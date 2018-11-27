В ЦБ РФ рекомендовали гражданам жаловаться на запросы банков о переводах

Москва, , 10:17 — REGNUM Центральный банк России рекомендовал гражданам, кто сталкивался с необоснованной блокировкой кредитными организациями перечислений между клиентами, подавать жалобы в интернет-приемную регулятора, пишут «Известия».

По данным издания, некоторые российские банки стали требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций даже на небольшие суммы. Если они отказываются предоставить необходимые документы, которые объясняют эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.

В свою очередь в ЦБ сообщили, что в рамках противодействия мошенничеству банк может приостановить операцию только в том случае, если есть подозрение, что она совершается без согласия владельца денежных средств. Однако в этом случае кредитное учреждение не должно выяснять происхождение денег, а также требовать назначение платежа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в России вступил в силу закон, согласно которому банки могут приостанавливать перевод средств в случае выявления признаков совершения трансакции без самого согласия владельца счета. При этом банки обязаны сообщать об этом своим клиентам и запросить их согласие на осуществление операции.

Предполагается, что реализация положений закона позволит снизить количество несанкционированных операций, совершаемых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, снизит возможности хищения денег с карт и предотвратит потери кредитных организаций со счетов юридических и физических лиц.

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