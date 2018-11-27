Кудрин рассказал о попавшей в «застойную яму» экономике РФ

Москва, , 12:04 — REGNUM Экономика России находится в «застойной яме», поскольку последние десять лет она растет всего на один процент в год, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Международном форуме Финансового университета в Москве.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — заявил Кудрин.

По его словам, в текущем году экономика вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза, тогда как цена на нефть выросла вдвое.

«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — подчеркнул глава Счетной палаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центр развития НИУ Высшей школы экономики прогнозирует, что 2019 год станет одним из самых тяжелых для российской экономики. По прогнозам ВШЭ, в ближайшие три года рост ВВП в России не превысит 1,6 — 1,9%. При этом в следующем году он составит 1,3%.

В качестве причин столь низкого роста экономики эксперты называют очередное снижение цен на нефть, замедление роста экспорта российской продукции, а также влияние антироссийских санкций.

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