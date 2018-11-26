В Забайкалье начали закрываться АЗС

Чита, , 07:06 — REGNUM В Забайкальском крае наблюдается закрытие автозаправочных станций, принадлежащих «Байкальской региональной компании» (БРК). По данным ИА «Чита.Ру», в частности, БРК ликвидировала свою АЗС на улице Авиационной в Чите: убраны топливораздаточные колонки, на окнах висят объявления о том, что заправка закрыта.

Также отмечается, что в ближайшее время могут закрыться и другие коммерческие заправки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае бензиновый ажиотаж возникший на фоне упавшего рубля, непомерных экспортных аппетитов нефтяных компаний и неэффективных мер правительства проявился острее всего. В условиях заморозки оптовых и розничных цен независимые АЗС начали разоряться. В отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний, им не оставили условий при которых бизнес был бы рентабельным.

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