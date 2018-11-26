Жители регионов России назвали сумму денег, необходимую для счастья

Москва, , 12:15 — REGNUM Количество денег, необходимое для счастья, в регионах России разнится. Больше всего (почти в два раза) денег для счастья нужно жителям Приморского края, меньше всего — жителям Татарии и Оренбургской области. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Так, на первом месте по потребностям находятся жители Владивостока, им необходимо для счастья 208 тыс. рублей в месяц (18,5 МРОТ для Приморского края). На втором месте — Москва, москвичи хотят иметь 207 тыс. рублей (11 МРОТ для Москвы), на третьем — Ростов-на-Дону — 203 тыс. рублей (17 МРОТ для Ростовской области).

Запросы жителей Санкт-Петербург скромнее столичных — 160 тыс. рублей (9,4 МРОT), в Новокузнецке — 136 тыс. рублей в месяц (9 МРОТ Кемеровской области).

Самые скромные жители двух регионов России — Татарии и Оренбургской области. В Набережных Челнах и Оренбурге гражданам нужно для счастья по 116 тыс. рублей (10 МРОТ и для Татарии, и для Оренбургской области).

Опрос проведен 7−23 ноября 2018 года в городах России с населением более 500 тыс. человек старше 18 лет в 37 населенных пунктах. Размер выборки: по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году для счастья жителям России было нужно 184 тыс. рублей в месяц, что на 5% больше, чем в октябре 2015, но меньше, чем в 2010 году.

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