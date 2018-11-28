О Сергее Брилёве, его «работодателях» и их политической шизофрении

Михаил Демурин, , 00:45 — REGNUM

Телеведущий Сергей Брилёв признал наличие у него британского гражданства. Честный поступок? Нет — свидетельство того, что сей постоянно ухмыляющийся персонаж нашей телевизионной жизни оказался припёртым к стенке и деваться ему некуда. Сидел бы тихо со своим британским паспортом и занимался «клубом кинопутешествий» — так нет, в провластную пропаганду пошёл: там имиджа и денег, наверное, больше. Вот и оказался в фокусе. И это хорошо.

Брилёв делает вид, что ничего не происходит. «Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? — пишет он в Facebook. — Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям».

Как бы то ни было, сегодня британский гражданин намеревается укрыться за широкой спиной своих «работодателей». Только эта спина не широкая. Стоит нам в один голос задать очевидный вопрос: нужны ли нам, народу России, такие «работодатели», которые поручают промывку наших мозгов гражданам Великобритании, ‑ и всё в их отношениях с ним должно встать на свои места. А если не встанет, то, значит, плохо дело: перспективы нашей страны выстоять под давлением Запада минимальны.

Ведь что такое гражданство? Это, по словарям, «устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности». Брилёв, конечно, имеет право потребовать у властей Соединённого королевства прекратить их враждебную линию в отношении страны его первого гражданства (слово «родина» в данном случае на бумагу не ложится: слишком оно для русского человека дорого), но они вряд ли к нему прислушаются. А вот страна второго гражданства имеет не только право требовать от Брилёва выполнения взятых им на себя обязанностей гражданина Соединённого королевства, но и различного рода инструменты соответствующего убеждения.

Кстати говоря, в собственности у Брилёва имеется квартира в Лондоне. Приобрел он её, заметьте, не в 2003 или 2005 или 2010, а в 2016 году. То есть тогда, когда давление на нас англосаксов шло по нарастающей. Вот он и решил помочь им, британцам, своими инвестициями и налогами. Достойный гражданина Соединённого королевства жест.

«Никаких законов я не нарушил, — настаивает Брилёв. — По характеру работы доступа к гостайнам у меня нет». Да, Брилёв не госслужащий, а что, законы совести уже полностью в нашем обществе отменены?

Да и к характеру работы есть вопросы. Брилёв — заместитель директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. Не хочу я как гражданин России, чтобы специальными информационными проектами на главном государственном телеканале заведовал британский подданный!

Если мы, граждане России, не проявим сегодня презрения к подобным пропагандистам и их «работодателям», грош нам цена.

Как наши верхи (я имею в виду «работодателей») дошли до такой политической шизофрении, понятно. Пора её лечить.