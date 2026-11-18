Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечивает больше половины внешней торговли России. За последние три года российский ВВП вырос более чем на 10%. Доля доллара и евро в расчетах за экспорт сократилась с 85% до 9%.

Дмитрий Азаров/РИА Новости

Эти результаты Владимир Путин представил на деловом саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое содружество» (АТЭС). Мероприятие с участием лидеров ведущих стран мира состоялось 18 ноября в китайском Шэньчжэне. Президент России прибыл в этот город днем ранее.

В своем выступлении Путин указал на результат, к которому наша страна пришла благодаря «повороту на Восток» — ставка на продуктивное взаимодействие с растущими экономиками Восточной Азии оправдалась.

В 2012 году, когда Россия принимала саммит АТЭС во Владивостоке, в мире еще в полной мере не оценили перспективы азиатских держав. Как отметил Путин, с тех пор произошел «тектонический сдвиг»: на экономики Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня приходится более 60% мирового ВВП, половина торговли товарами и свыше 60% мировых прямых иностранных инвестиций. В регионе живет треть населения планеты.

«Смотрите, за более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза: с 35% в 1990 году до 61% в 2026-м. Именно здесь, в АТР, зародились те кардинальные перемены, которые, как волны, расходятся сейчас по всему миру», — подчеркнул президент России.

Страны Азии, прежде служившие сборочными площадками западных корпораций, теперь сами создают тяжелые станки, роботов и системы искусственного интеллекта. Развиваются электроника, энергетика и транспорт. Рост доходов населения открывает новые рынки для российской продукции.

Путин отметил, что российское руководство заблаговременно взяло курс на взаимодействие с азиатскими соседями.

«Если в 2014 году доля региона во внешнеторговом обороте нашей страны составляла более четверти, и мы тогда ставили себе ориентир довести ее в перспективе до 40%, то сегодня этот показатель уже превышает более половины торговли России — 53% со всем миром», — обратил внимание российский президент.

К справедливому миру

Подъем Азии меняет геополитическое положение государств, которые десятилетиями зависели от западного капитала. Народы, пережившие колониальное господство и эксплуатацию ресурсов, теперь сами определяют условия сотрудничества.

«На региональной модели наглядно видно, как утверждается более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства, как прежняя иерархическая и централизованная структура уступает место новым, разветвленным горизонтальным связям», — подчеркнул Путин.

Президент выделил три уровня суверенитета — государственный, общественный и социально-экономический. Без них страна не может самостоятельно выбирать модель развития. Между тем бывшие гегемоны, столкнувшись с ростом конкурентов, судорожно пытаются удержать прежнюю иерархию санкциями, тарифами и экспортными запретами.

Россия выступает за учет интересов всех государств, преодоление «блокового» мышления и общую безопасность.

Наш авторитет в Азии и странах Глобального Юга опирается на многолетнюю поддержку народов в борьбе против колониализма и диктата Запада. Вместе с расширением экономических связей страна получает растущую морально-политическую поддержку. Сейчас Россия выступает лидером свободного многополярного мира — государств, не желающих подчиняться западной воле.

«В современном турбулентном мире, в условиях фрагментации глобальной экономики, роста военно-политических рисков крайне востребованы единение, а не разобщение, равенство, а не гегемония, партнерство, а не изоляция, диалог, а не ультиматумы», — подчеркнул Владимир Путин.

Одной из площадок для такого диалога стал форум АТЭС. На его полях запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Путин заявил, что ожидает от переговоров пользы для урегулирования межгосударственных разногласий.

Санкции не достигли цели

Против России введено более 30 тысяч санкций — мировой рекорд. Но давление не остановило развитие страны, а ускорило перестройку производства и внешних связей.

«Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения всё еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже неспособны, — констатировал Путин. — Пример тому — провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер».

Но наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания, подчеркнул лидер России.

За три года российский валовый внутренний продукт вырос более чем на десять процентов. Безработица составляет всего 2,3%. Госдолг — в пределах 17% ВВП, невысокий по международным меркам показатель. Заводы обновляют мощности, осваивают новую продукцию.

Изменилась и система международных расчетов. За пять прошедших лет доля доллара и евро в нашего российского экспорта упала с 85 до 9%. При этом страна сумела наладить финансовое взаимодействие с зарубежными партнерами.

«Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру», — сообщил президент.

Отказ от прежних валютных механизмов, напомнил Путин, навязали России извне. Европейские предприятия тем временем лишились дешевых российских энергоресурсов и части рынка сбыта. Глава российского государства связал с санкциями ослабление промышленности ЕС, рост долгов и снижение уровня жизни.

Для государств, стремящихся избавиться от внешнего диктата, Россия накопила редкий опыт: новые логистические цепочки, платежные механизмы и развитие промышленности без опоры на западную инфраструктуру. И теперь делится этим опытом с восточными партнерами.

Технологический авангард

Отдельной темой выступления стала российская цифровая индустрия — от национальных моделей искусственного интеллекта до госуслуг, торговли и банковских сервисов.

«Россия находится в авангарде цифровой трансформации. Наши две флагманские языковые модели входят в число лучших в мире», — отметил Путин. Он напомнил, что российские платформы городских сервисов используют не менее чем в 40 странах мира.

Динамично растет рынок интернет-торговли, отечественные маркетплейсы — в десятке крупнейших в мировом масштабе, отметил Путин.

«Финансовые институты и банки занимают лидирующие позиции по качеству и удобству сервисов. Подавляющее большинство государственных услуг в России уже оказывается в электронной форме», — указал президент.

Путин лично занимается вопросами развития искусственного интеллекта. За последние годы Россия создала собственную систему цифровых компетенций, которая охватывает торговлю, образование, медицину, госуправление и промышленные процессы. Партнерам доступны целые экосистемы, а не отдельные нейросети.

Национальные модели ИИ становятся необходимой гарантией суверенитета: контроль над данными и цифровой инфраструктурой нельзя передавать за рубеж. Россия входит в число государств, способных предложить собственную линейку цифровых продуктов, не зависящих от решений западных технологических корпораций.

Обращаясь к участникам форума, президент особо оговорил условия сотрудничества:

«Тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров, гарантируя при этом конфиденциальность и защиту чувствительной информации, национальный контроль за системами хранения, обработки и передачи данных».

Особые условия для партнерства

В своем выступлении Путин предложил участникам АТЭС использовать сухопутные и морские коридоры страны. Для этого расширяются мощности Транссиба и БАМа, дальневосточных портов и пограничных переходов, развивается Северный морской путь.

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике должен заработать единый преференциальный режим для инвесторов. Это означает льготы, в том числе пониженные страховые взносы и другие преимущества, для тех компаний, регионов или даже государств, которые готовы вкладываться в арктический и дальневосточный макрорегионы.

Этот особый правовой статус для инвесторов позволит быстрее тестировать новые технологии — беспилотные системы, промышленных роботов, продукты на основе искусственного интеллекта.

Россия расширяет и торговое пространство ЕАЭС: за три года преференциальный рынок партнеров вырос со 185 млн до 570 млн человек. Дальнейшая интеграция может увеличить его примерно до 4 млрд.

Итоги выступления в Шэньчжэне показывают, в чем состоит стратегический расчет Путина: Россия на равных выстраивает экономические и технологические связи с государствами, которые не согласны на роль младших партнеров Запада.

Восточное направление стало опорой внешней торговли, а опыт преодоления санкций, собственные технологии, доступ к масштабному рынку сбыта — предложением для тех, кто намерен распоряжаться своим будущим самостоятельно.