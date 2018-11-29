Слова Пескова подтверждают разруху в головах российской «элиты»

Михаил Демурин, , 11:04 — REGNUM

Не успел я написать о разрухе в головах, как эта разруха, по Зощенко, сразу и подтвердилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков взял под защиту британского подданного Сергея Брилёва и заявил нам, что в наличии у данного гражданина России второго гражданства он не видит «ничего преосудительного».

Другими словами, бедность — это тугая сума. Чужестранец — это свой.

Брилёв не чужестранец, — заверещат сразу же некоторые, — он наш. Да, — отвечу я им, — он ваш. А вы — «буржуинские».

Читая всё, что наговорил вчера Песков, начинаешь сомневаться в адекватности его и ему подобных. Он или не понимает, о чём говорит, когда вещает нам, что гражданин России, имеющий одновременно гражданство враждебной России державы — это «абсолютный патриот», либо нас считает за полных идиотов, не способных не только самостоятельно мыслить, но открыть интернет и почитать те клятвы, которые должен давать иностранец, обратившийся за гражданством Великобритании. Вот они.

Присяга преданности Соединенному королевству и королеве.«Я (имя) клянусь Всемогущим Богом, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону».

Подтверждение преданности Соединенному королевству и королеве (для неверующих). «Я (имя) торжественно, искренне и честно объявляю и подтверждаю, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону».

Зарок преданности Соединенному королевству и королеве. «Я сохраню лояльность к Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я поддержу его демократические ценности. Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства как британский гражданин».

Подробно о том, как проходит церемонии предоставления гражданства Великобритании, можно прочитать, например, вот здесь.

Так может или, как говорит Песков, «не может» наличие таких клятв у вхожего в Кремль человека являться поводом для критики?

А чтобы в Кремле не «недоумевали» по поводу «шумихи, поднятой вокруг британского подданства тележурналиста Сергея Брилева» пресс-секретарю президента стоило бы внимательно ознакомиться с тем, как на этот информационный повод отреагировала сеть. И своему начальнику доложить об этом.

Вот некоторые отклики.

«Разве наш президент этого не знает??? Как это понимать??? Россия находится под «прессом» Великобритании, Путин противостоит этому во внешней политике, а у нас на госканале сидит и вещает «британец», да ещё и имеется широкая спина руководства, которая предоставляет ему (возможность) освещать и комментировать события в России?»

«Это настоящее глумление над российским народом, когда значимыми для общества объектами управляют граждане других государств. Нужна серьезная чистка и должен быть закон, который бы запрещал работу таких граждан в определенных отраслях. …Выбрал для своей любви другую страну — что ты делаешь на территории России?»

«Купить недвижимость за бугром — это тренд, принадлежность к касте своих, знак: «Я ваш. Я такой же, как вы! Я всё понимаю и говорю, то, что вам нужно!».

«Теоретически он ничего не нарушил. Ну, а как моральная сторона дела? Для России она во многом важнее теории. Вдувать с экрана Центрального телевидения вроде правильные вещи, прижимая к сердцу паспорт ненавидящей Россию страны — верх цинизма».

«По характеру работы доступа к гостайнам у меня нет» — смотря что считать гостайной. Брилёв вхож в политическое руководство. Что он там мог подслушать в кулуарах — может оказаться и гостайной».

» «…Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям». И это прекрасно. Только кто его настоящие работодатели?»

А вот со странички моего коллеги, открывшего соответствующую дискуссию в «Одноклассниках».

"Лицемерие — вот идеология власти».

«Двуликий вирус на теле России. Перевёртыши у власти. Если будет война, где будут песковы, брилёвы?»

«Странно, почему это Песков заволновался? Ведь кто предает Родину в малом, при первой же необходимости предаст ее с потрохами. На месте Путина я тут же выгнал бы Пескова, дабы исключить возможность утечки конфиденциальной информации».

«Человек, занимающий высокую должность в системе средств массовой информации, обладает возможностью доступа и получения конфиденциальной информации государственной важности. Пример — Рихард Зорге. Так что наличие гражданства Великобритании является поводом для отстранения его от указанной должности и полной проверки его деятельности со всеми вытекающими последствиями. Более того, это касается и всех его кремлёвских покровителей. Цинизм, с которым Песков объясняет ситуацию, поражает. Гарант Конституции, Вы в курсе? Или считаете это приемлемым?»

Есть в сети, конечно, и отклики иного свойства. Но в поддержку своей позиции и позиции Брилёва Песков не наберёт и сотой доли от тех, кто относится к ним с возмущением и презрением.

Осенью 2016 года лидер уральской ячейки «Ночных волков» Михаил Кайгородов, включившись в полемику о цензуре и культуре, начатую руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным, которого тогда тоже поддержал Песков, заметил: «Прежде, чем поучать лидера патриотического движения России, ему бы [Дмитрию Пескову] следовало выполнить прямое поручение президента и вернуть всех членов семьи на родину». Кайгородов тогда, по сообщению РБК, посоветовал официальному представителю Кремля «позаботиться о смене американского гражданства своих близких родственников». «Только после этого, — подчеркнул лидер уральского отделения мотоклуба, — с ним можно будет дискутировать по проблемам будущего России и ее культурных ценностей. А сейчас не видим в этом смысла».

Действительно, с Песковым на данную тему разговаривать смысла не имеет. А вот к нашему президенту есть вопрос. Если, говоря «мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона», Песков имеет в виду и Владимира Путина, то зачем тогда были все недавние рассуждения президента России о патриотизме и русскости — в обращении к Всемирному конгрессу соотечественников, на заседании Русского народного собора, на заседании клуба «Валдай»?

Надеюсь всё же, что они были искренними и что, если прямо спросить о сказанном Песковым у Владимира Путина, президент, как уже бывало, ответит, что его пресс-секретарь опять «несёт пургу».

Но почему граждане России должны её слушать?

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