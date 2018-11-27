За угрозы сделать ученика калекой педагог получил дисциплинарное взыскание

Бугульма, Татария, , 03:55 — REGNUM Министерство образования и науки Татарии прокомментировало конфликт ученика и учителя, аудиозапись которого попала в соцсети, фактически подтвердив, что событие действительно произошло в школе №16 города Бугульмы и на записи педагог и ученик. Ведомство заявило, что «произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики» и «приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание». Данную ситуацию также планируют рассмотреть на большом родительском собрании в декабре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в родительском сообществе в соцсетях была размещена аудиозапись, в которой педагог бугульминской школы оскорбляет старшеклассника и грозит, что подключит кое-кого и ребёнку «морду намоют и калекой оставят». Поводом к конфликту стала надпись, сделанная на доске. Минобрнауки РТ утверждает, что надпись была нецензурной.

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В официальном комментарии ведомства отмечается, что инцидент, в котором «учитель позволила некорректные выражения в адрес учащегося», произошёл 23 ноября 2018 года.

«Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное событие, из ряда вон выходящее, стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание», — уточнило министерство, добавив, что проверка показала, что ученик 9-го класса на перемене на доске написал «нецензурное слово, в результате чего и возник конфликт».

В комментарии добавлено, что «учащийся состоит на учете в ПДН» и за последние десять месяцев 2018 года имеет четыре правонарушения, среди которых кража и употребление спиртных напитков. Тут же добавляется, что данные сведения «не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему первую квалификационную категорию и 34 года общего стажа работы».

По результатам данной истории министерство рекомендовало главам муниципальных органов образования обратить внимание «на соблюдение норм педагогической этики директорами и педагогами» и «усилить воспитательную составляющую учебного процесса». Вопрос соблюдения педагогической этики планируется вынести на всеобщее республиканское родительское собрание, которое пройдёт в начале декабря 2018 года.

Тем временем, школьника и родителей для дачи пояснения по ситуации вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там молодой человек уточнил, что опубликовал запись, чтобы придать конфликт огласке.

В данную историю вмешалась и прокуратура республики, которая даст оценку содержанию аудиозаписи.

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