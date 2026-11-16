Вооруженные силы США продолжают нести потери в войне с Ираном, и попытки скрывать или замалчивать их стали причиной судебного иска в отношении Пентагона. Тем временем офицер, пострадавший в результате иранского удара, заявил, что причиной гибели военных на его базе стало бездействие командования, и подал жалобу в конгресс.

ИА Регнум

В последний раз новые сведения о погибших были добавлены в официальную базу данных минобороны (Defense Casualty Analysis System, DCAS) в конце октября. Тогда список пополнили двое военнослужащих ВВС США.

В результате общее число безвозвратных потерь с февраля 2026 года составило 23 человека, раненых — 865 человек. Таким образом, за месяц количество смертей выросло на четыре, равно как и количество получивших ранения.

Между тем источники The Washington Post еще в конце сентября сообщали, что DCAS не отражает как минимум четыре смерти на Ближнем Востоке. Тогда военное ведомство и лично министр обороны Пит Хегсет всё отрицали и обвиняли СМИ во лжи, однако теперь показатели в базе пришли в соответствие с данными, которые стали известными более месяца назад.

Публикация подобных сведений с опозданием и ранее становилась причиной скандалов, однако теперь дело дошло до суда. Туда на днях обратилось издание The Intercept, потребовав раскрыть истинные масштабы потерь в войне с Ираном.

Журналисты утверждают, что ведомство месяцами не отвечает на запросы и манипулирует статистикой. Иск был подан на основании пяти запросов, на которые Пентагон не ответил в срок.

«В течение нескольких месяцев The Intercept пыталось установить истинное число американских военнослужащих, погибших или раненных в войне с Ираном. И в течение нескольких месяцев министерство обороны не давало четкого ответа. Общественность заслуживает ясности и прозрачности от своего правительства», — заявил главный редактор издания Бен Мюссиг.

В иске, среди прочего, упоминается, что 21 апреля 2026 года число раненых в DCAS уменьшилось на 15 без каких-либо публичных объяснений. Также в издании напомнили, что в списки не попали 200 моряков, пострадавших при пожаре на авианосце USS Gerald R. Ford, а имя одного из погибших офицеров попало в базу лишь спустя полгода после гибели.

«Пентагон уже несколько месяцев манипулирует статистикой по потерям среди американцев. Кто-то погиб. А потом оказывается, что нет. 15 человек ранены. А потом их будто и не было», — сообщал ранее в соцсетях журналист The Interceptor Ник Тёрс.

Еще одной проблемой для военного ведомства Соединённых Штатов стало масштабное расследование о первых жертвах в войне с Ираном, появившееся на этом и без того неблагоприятном информационном фоне. Провело его не какое-нибудь маргинальное СМИ с непреодолимой любовью к жареным фактам и теориям заговора, а одна из старейших и наиболее почитаемых общественно-политических программ американского ТВ — «60 минут» на CBS.

Речь шла об ударе БПЛА по командному пункту армии США в кувейтском порту Шуайба 1 марта 2026 года, в первые сутки войны. Тогда погибли шестеро военных, десятки получили ранения.

Пентагон настаивал, что атакованный объект был укреплен достаточно надежно. Однако теперь родственники погибших и выжившие обвинили руководство в халатности: база не была защищена от воздушных ударов, а соответствующие предупреждения игнорировались.

Майор Стивен Рамсботтом, заместитель начальника оперативного отдела 103-го командования тылового обеспечения, получивший ранение в тот день, подал официальную жалобу в комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей конгресса США. По его словам, командиры знали об опасности.

Он рассказал, что их база напоминала «трейлерный парк» и была более-менее защищена лишь от нападения смертников на заминированных авто. А серьезной противовоздушной обороны просто не было.

За неделю до атаки военные запросили дополнительную поддержку, и им пообещали прислать систему противодействия БПЛА. Но ее так и не привезли, и неизвестно, был ли вообще отдан соответствующий приказ, отметил майор.

Он лично дважды поднимал вопрос о недостаточной защите объекта на совещаниях, но командование отвечало, что беспокоиться не о чем.

Рамсботтом вспоминает, что на базе была объявлена тревога, однако спустя какое-то время поступил приказ вернуться на рабочие места. Примерно через 30 минут после этого в центр четырехсекционного трейлера, в котором находились американцы, ударил БПЛА. Сам майор после этого отключился.

«Я считаю, что это тактическая ошибка армии, нашего руководства и меня лично… Да, мы просто плохо спланировали. И это должно стать для нас уроком», — сказал он в разговоре с CBS.

С ним согласен и Джои Амор, муж погибшей в тот день мастер-сержанта Николь Амор. За неделю до смерти она сказала своему супругу, что волнуется за безопасность подразделения.

«Командование справилось с ситуацией крайне плохо. И, если говорить откровенно, это их вина. Они убили мою жену. Они убили этих солдат. И это не политика. В командовании есть конкретные люди, которые приняли эти решения», — заявил он в программе «60 минут», не став называть конкретные имена.

Эти обвинения дополнил рассказ Таннера Карлсона, гражданского медика, который работал на атакованном в марте объекте еще с мирного времени. По его словам, он был шокирован, когда на их базу начали перебрасывать новые подразделения перед началом операции против Ирана.

Связана его озабоченность происходящим была с тем, что никаких дополнительных ресурсов и помощников он не получил. «У нас не было ни людей, ни оборудования на случай массовых потерь. Единственные медикаменты, которые у нас были, — это те, что лежали в моей машине», — сообщал он, подразумевая единственный автомобиль «скорой помощи», имевшийся на базе.

И беспокоился он не зря, так как, по его же воспоминаниям, непосредственно после удара творился «полный бардак». «Они гуглили больницы, чтобы попытаться доставить туда некоторых солдат. Это абсурд», — вспоминает он.

К требованию найти ответственных также присоединились жены не вернувшихся военнослужащих Нора О’Доннелл и Тина Марзан. «Просто признайте это. Скажите: «Что-то пошло не так, и мы неправильно спланировали». Это всё, чего я хочу», — призвала Марзан.

Семьи других военных, не вернувшихся с войны, также выражают свое разочарование иранской авантюрой и состоянием армии в целом. «Мой ребенок был принесен в жертву», — заявил The New York Times отец погибшего в авиакатастрофе мастер-сержанта Тайлера Симмонса.

Он рассказал, что мучается множеством вопросов, оставшихся без ответа, касающихся обстоятельств гибели его сына. А в последнее время он размышляет о том, была ли необходима война.

Вдова другого погибшего, Мия Свинтон, когда-то сама служила в рядах ВС США, где и познакомилась с будущим мужем. По ее словам, за несколько дней до смерти сержант Свинтон был пессимистично настроен по поводу своего возвращения домой. Он хотел убедиться в том, что о его детях позаботятся, о чём мужчина сказал и Мие, и бывшей жене.

Раньше Свинтоны гордились своей службой, но сейчас вдова испытывает гнев по отношению к правительству Соединенных Штатов, отметила она в разговоре с NYT.

Война с Ираном вскрыла сразу несколько слабых мест американского военного командования. Оно оказалось психологически и организационно не готово к конфликту высокой интенсивности с массовым использованием БПЛА и ракет.

Разрыв между бюрократической инерцией и реальностью оказался настолько значительным, что теперь он станет предметом политического расследования. Скандал ставит под удар лично министра обороны Хегсета, поскольку его мартовские заявления о надежной защите базы оказались опровергнуты свидетельствами очевидцев.

При этом не исключено, что успех майора Рамсботтома, сумевшего пробить установленную Пентагоном информационную блокаду, создаст прецедент для других военнослужащих, столкнувшихся с халатностью командования в ходе иранской кампании.