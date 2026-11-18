Что делать европейским лидерам, которые поставили на абсолютную русофобию и не смогли сорвать банк? Есть ли у них возможность отыграть назад и хотя бы попытаться восстановить сожженные мосты? Намерен ли кто-то признавать ошибочность своего курса?

ИА Регнум

Казалось бы, и политическая, и человеческая логика подсказывает, что разворачиваться пора уже давно. Но реальность складывается принципиально иначе.

Политические банкроты

Взять, к примеру, Фридриха Мерца. Чистый рейтинг одобрения канцлера Германии рухнул до исторического антирекорда в минус 73 пункта. Ни у кого из лидеров стран ЕС нет настолько провальных показателей.

В свою очередь блок Мерца ХДС/ХСС, согласно свежей статистике от YouGov, поддерживают всего 17% граждан, тогда как 80% оценивают его работу резко отрицательно. Для сравнения: по ноябрьским данным агрегатора опросов BritPolls, «Альтернатива для Германии» пользуется безоговорочной поддержкой уже 27% электората.

Какова же реакция самого главы немецкого правительства? Появилось ли у него желание спасать свою экономику — или, скажем, бороться за снижение инфляции, которая совсем недавно заметно ускорилась? В конце концов, готов ли он вообще обсуждать внутренние проблемы?

Ответы на все эти вопросы, очевидно, отрицательные. Это следует из слов немецкого канцлера: «Россия хочет говорить о вопросах архитектуры европейской безопасности. Мы не должны об этом говорить, она существует — это прежде всего НАТО и это европейское направление НАТО. А вести диалог с Москвой нужно с позиции силы».

Это лишь одна из множества актуальных цитат Мерца, которые свидетельствуют: его как будто совершенно не волнует ничего, кроме противостояния с русскими.

Похожая ситуация и во Франции, где Эммануэль Макрон досиживает свой второй срок почти в осаде. По информации ноябрьского опроса института Elabe для газеты Les Echos, уровень доверия хозяину Елисейского дворца упал до 13%.

Меньше не было ни у одного французского президента в современной истории. Причем недовольство Макроном среди левых избирателей достигает 91%, а среди правых — 85%, то есть он зажат меж двух огней.

В свою очередь издание Ifop фиксирует: главной темой, волнующей французов здесь и сейчас, в преддверии зимы, стал скачок цен на топливо. Можно предположить, что лидеру Пятой республики стоило бы бросить все силы на решение именно этой проблемы — или, по крайней мере, вступить в прямой диалог с теми, кто ее озвучивает.

Но вместо этого официальный Париж продолжает раскручивать военную повестку.

Напомним, буквально на днях Макрон назвал любое сокращение помощи Киеву «рецептом новой войны», потребовал принять Украину в НАТО и заявил: коалиция во главе с Францией уже готовит многонациональный контингент для отправки в регион.

Показательна и британская политическая чехарда, доказывающая, что проблема носит системный характер и не лечится простой перестановкой фигур.

Премьер-министр Кир Стармер, при котором Лондон окончательно превратился в главного спонсора эскалации на Украине, ушел летом 2026-го. Сменивший его Энди Бёрнем (седьмой за десять лет председатель кабмина Соединённого Королевства) при вступлении в должность обещал «выключить кризис» и прежде всего заняться социальными неурядицами.

Однако системная колея, ясное дело, оказалась гораздо глубже красивых предвыборных лозунгов. Не далее как в октябрьском интервью Politico Бёрнэм подчеркнул, что Лондон ни при каких обстоятельствах не откажется от спонсирования Украины, и призвал дальше давить на Москву.

От западноевропейских коллег не отстает польский премьер Дональд Туск, для которого антироссийская истерия, похоже, стала удобнейшим способом замаскировать острый государственный кризис.

Спустя три года после возвращения в кресло главы правительства рейтинг одобрения Туска просел до 33% при 54% однозначно недовольных — и это, между прочим, подсчеты государственного социологического центра CBOS. Независимые аналитики вообще дают цифры на уровне 20%. И неудивительно, ведь польская политическая система, по сути, парализована двоевластием.

Тем характернее, что воинственная риторика Туска становится всё громче. То он требует «полной мобилизации» на границе с Калининградской областью, то требует от соратников по ЕС ни в коем случае не сокращать военные расходы — пусть даже в самой Польше они съедают порядка 7% бюджета.

Загнанные в угол

Но в чем причины столь радикального нежелания сбавлять градус? Самое очевидное — руины прежней экономической модели, которая держалась на доступных российских энергоносителях.

Вернуть всё как было невозможно: трубопроводы уничтожены или перекрыты, долгосрочные контракты аннулированы, а промышленность, лишившись дешевого сырья, стремительно теряет конкурентоспособность.

В таких условиях признать ошибочность конфронтации с Москвой — значит добровольно подписать себе приговор. Ведь тогда коллективный избиратель неизбежно спросит: ради чего ему пришлось терпеть деиндустриализацию вкупе с астрономическими счетами за электричество и отопление?

Однако есть и второй важнейший фактор, который не позволяет европейским элитам дать задний ход. За последние годы они запустили гигантский конвейер по перераспределению бюджетных средств в интересах военно-промышленного комплекса.

По информации Европейского оборонного агентства (EDA), совокупные военные расходы стран ЕС к середине текущего года достигли €418 млрд, а по итогам 2026-го выйдут на рекордные €454 млрд (кстати, четверть из них предназначена для закупки вооружений). И дальше больше: аппетиты постоянно растут.

Скажем, программа Еврокомиссии ReArm Europe предусматривает мобилизацию €800 млрд, включая €150 млрд кредитных средств и вывод военных трат из-под общеевропейских бюджетных ограничений.

В сентябре Брюссель уже освоил первый транш в размере €325 млн на производство беспилотников, средств ПВО и так называемое «укрепление восточного фланга».

А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс прямым текстом потребовал тратить еще больше: дескать, по паритету покупательной способности Россия в любой момент может разово потратить на оборонные нужды €500 млрд — и Европе нужно обязательно выиграть эту гонку.

Главными бенефициарами истерии ожидаемо становятся оружейные концерны, чьи прибыли прямо-таки зашкаливают. Достаточно посмотреть на финансовый отчет немецкого гиганта Rheinmetall: за неполный 2026 год его выручка подскочила на 38% (до €8,4 млрд), операционная прибыль выросла почти на 70%, а нынешний портфель заказов весит €78 млрд.

И что еще важно: режим «борьбы с российской угрозой» позволяет распределять столь внушительные суммы в обход стандартных тендерных процедур.

Здесь нельзя не вспомнить громкий скандал вокруг одного из самых безотказных поставщиков снарядов для ВСУ — чешского холдинга Czechoslovak Group.

Совместное разбирательство расследовательской платформы Follow the Money и издания La Lettre вскрыло схему откатов при закупке боеприпасов, из-за чего испанскую «дочку» чехов пришлось бессрочно отстранить от исполнения контрактных обязательств.

Хотя ничуть не лучше дела обстоят и с общим контролем над финансами Евросоюза. Судя по октябрьскому докладу Европейской счетной палаты, аудиторы вот уже седьмой год подряд отказались одобрять исполнение бюджета ЕС, поскольку нецелевое расходование средств и обход правил госзакупок выявлены в огромном количестве траншей, а общий уровень нарушений увеличился до 3,8%.

«Нам сложно следить за деньгами. Вы говорите европейскому государству: «Вот вам куча денег» — и вы должны убедиться, что всё в порядке. Это своего рода самоконтроль, но теперь траты становятся менее прозрачными», — пожаловался глава палаты Тони Мерфи.

И уж понятно, что в условиях массовой милитаризации, когда денежные операции повсеместно засекречиваются, масштабы «распила» многократно растут.

Злые улицы

Ну а расплачиваться за банкет оружейных лобби, как всегда, вынуждены рядовые европейцы. Им режут социальные программы и субсидии, а рост налогов и цен вызывает всё более острое раздражение.

Во Франции попытка кабинета Себастьена Лекорню сэкономить €43 млрд за счет заморозки зарплат бюджетникам и торможения индексации пенсий привела к провалу проекта бюджета на 2027-й. Да и без акций протеста не обошлось — хотя они, конечно, были не настолько масштабными, как недавние «школьные» беспорядки.

В Испании впервые за 14 лет прошла всеобщая забастовка из-за дороговизны жизни и взлетевшей на 12% за год аренды жилья. Она обернулась уличными столкновениями и назначением досрочных выборов.

Не спокойнее и в Германии, где на улицы выходили десятки тысяч человек, недовольных планами коалиции Мерца сократить выплаты малоимущим и вернуть воинский призыв.

А в Италии профсоюзы назначили всеобщую стачку против верстки бюджета, куда заложены €14 млрд на закупки оружия вместо трат на медицину и образование.

Короче говоря, налицо однозначный кризис легитимности тех, кто пока еще правит Европой и любой ценой надеется сохранить статус-кво. В ход идут какие угодно методы — от цензуры и административного давления до прямого демонтажа «демократических процедур».

Что из этого выходит, хорошо знает, например, румынский несистемный политик Кэлин Джорджеску, чью победу на выборах просто отменили под предлогом выявления неких «манипуляций».

Американское безразличие

Впрочем, самое неприятное для европейских лидеров заключается в том, что главный внешний партнер — Вашингтон — окончательно потерял к ним интерес.

Американцы переложили на плечи Европы финансовое и военное бремя украинского конфликта, превратили ЕС в гарантированный рынок сбыта для своего сжиженного газа — и вряд ли собираются менять правила игры.

Прошедшие промежуточные выборы в конгресс Соединённых Штатов, видимо, только закрепили тренд.

Согласно полному тревоги отчету Европейского совета по международным отношениям, избиратель Демократической партии, которая победила за океаном, меньше всего интересуется спасением киевского режима и вообще положением дел в Старом Свете.

Его волнуют цены на заправках и коммунальные тарифы в условной Калифорнии или Огайо, поэтому даже перевес демократов в Капитолии, скорее всего, не вернет времена щедрой трансатлантической опеки.

Что уж говорить про администрацию Дональда Трампа, с легкостью оставляющую европейцев за закрытой дверью на прямых переговорах с российской стороной и отменяющую антироссийские санкции, когда это выгодно самой Америке.

Итого для ЕС и Великобритании вырисовывается классический цугцванг. Шансов на возврат к предсказуемой сытости, которую обеспечивал дешевый русский газ, больше нет. Вашингтон оставил их один на один с долгами и проблемами, а на собственных улицах не утихает социально-экономическая буря.

Остается лишь всё сильнее нагнетать русофобскую истерию, раскладывать по карманам оборонные миллиарды и, разумеется, закручивать гайки.

Однако любому, кто не прогуливал уроки истории, известно, что резьбу при таких усилиях неизбежно срывает.