Пастор в наручниках. «Операция устрашения»: подробности скандала в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 04:24 — REGNUM Российский союз евангельских христиан-баптистов отреагировал на скандал в Татарии, связанный с приравниванием крещения в реке к митингу, назвав действия «операцией устрашения» и оценив случай, как «посягательство на конституционные права и свободы верующих», повлекшее «дискриминацию по религиозному признаку». Открытое обращение было опубликовано на официальном сайте союза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём обращении руководство союза рассказало, что накануне судебного заседания пастора, привлечённого к административной ответственности за обряд крещения в реке без уведомления властей, задержали, хотя никаких повесток в суд он, по заверениям союза, не получал.

«Леонида Поворова задержали и заключили под стражу с тем, чтобы в наручниках привести в зал судебного заседания. При этом ни ранее, ни в этот день пастор повестки в суд не получал», — отмечается в обращении и уточняется, что «действия правоохранительных органов наносят оскорбление всем верующим Российского союза евангельских христиан-баптистов».

Представители организации отметили, что, на их взгляд, «в городе Набережные Челны была проведена операция устрашения» и оценили действия правоохранительных органов «как посягательство на конституционные права и свободы верующих в нашей стране, что неизбежно влечет дискриминацию по религиозному признаку».

Напомним, пастора из Татарии, который в конце июля 2018 года провёл крещение с проповедью, оштрафовали на 20 тыс. рублей и привлекли к ответственности за отсутствие уведомления на публичное мероприятие. Правоохранительные органы, а позднее и суд, приравняли религиозный обряд к митингу.

В своём официальном сообщении суд уточнил, что в действиях пастора таилась «опасность нарушению общественного порядка». Суд уточнил, что «открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии».

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В Татарии жители продолжают активно обсуждать данный случай, удивляясь решению суда.

«Каждый желающий не мог примкнуть. Если ты жаришь шашлык с семьей на берегу, значит по такой логике тебя тоже можно оштрафовать, раз ты не согласовал мероприятие? Бред», «Ивановцы своё купание каждый раз согласовывают?», «И властям, и прокуратуре, и суду приходится всё больше удивляться», — отмечают они.