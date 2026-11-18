Страшный прогноз о «конце интернета», который должен был наступить вчера и привести к падению современной цивилизации в привычном нам виде, оказался очередным фейком. Однако серьезные сбои в работе цифровой инфраструктуры в последнее время стали происходить всё чаще, и их последствия оказывают ощутимое влияние на жизни обычных людей.

ИА Регнум

Еще в начале ноября стали появляться сообщения о «всемирном блэкауте». Утверждалось, что он будет вызван повсеместным падением интернета и станет причиной отключения электричества, связи, разрушения банковской системы и других глобальных неприятностей, которые в буквальном смысле откинут человечество в развитии на десятки лет назад.

Число и месяц, по всей видимости, были взяты из заявления Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями США, которое планировало провести общенациональное тестирование системы оповещения 17 ноября.

В соцсетях этот слух быстро приобрел всемирный масштаб, а любители теорий заговора подкрепили его «серьезной» аргументацией вроде отсылки к одной из серий «Симпсонов», в которой отключение электричества было спрогнозировано именно на указанную дату.

Однако гораздо большую общественную тревогу в связи с несостоявшимся концом света вызвали недавние масштабные перебои в функционировании цифровых сервисов, с которыми столкнулись жители ряда стран.

Началось все с глобального сбоя в работе Microsoft 12–13 ноября, затронувшего несколько популярных продуктов компании. Так как они широко используются в деловой коммуникации и при организации рабочих процессов, затронуты оказались государственные ведомства, экстренные и медицинские службы, суды, образовательные учреждения и иные организации в 74 странах мира.

С проблемами на фоне этого инцидента, по оценке Anderson Economic Group, столкнулись более 50 миллионов пользователей. Потенциальный экономический ущерб оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

Причина, как заявила компания, — не кибератака, а технические проблемы. Microsoft принесла свои извинения, объяснив произошедшее скрытой программной ошибкой, которая привела к каскадному зависанию серверов.

«В данном конкретном случае, по мере того как серверы становились недоступными, нагрузка на оставшиеся серверы увеличивалась, в результате чего для обработки трафика оставалось всё меньше машин», — пояснил NYT Лука Арнабольди, доцент кафедры кибербезопасности Школы компьютерных наук Бирмингемского университета. По его словам, это должно послужить напоминанием о том, что при использовании облачных технологий люди на самом деле полагаются на «железо», ресурсы которого ограничены.

К 14 ноября ситуацию удалось исправить, однако этим восстание машин не ограничилось.

Еще за день до того, как проблему удалось решить, произошел другой масштабный сбой, на этот раз в системе управления воздушным движением в США. В результате все полеты в Соединённых Штатах были приостановлены на несколько часов, тысячи рейсов были задержаны или отменены.

Вероятной причиной стала замена старых медных линий связи на оптоволокно. После включения нового роутера в Арканзасе он начал засыпать другие узлы сети тысячами запросов на подключение каждые несколько секунд, и старая часть сетевой инфраструктуры просто не выдержала такого напора.

«Мы уже много лет знаем, что эта система устарела, — сказала CNN Маргарет Уоллес, доцент кафедры управления авиацией Флоридского технологического института. — Большая часть того, что там было, практически восходит ко временам Второй мировой войны».

Восстановление заняло около четырех часов, за это время задержки и отмены рейсов затронули около 1,5 миллиона пассажиров по всей стране. Нанесенный авиакомпаниям ущерб, по предварительным оценкам Bloomberg, может составить до миллиарда долларов.

Уже через два дня после этого жители США столкнулись с еще одним серьезным сбоем, на этот раз в работе банковской системы. 16 ноября клиенты Chase, Bank of America, Wells Fargo и U. S. Bank сообщили о возникших проблемах.

Кто-то не мог войти в мобильное приложение или интернет-банк, у других возникали проблемы с проверкой баланса и проводкой транзакций, также были зафиксированы неполадки в работе банкоматов. Масштаб этого сбоя оказался меньше, чем в двух предыдущих случаях, однако и он добавил седых волос тем тысячам клиентов, которые не могли распорядиться своими средствами.

Как выяснилось, основные технические ошибки возникли на стороне JPMorgan Chase. Поскольку это крупный игрок рынка, обслуживающий десятки миллионов клиентов и активно участвующий в межбанковских расчетах и переводах, сбой отразился и на других банках.

Как и в двух предыдущих случаях, причиной оказалась программная ошибка, а не кибератака. Точные технические детали происшествия не установлены, однако известно, что неисправность возникла на собственных серверах компании.

«Мы столкнулись с временной проблемой, связанной с программной ошибкой в локальных аппаратных системах. Нет доказательств, что это связано с киберугрозой», — сообщили в банке.

Накануне в Соединённых Штатах произошел еще один сбой, который затронул внутреннюю сеть, используемую Агентством национальной безопасности для внутренней связи. И вновь причиной неприятностей оказались не действия злоумышленников, а неполадки, возникшие в ходе технического обслуживания.

В тот же день, 17 ноября, о сбое сообщила и Apple, тысячи пользователей жаловались на работу сервисов. Также проблемы наблюдались на сайте сети гостиниц Marriott. Эта череда совпадений подпитала слухи о скоординированной атаке, хотя публичных доказательств злого умысла ни по одному из случаев так и не появилось.

Несмотря на то, что полного цифрового блэкаута так и не случилось, все перечисленные случаи оказали значительное влияние на жизни множества людей. А также на котировки акций компаний, которые имели к ним отношение.

На фоне продолжительного отказа сервисов Microsoft ее акции теряли до 2,6–3,2%. Схожая история и с американскими авиакомпаниями, бумаги которых на фоне проблем в пятницу просели на 1,3%-2,4% стоимости. Программная ошибка во внутренней инфраструктуре JPMorgan Chase привела к закрытию его акций падением на 2,31% и потянула за собой бумаги Bank of America Citigroup и Wells Fargo.

Со временем их цены вернулись к прежним значениям, поэтому системным оказанное на рынок давление пока назвать нельзя. Однако всё это лишний раз подчеркивает, насколько значимой стала цифровая инфраструктура.

Но еще важнее другое: причиной сбоев стали программные ошибки и неисправности оборудования, а не злой умысел хакеров, которым загодя приписывали участие в так и не состоявшемся блэкауте. И это говорит как минимум о двух тенденциях.

Первая из них — гиперцентрализация многих основополагающих систем. За последние десятилетия многие сервисы сосредоточились вокруг ограниченного числа облачных провайдеров, дата-центров и магистральных узлов.

«Они довольно уязвимы. <…> Мы стали чрезвычайно зависимыми от всего лишь нескольких компаний, деятельность которых в сфере предоставления нам этих услуг практически не регулируется», — заявил Global News Эван Лайт, специалист по информационной безопасности из Университета Торонто.

Из-за такой концентрации отказ всего одного крупного узла вызывает цепную реакцию и парализует работу десятков независимых компаний, что и происходило всю последнюю неделю.

Вторая причина — устаревание цифровой инфраструктуры, причем как «железа», так и программного обеспечения.

Многие критически важные сервисы — от банковских систем до авиации — продолжают действовать на основе софта, написанного десятилетия назад. Поддерживать и безопасно обновлять такие системы крайне сложно, а любая попытка связать их с современными облачными платформами часто приводит к критическим ошибкам, что и происходит в последнее время.

Маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и другие узлы имеют ограниченный срок службы. Однако в некоторых отраслях, которые работают 24/7, замена устаревшего оборудования становится чрезвычайно сложной задачей.

Банковские переводы, эквайринг, продажа авиабилетов и управление полетами идут без перерыва. Чтобы заменить старый сервер на новый, необходимо строить параллельную копию системы и незаметно переключать трафик, что требует сложнейшей подготовки.

А еще нужно переучить персонал, который привык к давно используемым системам. При этом специалистов, которые одинаково хорошо разбираются и в старых языках программирования, и в современных, не так уж много.

«Мы работали на дискетах еще несколько месяцев назад», — отметила Маргарет Уоллес из Флоридского технологического института, комментируя недавний сбой в системе управления полетами.

В обычном интернет-магазине неполадки принесут лишь временные убытки и расстроят нескольких клиентов, в то время как ошибка при обновлении банковских систем может заморозить счета миллионов людей, а нарушение в работы системы управления воздушным движением угрожает безопасности полетов.

Именно поэтому многие владельцы, и не только в США и Европе, предпочитают максимально продлевать жизнь старому, но предсказуемому оборудованию с помощью регулярного обслуживания. «Разработчики программного обеспечения и компании работают в условиях несогласованного взаимодействия. Они отдают приоритет скорости и функциональности, а не безопасности», — отметила в комментарии NBC Лорен Забиерек, эксперт в области кибербезопасности.

В этих условиях получается, что чем раньше страна начала выстраивать собственную цифровую базу, тем старше оказывается ее фундамент.

Там, где массовая цифровизация началась в 2000–2010-х годах, к примеру в России и Китае, не было разветвленной сетевой инфраструктуры из прошлого века. Они сразу прокладывали оптоволоконные линии и использовали все доступные на тот момент наработки, поэтому их цифровые сервисы оказались гибче и быстрее.

Однако со временем любая технология устаревает, поэтому долгое время полагаться на преимущества более позднего старта не стоит. Опыт первопроходцев показывает, что систему нельзя просто «построить один раз и надолго».

Выживают и остаются устойчивыми только те системы, в архитектуру которых изначально заложена возможность безболезненно заменять любые детали на ходу, не останавливая работу всего механизма. И появление новых технологий делает это правило всё более важным.

«Сбои будут происходить чаще, и хотя у них может не быть одной и той же непосредственной причины, все они будут связаны с ускоряющимся темпом внедрения обновлений и огромной, непостижимой сложностью нашей цифровой инфраструктуры», — заявил в разговоре с NBC Джейсон Хили, старший научный сотрудник Колумбийского университета, специализирующийся на кибербезопасности.

Отдельный тревожный сигнал — роль искусственного интеллекта.

Накануне стало известно, что генеральная прокуратура американского штата Калифорния подала иск против OpenAI. Ведомство утверждает, что компания ввела общественность в заблуждение и подвергла ее опасности при тестировании моделей искусственного интеллекта.

Сообщается, что зафиксировано порядка 80 случаев вмешательства в работу сторонних систем с участием ИИ-моделей, в том числе кибератаки. Этот случай не связан напрямую с упомянутыми сбоями, но показывает, что технологии искусственного интеллекта не только дают новые возможности, но и создают небывалые потенциальные уязвимости.

Это не значит, что нужно готовиться к апокалипсису. Однако говорит о том, что устойчивость цифровых сервисов стала вопросом повседневной безопасности, и именно поэтому слухи о конце интернета приобрели такой широкий резонанс.