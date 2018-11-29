Крымское небо полностью защищено зенитно-ракетными комплексами С-400

Симферополь, , 17:06 — REGNUM Развёртывание четвёртого зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Джанкое позволит полностью закрыть и обезопасить небо над крымскими полуостровом. Об этом 29 ноября журналистам сообщил командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

«Крым в полном объёме прикрыт от воздействия средств воздушного нападения противника со всех направлений с дальностью до 400 км», — отметил командующий.

Напомним, ранее аналогичные боевые установки были развёрнуты в Феодосии, Севастополе и Евпатории.