещанием больших заработков.

Жертвой мошенников стала Ева из Николаева, с которой пообщалось ИА Регнум. Они рассказывает, что после приезда в Польшу в апреле 2023 г., знакомая посоветовала обратиться к хозяйке ягодной фермы по имени Ядвига.

«Жили по 12 человек в комнате, на ярусных кроватях. Рабочий день начинался в 06:00 и работали по 10-12 часов. Одну девушку укусила змея, так хозяйка не вызывала «скорую», сама сделала ей укол. Поначалу обращалась к нам хорошо, но потом стала кричать, толкаться, обзывала «свиньями» и «быдлом». После месяца адской работы мы решили подыскать другую работу. Ядвига заплатила нам… по 1000 злотых. На наше возмущение сказала, что обратится в полицию, мол мы её обокрали».

Нередки случаи, когда украинцы попадают в трудовое рабство, где у них отбирают документы и заставляют работать за еду и койку.

А минималки на жизнь не хватает. Очень дорого обойдется аренда жилья — за квартиру в Варшаве или Кракове в месяц придется выложить 3500 — 4500 злотых. Многие беженцы снимают жилье совместно, размещаясь по несколько человек в одной комнате.

Вторая проблема — высокие налоги, за неуплату которых придется платить штрафы или даже сидеть за решеткой.

Очень сложно с медициной — если даже привезли по «скорой», приходится часами ожидать в очереди, если пациент не требует срочного хирургического вмешательства. Если идти к врачу по страховке, то некоторых специалистов можно ожидать и год, а если к частному — пожалуйте в любой момент, но придется выложить от 250 злотых за один визит.

В апреле 2024 г. журналисты украинского издания РБК провели исследование того, как живут их соотечественники в Польше. Оказалось, что 48% из них живут на суму 500 злотых на месяц и еще 26% — на суму до 1000 злотых. Более 70% опрошенных пользовались бесплатной едой и транспортом, которые обеспечивал работодатель.

Еще одна беда — предвзятое отношение к украинцам: услышав украинскую речь, могут отказаться обслуживать в магазине, парикмахерской и других заведениях.

Все украинские и польские издания подтверждают тот факт, что в стране значительно возрос уровень негативного отношения хозяев к гостям. В сентябре 2025 г. в Варшаве жестоко избили трех украинцев только за их национальность. И случаев рукоприкладства очень много, есть даже убийства на национальной почве.

Поскольку самая распространенная оценка в польском обществе — «украинцы неблагодарные». Следовательно, остаться в стране могут только те, кто готов и дальше занимать то место, которое им отведено, не претендуя на равенство. Отмена статуса временной защиты как раз и подводит итог «поддержки».

Наша страна — наши условия

Благодаря миллионам украинских беженцев поляки смогли очень хорошо заработать. По подсчетам экспертов консалтинговой компании Deloitte, в 2024 году беженцы из Украины обеспечили 2,7% ВВП Польши.

Опираясь на эти данные, опубликованные Евростатом, специалисты польского фонда «Будущее для Украины» вывели итоговые цифры: за 2022–2025 гг. на поддержку беженцев и военную помощь Украине Польша выделила 40,3 млрд злотых ($10,9 млрд). А получила за счет привлеченной рабочей силы 328,6 млрд злотых ($88,7 млрд).

Таким образом, по оценкам украинцев, поляки заработали на них в восемь раз больше, чем вложили!

«Значительная часть украинских беженцев работает на должностях, не соответствующих их квалификации. Например, только треть беженцев с университетским дипломом занимают должности, требующие высшего образования. Некоторые регулируемые профессии требуют наличия польского гражданства, поэтому даже при наличии соответствующего опыта и профессиональной сертификации беженцы сталкиваются с ограниченными карьерными возможностями или вынуждены полностью переучиваться»,— пишет глава фонда Пётр Кашувара.

По подсчетам ассоциации польских работодателей, не работают либо живут на выплаты не более 10% беженцев. Тем не менее, количество «халявщиков» сокращается до предела. Защита и основные механизмы поддержки (например, выплаты в 500 злотых на детей) сохранятся до марта 2026 года, но дальнейшее финансирование будет пересмотрено — «в соответствии с принципом равенства национальных меньшинств».

Фактически, за прошедшие три с лишним года Польша весьма прагматично просеяла через мелкое сито «братский народ Украины», где всё, что не прошло через дырочки стандартов, будет безжалостно выброшено.

Недавно приезжавший во Львов представитель ультраправой партии «Конфедерация свободы и независимости» Мирослав Шиманский высказался по данному поводу весьма конкретно.

По его словам, никакой уникальной ситуации нет: украинцы поднимают польскую экономику так же, как в России таджики и узбеки, а в США — мексиканцы.

«Украинцев никто не звал и силой не заталкивал. Наша страна и наши правила. Не нравится — можешь вернуться домой и сидеть в бомбоубежище, без света и газа. Нам неоднократно предлагали возвращать в Украину мужчин, которые могут служить в армии, но мы отказались. У нас должны остаться только те, кто принесет пользу стране, кто будет интегрироваться в наше общество, изучать язык, соблюдать наши законы», — говорит Мирослав.

— Польша согласна на пребывание некоторого количества пенсионеров, людей с физическими ограничениями, но лишь при условии, что у них нет родственников и о них некому позаботиться. Те же, у кого родня имеется — должны обращаться к ней, это справедливо и так должно быть».

Шиманский, конечно, передергивает.

Поляки использовали безвыходную для многих ситуацию, чтобы вытрясти из неё все возможные выгоды для себя, а «второй сорт» выставить из страны. Так что уже начиная с 2026 г. перед украинскими беженцами в Польше возникнет выбор — либо остаться и принять новые условия, либо куда-то уезжать в поисках места для жизни.