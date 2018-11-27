Эмигрировать из России не собираются 88% граждан

Москва, , 11:31 — REGNUM Количество планирующих уехать из России за границу с июля 2018 года немного увеличилось (с 10% до 12%). В 2012 году об эмиграции из России задумывались 36%. В 2015 году количество желающих уехать за границу сократилось до 8%. Но подавляющее большинство граждан (88%) не собираются покидать Родину. Таковы данные опроса, проведенного «Левад-центром».

Чаще о желании уехать из России говорят молодые люди в возрасте 18−24 лет (27%). Среди граждан старше 45 лет доля желающих сменить страну составляет не более 10%.

Из тех, кто мечтает эмигрировать, 62% предпочли бы переехать в одну из европейских стран (Германию, Италию или Испанию). 13% опрошенных хотели бы переехать в США или Канаду. Задумываются о переезде в азиатские страны 6% потенциальных эмигрантов, их привлекают Бразилия, Аргентина или Австралия. 12% затруднились с ответом.

Опрос проведен в октябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самым привлекательным местом для жизни желающие эмигрировать назвали Германию (13%). На втором месте — США (10%), затем следуют Австралия (7%), Италия (5%) и Англия (4%).

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