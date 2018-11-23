Дмитрий Медведев провел для граждан очередной мастер-класс, на этот раз рассказав им, откуда брать достойный доход. Оказывается, из депозитов и других финансовых инструментов:

Буратино зарывает деньги на Поле чудес. Иллюстрация к повести-сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

«Для этого уровень доверия к банкам, страховым компаниям, инвестиционным фондам, пенсионным фондам должен, безусловно, расти, чтобы деньги через депозиты, облигации, другие инструменты приносили людям достойный доход, позволяли им включаться в экономику, расширять бизнес и производство, финансировать новые проекты».

На этой же неделе выяснилось, сколько нужно нашим гражданам для счастья: больше всего — жителям Владивостока (208 тысяч в месяц), потом москвичам (207), потом жителям Ростова-на-Дону (203), и с большим отрывом от этой тройки следуют Санкт-Петербург (160), Новокузнецк (136), Набережные Челны и Оренбург (по 116). Пока что эти цифры остаются заоблачными для россиянина, если, конечно, он не депутат — известно, что хорошо себя обеспечить можно даже на региональном уровне, например, депутат Законодательной думы Хабаровского края (в котором средняя пенсия — 16 300 рублей) Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в 187 тысяч рублей — разумеется, в месяц. Получать уже начала. По словам экс-главы региона Вячеслава Шпорта, он подписал соответствующий документ, «чтобы депутат не ураганила». А то, говорит Шпорт, она ругалась и грозила судом. Самое примечательно, что, как выяснилось, можно обойтись и без ругани, и граждан особенно разозлила информация о том, что случай Мовчан — не исключение, это депутаты приняли такой закон, и теперь все имеют право на надбавки.

«Как член партии КПРФ не могу не отметить, что особенно аморально такие пенсии выглядят со стороны партии «Единая Россия» — партии власти, поддержавшей пенсионную реформу по причине нехватки денег в госбюджете на пенсии», — говорит депутат Заксобрания Амурской области Петр Перевезенцев.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР
А то будет ураганить!

На этой неделе появилась информация, что некоторые российские банки, а именно —Бинбанк, Тинькофф-банк и Сбербанк, стали требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций даже на небольшие суммы (речь шла о переводах на тысячу рублей). Если клиенты отказываются предоставить необходимые документы, которые объясняют эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.

«Эта информация совсем не новинка, говорит алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Наступление на контроль за движением денежных средств продолжается уже более пяти лет под видом борьбы с терроризмом. Для начала ввели подробную (до 20 станиц) банковскую отчетность для юридических лиц. Далее банки стали требовать в платежных документах точную расшифровку назначения платежа и данные счетов и договоров. Одновременно были введены и требования для физических лиц, которые не могут сделать денежный платеж без паспорта. Хотя платежи налогов и другие платежи, идущие в казначейство, можно сделать свободно. Поэтому эта тема — не тема банков, а тема самого модного тренда, который отражается в словах: «безопасность и терроризм».

Интересное мнение высказал на сей счет первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов: банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.

Цитата из х/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР
«Не виноватая я, он сам пришёл!»

Что же до российской экономики в целом, то, по словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, она (экономика, не палата) находится в «застойной яме»:

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму, — заявил Кудрин, уточняя, что в текущем году экономика вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза даже при удвоившихся ценах на нефть. — То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы».

Злые эксперты на слова Кудрина отреагировали оперативно:

«Но кто в этом виноват? Кто завёл экономику в эту трясину? Даже если Кудрин мог бы сказать, что не был в правительстве уже много лет и руководил ЦСР, то встаёт вопрос, насколько рекомендации ЦСР противоречат тому, что делалось правительством? Более того, мы прекрасно помним, что именно Кудрин на протяжении своего пребывания в правительстве более прочих выступал за изъятие средств из экономики и её стерилизацию. Они изымались в разного рода фонды, а не шли в развитие экономики и инвестиции. То есть никто иной, как Кудрин, был горячим сторонником сокращения инвестиций в экономику РФ. А потом жалуются, что нет экономического роста, хотя сами же сознательно проводили политику сокращения инвестиционной активности государства!» — директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«О застойной яме господин Кудрин, я думаю, говорил с искренней гордостью. В этом отношении господин Кудрин констатирует факт. Кроме того, госпожа Набиуллина уже дала понять, что дорогая нефть не будет способствовать экономическому росту, потому что правительство РФ и Банк России не позволят российской экономике расти» — экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Кстати, он же полагает, что грядущий год будет для российской экономики одним из самых тяжелых. Не из-за цен на нефть, а из-за социально-экономической политики государства, которая буквально «выбешивает» людей, «чтобы они быстрее вышли на майдан и разнесли здесь всё, открыв дорогу Кудрину и другим к вершинам политической власти».

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Цитата из м/ф «Злые птички». Реж. Эрик Джуаглион, Ким Хельминен, Кристофер Сэдлер. 2013-2015. Финляндия
«Я здесь власть!»

На этой неделе вновь получила импульс тема патриотизма. К примеру, на фоне всеобщего обсуждения «курильского вопроса» — в народе сильны опасения, что острова сдадут Японии, — председатель Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии Анастасия Степашко, которую хабаровские журналисты представили экспертом по «курильскому вопросу», полагает, что сдать Курилы было бы хорошо для туризма и улучшило бы имидж России. Трудно вспомнить, когда страна, отрывающая от себя куски, тем самым улучшала бы свой имидж, а не наоборот — разрушала его до основания (вспомним хотя бы развал Российской империи и СССР), но — по мнению Степашко — зато прибавится путешественников и инвесторов. Какое уж тут «ни пяди родной земли!»

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Но многих особенно впечатлила история с телеведущим Сергеем Брилёвым, который признал у себя наличие британского гражданства. То, что специальными проектами на государственном телеканале заведует гражданин Великобритании, его, в отличие от прочих граждан России, ничуть не поразило.

«Сегодня британский гражданин намеревается укрыться за широкой спиной своих «работодателей». Только эта спина не широкая. Стоит нам в один голос задать очевидный вопрос: нужны ли нам, народу России, такие «работодатели», которые поручают промывку наших мозгов гражданам Великобритании, — и всё в их отношениях с ним должно встать на свои места. А если не встанет, то, значит, плохо дело: перспективы нашей страны выстоять под давлением Запада минимальны», — полагает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Желая снизить накал страстей, Дмитрий Песков лишь подлил масла в огонь, заявив, что вообще не понимает причину шумихи, британское гражданство Брилёва — не повод для критики, ибо Брилёв — «абсолютный патриот». А что, собственно, это такое? «Абсолютный» — значит безусловный, не зависящий ни от чего. Кстати, иностранец, обратившийся за британским гражданством, должен давать клятвы преданности Великобритании и королеве. Брилёв действительно ничего не нарушает, наличие второго гражданства не делает его тут же плохим человеком, проблема вообще не в этом. Шумиха, причину которой не понял Песков, состоит в том, что с Западом у нас «немножечко» разлажены отношения. Причем разладились они давно, а сейчас еще и обострились, и давление на Россию будет только расти. Тем нужнее нашей стране преданные только ей одной люди.

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Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене…». Реж. Роберт Саакянц. 1984. СССР
«А в чём проблема-то?»

По опросу «Ромира», из России не намерены уезжать 88% граждан, — казалось бы, это много, — но всего за несколько месяцев число желающих уехать выросло на 2%: в июле их было 10%, сейчас 12%. За эти несколько месяцев случилось слишком много, при том, что всем известные реформы и повышения начнут действовать только со следующего года, когда соответственно вырастут и эмигрантские настроения, и протестные. В этой ситуации для российской элиты становится фундаментально важным выстраивать союз не с Западом, а с собственным народом. Политолог Сергей Кургинян в противном случае прогнозирует России крупные неприятности уже к 2020−2021 году.

Короткой строкой

— Крымское небо полностью защищено зенитно-ракетными комплексами С-400.

— Что нового предлагает законопроект Путина о санкциях за мелкие преступления.

— В школе в Татарии педагог разозлился на старшеклассника за написанное на доске матерное слово и пригрозил, что подключит кое-кого, и парню «морду намоют и калекой оставят». На педагога наложено дисциплинарное взыскание.

— Москвички требуют от чиновников компенсацию за отнятые земельные участки.

«Минкульт изображает из себя мебель»: предательство Пулковской обсерватории.

В Перми дом передан на торги: жилья лишаются 43 человека. Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации выиграл у жильцов суд о продаже жилого здания.

— Задыхающийся Красноярск рискует превратиться в город, где «красиво умирают». Предложение министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина «подсветить» в Красноярске трубы заводов вызвало у горожан удивление.

— Рейтинг уровня «бог»: как глава Камчатки стал самым эффективным в ДФО? Социальные сети Дальнего Востока высмеяли очередной «рейтинг» эффективности дальневосточных губернаторов.

В Забайкалье начали закрываться АЗС: независимые автозаправки разоряются в условиях «заморозки» цен на моторное топливо.

Крещение на реке приравняли к митингу: скандал в Татарии. Проведение обряда обернулось для баптистского пастора наказанием за проведение публичного мероприятия без уведомления властей.

— Два необычных дела должен будет рассмотреть Арбитражный суд Нижегородской области — региональное министерство имущественных и земельных отношений требует взыскать с ПАО «ГАЗ» по одному иску 4,07 рубля, а по второму — 6,23 рубля.

— На Колыме растут цены: хлеб — 96 рублей, помидоры — 461 рубль.

— На этой неделе специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Учитывались состояние дорог, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, качество медобслуживания, развитие культуры и образования, работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями городов своего уровня дохода. Городами с самым высоким качеством жизни населения стали Тюмень, Грозный, а потом уже Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР
«Не думай о гражданствах свысока»

Настроения нашей правящей элиты, даже с учетом нынешнего международного положения России, весьма настораживают. Совет Дмитрия Медведева населению заниматься развитием производства и инвестициями ясно показывает, рост дохода какой части населения он считает актуальной задачей государства. Как там поживают наши «депозиты, облигации, другие инструменты»? А каждый ли гражданин уже расширил свое производство — или пока только запустил финансирование нового проекта? «Не инвестирующий да не ест» — примерно так звучит обращение к тем, кто живет от получки до получки и, по мысли почему-то называемых либералами, просто коптит небо. С такими «коптящими» можно делать что угодно — взвинчивать им цены на бензин и на хлеб, выселять из домов, травить промышленными выбросами. На сорта граждан поделили давно, но так смело и откровенно применять этот принцип на публике начали именно в 2018. Такое впечатление, что элита отчаянно молилась о том, чтобы пережить юбилейный 2017 по принципу «вспомнят — или не вспомнят». Не вспомнили — и у «юберменшей» отлегло от сердца. По сути, бесконечные антинародные реформы и решения — своего рода затянувшееся праздничное отмечание тихого забвения социального государства.