Кудрин стерилизовал экономику РФ, но жалуется на её низкие темпы роста?

Москва, , 15:01 — REGNUM В том, что российская экономика уже на протяжении долгого времени не получала инвестиций, виноват в числе прочих и нынешний глава Счётной палаты Алексей Кудрин, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября, комментируя слова Кудрина о том, что российская экономика находится в «застойной яме» и растёт всего на 1% в год.

«Но кто в этом виноват? Кто завёл экономику в эту трясину? — поинтересовался Кагарлицкий. — Даже если Кудрин мог бы сказать, что не был правительстве уже много лет и руководил ЦСР, то встаёт вопрос, насколько рекомендации ЦСР противоречат тому, что делалось правительством? Более того, мы прекрасно помним, что именно Кудрин на протяжении своего пребывания в правительстве более прочих выступал за изъятие средств из экономики и её стерилизацию. Они изымались в разного рода фонды, а не шли в развитие экономики и инвестиции. То есть никто иной, как Кудрин, был горячим сторонником сокращения инвестиций в экономику РФ. А потом жалуются, что нет экономического роста, хотя сами же сознательно проводили политику сокращения инвестиционной активности государства!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на Международном форуме Финансового университета в Москве, заявил, что экономика России находится в «застойной яме», поскольку последние десять лет она растёт всего на один процент в год.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьёзную застойную яму», — заявил Кудрин.

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