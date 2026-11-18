С 17 по 20 ноября в Краснодаре проходит «ЮГАГРО» — одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок страны. На ней будут обсуждать технику, семена, технологии. А ещё четверть века назад перед российским АПК стояли задачи совсем другого масштаба. Где взять деньги на посевную, как остановить сокращение поголовья, чем заменить импортные продукты?

ИА Регнум

Сейчас страна вывозит зерно, масло и мясо на внешние рынки. Перемены складывались из решений, которые принимал Владимир Путин, из эффективной работы Минсельхоза и самой отрасли.

В 90-е сельское хозяйство потеряло значительную часть прежних мощностей. Если в 1990 году в РСФСР собрали 116,7 млн тонн зерна, то в 2000-м — только 65,4 млн. Производство мяса птицы упало с 1,8 млн до 770 тыс. тонн, молока — с 55,7 млн до 32,3 млн тонн. Прежние хозяйственные связи распались. Земля была, но не хватало техники и денег. Кредиты стоили дорого, а животноводческие проекты окупались слишком долго. Импорт особенно заметно замещал отечественное мясо.

Первый из важных шагов был сделан ещё до президентских выборов 2000 года. 15 марта исполнявший обязанности президента Владимир Путин подписал распоряжение о создании Россельхозбанка. Его задача — кредитовать сельхозпроизводителей и выстраивать отдельную финансовую систему для отрасли. Деньги нужны задолго до того, как фермер продаст урожай, новую ферму невозможно построить за один сезон. Специализированный банк стал одной из основ последующей системы финансирования АПК. Доступные долгосрочные деньги были необходимы для крупных инвестиций.

Вслед за кредитами встал земельный вопрос. Подписанный Путиным в июле 2002 года закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установил правила сделок с сельхозугодьями и ограничения на их использование. Заброшенные поля закон не вернул автоматически, но условия землепользования стали понятнее. Это важно для строительства ферм, закладки садов и мелиорации.

В сентябре 2005 года Путин назвал развитие АПК одним из приоритетных национальных проектов. Проект, стартовавший в 2006 году, предусматривал ускоренное развитие животноводства, помощь фермерским и личным подсобным хозяйствам, строительство жилья для молодых специалистов. На 2006 год федеральный бюджет предусматривал 16,2 млрд рублей, на 2007 — 18,7 млрд. Ключевой мерой стали субсидии на проценты по кредитам для строительства и модернизации ферм.

Ставка на кредиты была обоснованной. Государство не могло построить за бюджетный счет все птицефабрики, свинокомплексы и молочные фермы. Зато могло удешевить заемные средства и привлечь частные инвестиции. Предприятия получили возможность закупать оборудование, улучшать кормление и ветеринарию, расширять переработку. Проект поддерживал и небольшие хозяйства, для которых важны кооперация и доступ к технике. В середине 2000-х это означало переход от разовой помощи к инструментам развития.

В декабре 2006 года Путин подписал закон «О развитии сельского хозяйства». В нём закрепили направления господдержки и программный подход к управлению отраслью. Затем появились многолетние программы на 2008–2012 годы и на период с 2013 года. В 2008–2012 годах аграрные меры продолжали реализовываться через федеральные ведомства. Позднее к ним добавились гранты фермерам, агрострахование, субсидии переработчикам. С 2017 года заработал механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке не более 5% годовых. Поддержка охватывала и посевную, и долгосрочные проекты.

К 2020 году масштаб изменений стал виден по урожаям. Россия собрала 133,5 млн тонн зерна — вдвое больше, чем в 2000 году. Урожай пшеницы вырос с 34,5 млн до 85,9 млн тонн, производство масличных культур — с 4,5 млн до 21,2 млн. Помогли новые сорта, техника, защита растений и лучшее управление. Были и провалы: в засушливом 2010 году сбор зерна сократился до 61 млн тонн. В аграрном производстве погода остается фактором, который не отменишь ни законом, ни субсидией. Поэтому тут важнее многолетняя динамика.

Самый резкий скачок произошел в птицеводстве и свиноводстве. Мяса птицы в 2000 году производили 770 тыс. тонн, в 2020 — 5,03 млн тонн. Выпуск свинины увеличился с 1,58 млн до 4,29 млн тонн. Менялось и питание россиян: среднее потребление мяса и мясопродуктов выросло с 45 до 76 кг на человека в год. Самообеспеченность мясом за этот период поднялась примерно с 67% до 100,1%.

В 2014 году условия работы АПК резко изменились. 6 августа Путин подписал указ о специальных экономических мерах: Россия ограничила импорт отдельных видов продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям против нее. Отечественные производители получили новые рыночные ниши. Но запрет не строит теплицы и заводы: нужны инвестиции, хранение, перевозки и контроль цен.

Быстрее росли отрасли, в которые начали вкладываться еще до 2014 года. Например, тепличное овощеводство. В товарном секторе их сбор вырос примерно с 728 тыс. тонн в 2014 году до 1,49 млн тонн в 2020 году. Отечественных огурцов и томатов стало больше даже зимой. Сады, молочное производство и овощеводство открытого грунта менялись медленнее: там требуются другие сроки окупаемости и другая инфраструктура. Импортозамещение требовало времени.

Оставалась другая зависимость — от технологий. Выпустить российский продукт можно было на зарубежном оборудовании, из импортных семян или с использованием иностранной генетики. Поэтому 21 июля 2016 года Путин подписал Указ о развитии государственной научно-технической политики в сельском хозяйстве. Последовала федеральная научно-техническая программа: селекция, семеноводство, племенное дело. Разница между продовольственной и технологической независимостью здесь принципиальна. Страна может полностью обеспечивать себя сахаром, но при этом сильно зависеть от поставок семян сахарной свеклы.

В 2021 году ситуация с семенами оставалась непростой. Доля высеянных семян отечественной селекции составляла около 42,9% по кукурузе, 21,8% по подсолнечнику и лишь 3% по сахарной свекле. Назвать такую задачу решенной было бы неправильно. Выведение сортов и гибридов, испытания, размножение семенного материала требуют многих лет. Указ 2016 года касался задач, от которых зависит устойчивость всей производственной цепочки.

Тем временем отечественное продовольствие всё увереннее выходило на внешние рынки. В сезоне 2017-2018 страна экспортировала около 41,3 млн тонн пшеницы и стала крупнейшим ее поставщиком в мире. 7 мая 2018 года Путин подписал указ, установивший цель довести экспорт продукции АПК до 45 млрд долларов в год к 2024-му. Нужны были порты, элеваторы, переработка и новые рынки. Если в 2010 году экспорт продукции АПК оценивался примерно в 8,1 млрд долларов, то в 2020-м — уже в 30,7 млрд, а в 2021-м — в 37,1 млрд.

В 2020 году стоимость российского экспорта продовольствия впервые за постсоветский период превысила стоимость импорта. По данным «Агроэкспорта», разница составила порядка 1 млрд долларов. Это резко отличалось от ситуации начала века. Но фрукты, семена, часть сырья и оборудования по-прежнему ввозились.

В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года Путин поставил рядом несколько тем, которые прежде нередко обсуждали отдельно: развитие передовых агротехнологий, качество отечественной продукции и жизнь на селе. Он подчеркнул необходимость сделать новые технологии доступными не только крупным агрохолдингам, но и небольшим хозяйствам. Тогда же президент поручил подготовить программу развития сельских территорий. Её утвердили в мае 2019 года, а реализация началась с 2020 года. Дороги, жилье и инфраструктура помогают удерживать в селе агрономов, ветеринаров и молодые семьи.

21 января 2020 года Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. В обновленной версии уточнили ориентиры и добавили новые. Для зерна целевой уровень самообеспеченности установлен не ниже 95%, для мяса — 85%, молока — 90%, картофеля — 95%, овощей — 90%, фруктов и ягод — 60%. Отдельный показатель появился для семян основных сельхозкультур отечественной селекции — не менее 75%. Доктрина требует и физической, и ценовой доступности качественных продуктов.

К 2020 году самообеспеченность России зерном достигла 165,6%, мясом — 100,1%, растительным маслом — 200%, сахаром — 99,9%. По этим категориям страна производила достаточно продукции для внутреннего рынка и значительных экспортных поставок. Одновременно сохранялись слабые места: молоко — 84%, овощи — 86,3%, картофель — 89,2%, фрукты и ягоды — 42,4%. Значит, по одним товарам зависимость преодолели, по другим — предстояло еще поработать.

Быть крупным экспортером и обеспечивать доступные цены внутри страны — задачи, между которыми периодически возникает напряжение. Когда мировые цены растут, производителю выгодно продавать за рубеж, но это может сказаться на внутреннем рынке. В декабре 2020 года Путин публично потребовал разобраться с удорожанием базовых продуктов. Власти пришлось искать баланс между интересами производителя и расходами покупателя.

Еще одна тема того же периода — качество. В послании 2019 года Путин предложил создать защищенный бренд отечественной «зеленой» продукции. В июне 2021 года он подписал закон о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками. Закон вступил в силу в марте 2022 года и предусмотрел специальные требования к производству, подтверждению соответствия и маркировке. Речь о подтверждении качества по единым правилам, а не об автоматическом превосходстве отечественного товара.

После 2021 года производство и экспорт продолжали расти. В 2022-м Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в 2024 году экспорт продукции АПК оценивался в 42,6 млрд долларов. Урожаи и выручка, однако, зависят от погоды, цен и внешнеторговых ограничений. Вопросы, которые еще предстоит решить, тоже хорошо известны — семена и генетика, сельхозтехника, переработка, транспорт, кадры и качество жизни в сельских территориях.

За 26 лет менялись задачи, которые государство ставило перед агропромышленным комплексом. В начале 2000-х требовалось вернуть отрасли кредитование и инвестиции. Затем — увеличить собственное производство, снизить зависимость от готового импортного продовольствия, выйти на новые рынки.

К началу 2020 года в документах и президентских поручениях всё больше места занимали технологии, качество продукции и устойчивость сельских территорий. Россия стала крупным поставщиком продовольствия, а по ряду базовых продуктов начала покрывать внутренний спрос собственным производством.

Президент смог не только вернуть стране продовольственный суверенитет, но и поднять его на новый технологический уровень. Именно благодаря последовательным шагам в секторе АПК мы смогли выстоять в непростые для страны периоды, когда ломались логистические цепи или вводились санкционные ограничения, будь то пандемия коронавируса или противостояние с Западом.

Автор — врио ректора ФГБОУ ДПО «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса»