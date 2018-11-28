Москвички требуют от чиновников компенсацию за отнятые земельные участки

Игорь Свирин, , 23:29 — REGNUM

Пока внимание общественности было приковано к градостроительному конфликту в Кунцево, в Хорошевском суде столицы начались слушания по иску москвичей к управлению Росреестра по городу Москве. Жительницы одного из домов по улице генерала Глаголева требуют восстановить их имущественные права на долю в земельном участке ранее снесенного дома.

Представьте себе, что живете вы в правовом государстве, в котором права граждан защищены. То есть написаны соответствующие законы, чиновники их не только знают, но и неукоснительно соблюдают, а девелоперы, несмотря на жгучее желание извлечь из проектов максимальную прибыль, тем не менее видят в гражданах полноправных собственников и стараются согласовать с ними свои проекты. В общем, живете, и что называется, в ус не дуете. Представили? А теперь давайте проснемся и разберемся, что же происходит в реальной жизни.

Вот уже какое десятилетие кряду концерн «Крост» «комплексно реконструирует» аварийные, ветхие и попросту «морально устаревшие пятиэтажки». Планов громадье, да и работы непочатый край, буквально на годы вперед. Столько предстоит снести пятиэтажек и воздвигнуть бетонных небоскребов. Так и продолжалась бы эта эпопея до тех пор, пока застройщик окончательно не освободил район Хорошево-Мневники от последней пятиэтажки. Да случилось непредвиденное, среди местных жителей нашлись такие, которые заявили, что не согласны с тем, как их лишили законных имущественных прав.

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Суть конфликта сразу же после очередного судебного заседания разъяснил представитель административных истцов адвокат Владимир Артемов. По его словам, женщины как собственницы квартир владели долями в земельном участке под жилым домом, который, согласно жилищному кодексу, является частью общедомового имущества. Более того, в 2017 году москвички официально через Росреестр зарегистрировали права собственников квартир, так мало того, еще и внесли запись в ЕГРН, опять-таки через управление Росреестра, о том, что без их участия как собственников никто не имеет права совершать какие-либо регистрационные действия с долями в соответствующем земельном участке.

Мы помним, что квартал, в которым находился обсуждаемый нами дом, оказался в зоне так называемой комплексной реконструкции. Тут-то и началось самое интересное, юрист не стал комментировать то, каким образом застройщик получил доступ к территории, лишь выразил надежду на то, что соответствующие органы, возможно, разберутся в столь щепетильном вопросе. Несмотря на то, что не со всеми собственниками были заключены договора мены квартир, в каких-то ближайших домах, строение сносят.

«То есть департамент городского имущества (ДГИ), не являясь полноправным собственником данного дома, подает в Росреестр заявку о снятии дома с регистрации, а тот прекращает право на дом, и следом, поскольку они считают, что право на землю прекращается вслед за правом собственности на квартиру, а следовательно, и на дом, вносит запись (01.03.2018 г.) о прекращении права собственности Калабиной и Федосеевой на доли в земельном участке. Естественно без их участия, ведома, уведомления и всего чего угодно», — утверждает Артемов.

Такое могло произойти, объясняет далее юрист, потому, что позиция Росреестра и ДГИ заключается в том, что раз прекращение права собственности на квартиры уже было, то вроде как и земельного участка также нет, хотя административные истцы договора мены с ДГИ не подписали. То есть фактически они продолжают являться собственниками квартир в снесенном доме, но решения суда о принудительном их лишении этой собственности не вступили в силу, так как были обжалованы.

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«Соответственно мы подали к Росреестру иск за незаконное принудительное внесение записи и потере права собственности на долю в земельном участке под домом. Мы готовы к диалогу, лишь напоминаем, что существуют определенные законом формы изъятия земельных участков из собственности, с выплатой компенсации или предоставлением таких же земельных участков. Но не так, как это было сделано Росреестром, просто была погашена запись, и всё!» — заключил адвокат.

Позиция москвичек в данном вопросе понятна. Тут ведь не скажешь, граждане, ау, где вы были все эти годы и почему не зарегистрировали свои имущественные права. Наоборот, люди пошли и как законопослушные граждане выполнили все предписания. Оказалось, что и этого не достаточно, есть те, ради интересов которых можно поступиться законом. Ведь именно так поступили чиновники, когда без ведома и согласия собственников снесли дом, а земельный участок передали застройщику. Не правда ли?

К сказанному адвокатом Артемова и заявленной на суде позиции истцов (материалы находятся в распоряжении ИА REGNUM ) необходимо описать общую картину. Вышло так, что ставить на кадастровый учет землевладения должны только чиновники. Должны-то они должны, но вот за то, что могут в процессе забыть, потерять и что-то не учесть, серьезной ответственности не предусмотрено. А это, знаете ли, открывает такое широкое «окно возможностей», что просто диву даешься.

Вот представьте, вас когда-то мама водила по аллее, парку, скверу в детский сад, потом вы по нему бегали в школу, сейчас вы ровно той же дорогой ходите, например, на работу или водите в детский сад уже своих детей, как, возможно, до того точно так же водили ваших родителей. Московские чиновники рассказывают, как они эти территории благоустраивают и облагораживают, да вы и сами знаете, что этот сквер или аллея существуют.

Но совсем другое дело, когда речь заходит о правоустанавливающих документах и всех этих кадастровых и прочих делах. Тут вдруг выясняется, что эта данная нам в ощущениях реальность не такая, как представлялось. Оказывается, ходим мы по несуществующим улицам, гуляем в несуществующих соседних с домом парках, да и детская площадка под окном не более как обман зрения, ведь их не учли. Ну и что, спросите? Да очень многое!

Появляющиеся как из воздуха участки компенсационного озеленения, вырастающие во дворах небоскребы становятся возможными благодаря нехитрой операции, всего-то и нужно зарегистрировать ранее учтенные землепользования. Там, где нормативной территории для очередной застройки не хватает, нужно перемежевать наличествующие землевладения, а там, где на них зарегистрировано право частной собственности, не заметить его или вовсе отменить.

Именно об этом спорят сейчас в Хорошевском суде Москвы, именно возникшими как бы из ниоткуда деревьями на территории кладбища пытаются жителям Дмитровского района компенсировать будущую стройку ГК ПИК, и для той же ГК ПИК отняли землю у жителей Кунцево.

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Решение ВС РФ, занявшего сторону мэрии Москвы и застройщика в конфликте с жителями Кунцево, высветило лишь один аспект проблемы. Москвички Калабина и Федосеева строго в соответствии с российским законодательством реализовали свои имущественные права, московские чиновники предпочли этого не заметить. На чью сторону в этом случае встанет суд?

Мы будем внимательно следить за этим процессом, поскольку глубоко убеждены в том, что во всех последних градостроительных спорах москвичей, чиновников и застройщиков речь идет не об отдельных эксцессах, а системной политике в земельных отношениях.

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