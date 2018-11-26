Что нового предлагает законопроект Путина о санкциях за мелкие преступления

Москва, , 15:34 — REGNUM Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект, предполагающий смягчение ряда пунктов в статьях Уголовного кодекса, не является принципиально новым в уголовном законодательстве и не предусматривает отмены наказания или декриминализации каких-либо преступлений. Однако нововведения в нем все же есть, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин.

Ранее сообщалось, что президент РФ внес в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, уголовное преследование по которым можно будет прекратить в случае возмещения ущерба. В такой список предлагается включить преступления небольшой степени тяжести, такие как растрата, злоупотребление доверием, плагиат, присвоение, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

«Статья 76.1 внесена в Уголовный кодекс РФ в 2011 году и часть вторая статьи предусматривала возможность освобождения от уголовной ответственности за ряд преступлений экономической направленности. При этом обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности являлось возмещение ущерба, причиненного преступлением, гражданину, организации или государству и перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба, а также аналогичный порядок предусмотрен для возмещения дохода от преступления и убытков.

Указанные положения в новом варианте статьи остались без изменения. Суть представленного проекта представляет собой расширение преступлений, освобождение от уголовной ответственности по которым возможно по указанным выше основаниям.

А именно, статья дополнена преступлениями в сфере нарушений авторских и смежных, изобретательских и патентных прав, несколькими частями статей, предусматривающих наказание за мошенничество, присвоение и растрату. При этом, законопроектом не предусмотрена возможность отказа в возбуждении уголовного дела по данному основанию, а лишь освобождение от уголовной ответственности при условии выполнения указанных в статье действий в виде возмещения вреда и денежного возмещения в федеральный бюджет названных сумм.

Предложенный законопроект безусловно может повлечь за собой снижение количества уголовных дел, рассматриваемых судом, поскольку освобождение от уголовной ответственности по ряду оснований повысит количество уголовных дел, прекращенных на стадии предварительного расследования. Следует отменить, что анализируемые основания для освобождения от уголовной ответственности не являются реабилитирующими, то есть не влекут за собой последствия в виде признания уголовного преследования незаконным.

Принципиально новым в законопроекте является регламентирование порядка изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий. При увеличении фактов признания и использования компьютерной информации в качестве доказательств по уголовным делам давно назрела необходимость отдельного регламентирования порядка ее изъятия.

Новая статья четко определяет порядок изъятия электронных носителей информации, что позволит оградить организации от бессистемного и необоснованного изъятия электронных носителей в ходе расследования уголовных дел, без фактической оценки на относимость к предмету преступления», — заявил Олег Матюнин.

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