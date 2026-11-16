Одной из центральных тем мировых СМИ остается громкая отставка теперь уже бывшего главы американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга, повлекшая за собой мощнейший биржевой обвал.

ИА Регнум

На первый взгляд, перед нами что-то вроде голливудского драматического фильма, только в декорациях Кремниевой долины: адюльтер, шпионские страсти, покаянные письма.

Однако при более внимательном рассмотрении история выходит далеко за рамки корпоративного или даже политического скандала. И становится очень похожа на триггер, способный поставить под удар всю финансовую систему США.

Напомним вкратце: 12 ноября совет директоров Nvidia объявил о немедленном уходе 63-летнего Хуанга со всех постов — и президента, и гендира, и члена правления. Причиной послужила серия публикаций New York Times о его внебрачных связях.

Сообщалось, что Дженсен долгое время крутил роман со своей однофамилицей — топ-менеджером сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку.

Затем газетчики раскопали вторую интрижку — уже с подчиненной Хуанга из самой Nvidia. Бизнесмену оставалось смиренно покаяться перед коллективом, женой и детьми, не сопротивляться увольнению и уползти зализывать раны.

Впрочем, сказать, что проблема исчерпала себя, было бы серьезным преувеличением. Вот, например, в конгрессе Соединённых Штатов явно требуют крови: сразу три комитета палаты представителей вызвали Дженсена Хуанга на закрытые слушания под угрозой принудительного привода. Кроме того, пообщаться с опальным миллиардером хотел бы и сенат.

«Недавние сообщения вызывают крайнюю обеспокоенность по поводу нашей национальной безопасности и защиты чувствительных американских технологий», — подчеркнул сенатор-республиканец, глава банковского комитета Тим Скотт. Он же, кстати, направил повестку еще и министру торговли Говарду Латнику.

Но тут, как говорится, есть нюанс. Никаких внятных доказательств шпионажа или передачи секретов Пекину претензии в адрес Хуанга не содержат. По сути, всё держится на устных спекуляциях вокруг закупок той самой Megaspeed крупной партии чипов через малазийскую «дочку». В самом же Китае происходящее ожидаемо — и закономерно — назвали откровенной клеветой.

Да и непосредственно в американской блогосфере уже родилась любопытная конспирологическая версия. Мол, тридцать с лишним лет Хуанг считался образцовым семьянином и человеком без вредных привычек, вел себя максимально корректно, ни разу не был замечен в чем-либо репутационно спорном — и вдруг попался на двойной измене. Да еще такой, что одна из любовниц — якобы чуть ли не резидент вражеской разведки.

Кстати, ироничных нот в этот нестройный оркестр добавил Дональд Трамп. Еще в начале минувшей недели он охарактеризовал Хуанга как «отличного парня, которому не следует сдаваться». Однако спустя несколько дней оперативно подыскал ему замену: «Лишь один человек достоин занять его место. Тим Кук. Легенда сменит легенду!»

Что тут сказать? Бывшему топу Apple, по крайней мере, не грозят имиджевые потери из-за связей с женщинами. Вот только сам Кук соглашаться на столь «заманчивое» предложение явно не спешит: в конце концов, кому охота лезть в горящий танк? Равно как на рекомендации президента США не отреагировало и руководство Nvidia: там временно передали бразды правления финансовому директору Колетт Кресс.

Отсюда вопрос: не является ли вся эта бурная эскапада тщательно срежиссированной постановкой, которая должна прикрыть кое-что другое? Однозначного ответа, наверное, нет ни у кого. Зато у многих есть понимание контекста, который сам по себе на многое намекает.

За три десятилетия Хуанг превратил скромного производителя видеокарт для геймеров в самого дорогого айти-монстра планеты — ведущего производителя чипов для искусственного интеллекта, чья капитализация на пике достигала $ 5 триллионов. Ни для кого не секрет, что во многом такая успешность держалась на личной харизме основателя, умевшем продавать инвесторам мечту о дивном новом мире.

И вот стоило ему уйти со сцены, как всё рухнуло буквально одним днем. С октябрьского максимума компания потеряла свыше $ 1,7 триллиона своей стоимости. Следом в красную зону покатились котировки других чипмейкеров — а уже за ними вниз потянулись ключевые индексы NASDAQ и S&P 500.

В общем, нынешние цифры по сравнению с привычными выглядят плачевно, и это еще мягко сказано. Но была ли та привычка — и, соответственно, та фантастическая капитализация — основана на чем-то подлинном и крепком? Или она с самого начала представляла собой скорее красиво нарисованный миф?

По оценкам инвестбанка Goldman Sachs, совокупные расходы американских техногигантов на ИИ-инфраструктуру уже к 2029 году превысят $ 1,1 триллиона. Однако реальная выручка и прикладная экономическая польза безнадежно отстают от биржевых котировок.

Как выяснили авторы Wall Street Journal (WSJ), летом текущего года внутри Nvidia разгорелся жесткий конфликт между Хуангом и вышеупомянутой Кресс. Она обвиняла его в том, что он-де искусственно разгоняет спрос на собственную продукцию с помощью так называемого «кругового финансирования».

Если верить публикации, схема была — и, вероятно, остается — цинично простой. Техногиганты вроде Nvidia, Microsoft и Google вливают десятки миллиардов в убыточные ИИ-стартапы. А те моментально возвращают средства обратно, закупая у «благодетелей» графические ускорители и арендуя облачные серверы.

В общем, получается этакая карусель. И, как утверждает WSJ, тот же Хуанг катался на ней с огромным энтузиазмом. В частности — хотел выдать гарантии на 250 миллиардов долларов OpenAI Сэма Альтмана под строительство дата-центра в Огайо, чтобы сам Альтман потратил аналогичную сумму на закупку оборудования у Nvidia.

Так деньги в очередной раз прошли бы по замкнутому кругу, создавая иллюзию рыночного бума ИИ — а то, что капитальные затраты не принесли бы никакой сопоставимой фактической прибыли, никого, надо полагать, не волновало.

Налицо пугающее сходство с кризисом 2008 года. Тогда колоссальный финансовый пузырь раздулся и рванул из-за ипотечных кредитов с нестабильными контрактами, которые рейтинговые агентства упаковывали в «сверхнадежные» бумаги. Сегодня их место, по всей видимости, заняли переоцененные акции ИИ-корпораций — но концентрация рисков, пожалуй, даже выше.

Для понимания: почти весь рост американского фондового рынка 2020-х обеспечивала узкая группа технокорпораций.

По данным аналитических платформ, к ноябрю совокупная стоимость «великолепной хайтек-семерки» (Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta*, Alphabet и Tesla) достигла $23 — 23,5 триллиона, что составляет свыше трети от общей стоимости пятисот компаний S&P.

Причем детище Хуанга выступало здесь однозначным флагманом с 20% капитала внутри группы и баснословными 8% от всего S&P.

Теперь, когда «локомотив» сорвался с рельсов, остальным элементам конструкции тоже не избежать болезненных проблем. И это не говоря о том, что вложить свои накопления в голубые фишки IT-сектора успели миллионы рядовых американцев: кто-то действовал сознательно, другие просто доверились инвестфондам — а результат будет одинаковым для всех.

И не в последнюю очередь — для реальной экономики США. Бодрые показатели американского ВВП во многом обусловливал именно всплеск инвестиций в центры обработки данных. Акции айти-гигантов закономерно дорожали, настоящее казалось прекрасным, а будущее — великолепным. Но что произойдет, если — или когда — этот красивый костыль сломается?

В мрачности перспектив нет сомнений, к примеру, у профессора Гарвардского университета — бывшего главы Совета экономических консультантов при Белом доме Джейсона Фурмана.

«Без учета роста инвестиций в технологии американская экономика практически стоит на месте: занятость сокращается, а в обрабатывающей промышленности, жилищном строительстве и розничной торговле зафиксирован затяжной спад», — говорит он.

Вдобавок наружу лезет вторая системная беда — физическая перегрузка американских энергосетей. Согласно подсчетам исследовательской компании SemiAnalysis, объем заявок на подключение дата-центров к розетке достиг 1000 ГВт, что вполне сопоставимо с совокупной мощностью всех электростанций страны.

И такая гонка за электричеством, разумеется, не могла не привести к росту тарифов — в том числе для обыкновенных домохозяйств.

Иными словами, крах или даже просто спад индустрии искусственного интеллекта, окажись он достаточно длительным, неизбежно оставит огромное количество американцев у разбитого корыта — со стагнирующими заводами, обесценившимися пенсионными фондами и астрономическими счетами за коммуналку.

Ситуация усугубляется тем, что у Вашингтона и Федеральной резервной системы почти не осталось пространства для маневра. С учетом госдолга США, который вплотную приблизился к $38 триллионам, заливать пожар срочной эмиссией — значит запускать очередной виток инфляции. А она и без того велика.

Возвращаясь к Дженсену Хуангу: мы вряд ли узнаем всю правду о том, какой на самом деле была его личная жизнь и какие тайны он предположительно обсуждал или не обсуждал за закрытыми дверями.

Так или иначе, «самый дорогой секс в истории» стал для американского истеблишмента на удивление удобным формальным поводом, чтобы ИИ-пузырь наконец подсдулся, а будущие убытки оказались заведомо списаны на человеческий фактор.

Хотя, совпадение это или нет, эффекта шоковой терапии едва ли хватит надолго. Сама финансовая система Соединённых Штатов в ее современном виде устроена так, что без спекулятивных схем у нее банально нет опоры.

Следовательно, даже если нынешняя пирамида полностью рухнет под тяжестью долгов, на Уолл-стрит обязательно тут же начнут строить новую.

*Корпорация Meta признана в России экстремистской