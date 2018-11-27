«Главная по туриндустрии» в Хабаровске рекомендует Курилы сдать

Хабаровск, , 07:58 — REGNUM Председатель Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии Анастасия Степашко подошла к Курильскому вопросу очень практично. По мнению «главной по туриндустрии» на Дальнем Востоке, позорная сдача Курил Японии «благоприятно скажется на сфере туризма», а также «улучшит имидж» РФ. В социальных сетях «эксперта» назвали «неумной», а на Сахалине посоветовали получить качественное образование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мне сложно оценивать передачу Курильских островов Японии с точки зрения политики. Но для сферы туризма это благоприятный шаг. Наши действия активизируют японцев. Я, безусловно, не хочу говорить, что это стоит того. Это не значит, что люди поедут на острова. Тут другой момент — будет создан положительный образ нашей страны в СМИ. Японцы увидят взаимодействие двух глав стран. Нам начнут больше доверять. Путешественники поедут в российские города. Инвесторы также с большим желанием начнут строить с нами бизнес, поскольку напряжение между странами пропадёт», — заявила Анастасия Степашко хабаровскому ИА ДВ-Новости.

Прочитав такое заявление Степашко, мы, признаться, подумали, что «эксперт» (именно экспертом по Курильскому вопросу представили Степашко хабаровские журналисты ДВ-Новости) — совсем юная девушка, этакий представитель «поколения пепси», который историю в школе изучал по компьютерным играм. Но — нет. Госпожа Степашко оказалась вполне зрелой, взрослой дамой. Почему хабаровские журналисты поименовали «экспертом по Курильскому вопросу» председателя ДВ-отделения Союза туриндустрии России, то есть человека, который и на своём-то месте не справляется, — ну, судя по состоянию этой самой туриндустрии на Дальнем Востоке вообще и в Хабаровском крае в частности, вопрос отдельный.

Но сам факт того, что должностное лицо, известный человек, занятый в международной деятельности — туризме, с такой легкостью готов раздавать российские территории, «чтоб имидж России улучшить», — это, безусловно, некий новый парадокс в российской действительности. И он, конечно, заслуживает комментирования.

Комментарии не заставили себя ждать.

«Туристическая отрасль должна заплакать от стыда за свою коллегу из Хабаровска. В погоне за прибылью она готова раздавать российские территории, утверждая, что это благоприятно скажется на имидже России. Какой России? Кто эта дама? Это только подтверждает мои слова, сказанные ранее: Курилами не дорожат люди, у которых нет иных устремлений в жизни, кроме как набить свой карман. Карнеги в одной из своих книг как-то написал: «У человека есть всегда два мотива — один, который красиво выглядит, второй истинный. Красиво выглядит забота об имидже России и туризме. Но истинный мотив таких, как эта дама, — получить денег любым способом, например, вследствие доходов от туризма путем раздачи российских территорий», — прокомментировала высказывание Степашко директор Курильского краеведческого музея, писатель и художник Оксана Ризнич.

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Сахалинский журналист, официальный представитель КПРФ в островном регионе Алексей Лукашевич считает, что Степашко просто не может быть экспертом по такому важному для всей страны вопросу, потому что просто не владеет ситуацией и не имеет соответствующих знаний, а также не понимает что такое Родина.

«Удивительно, но некоторым людям нужно не только пройти хотя бы школьный курс истории России, Второй мировой войны, но и выучить вроде бы всем известные с детства слова «Родина» и «Совесть». О каком «улучшении имиджа РФ» говорит эта дама? Она полагает, что когда страна-победитель, потерявшая в ходе Курильской операции тысячи жизней своих солдат и офицеров, чтобы вернуть свои земли, отдаст их побежденной стране, совершившей множество военных преступлений в ходе той самой Второй мировой, она улучшит свой имидж?! Это — как? Госпожа Степашко ждёт увеличение турпотока из Японии? Куда? В Хабаровск? Так работать надо. В другие-то города и регионы японские туристы ездят. Вот на Сахалин ездят, много и часто — без передачи Курил. И наши туристы ездят в Японию — никто им в этом не препятствует — главная по туриндустрии в ДФО этого не знает? Для увеличения турпотока нужно не территории раздавать, дедами отвоеванные и кровью политые, а развивать свою страну, свой Дальний Восток. Странно взрослой женщине такие элементарные вещи объяснять», — считает Алексей Лукашевич.

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Хабаровчане в социальных сетях назвали заявление госпожи Степашко «предательским».

"Ради улучшения отношений земли раздавать — такое только предатели могут предложить».

«Неумная женщина».

«Вот так словосочетание «хабаровский эксперт» становится ругательным», — пишут хабаровчане в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, а особенно Дальнего Востока были возмущены до глубины души переговорами президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ по Курильскому вопросу за закрытыми дверями. Особенно возмутил граждан озвученный возврат к обсуждению советско-японской декларации 1956 года, когда страны готовы были начать говорить о передаче части Курил. К счастью, позорная передача не состоялась.

Многочисленные эксперты уже давно в пух и прах разгромили все причитания отдельных кругов в России и японских политиков об отсутствии мирного договора между РФ и Японией. Между нашими странами нет никакой войны де-факто — у нас торговля, туризм, культурные обмены. Так на войне не бывает. На войне враждующие страны друг в друга стреляют, а не ездят в гости и не торгуют.

На Сахалине и Курилах возмущены до глубины души самим фактом переговоров о возможной сдаче Курил. На островах прошли многочисленные пикеты. Граждане направили в адрес Владимира Путина запрос с требованием дать четкий и ясный ответ: «да» или «нет». Но ответа от президента пока нет. На островах продолжается сбор подписей против сдачи Курил Японии.