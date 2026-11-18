Президент России Владимир Путин 18 ноября провел в китайском Шэньчжэне более двух часов переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, посетил совместный российско-китайский университет и обменялся приветствием с Дональдом Трампом. Президенты России и США пожали друг другу руки на торжественном приеме форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).

Сергей Бобылев/РИА Новости

Главное дипломатическое событие еще впереди: на 19 ноября запланирована встреча руководителей России, Китая и США, способная изменить ход переговоров о мировой безопасности.

Форум АТЭС, проходящий в этом году в Шэньчжэне, уже 33-й по счету. В «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» входит больше двадцати стран, включая Россию, Китай и США. На государства, участвующие в АТЭС, приходится более 60% мирового валового внутреннего продукта.

На регулярно проходящих саммитах их участники обсуждают актуальные вопросы торговли, инвестиций, развития транспорта и технологий.

Для нашей страны Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал главным направлением внешней торговли. Ранее, выступая на деловом саммите АТЭС, Путин отметил, что доля АТР в российском товарообороте достигла 53%.

Многолетний курс на Восток и Глобальный Юг дал стране новые рынки и производственные связи.

При всей важности встреч на площадке АТЭС основное внимание приковано к предстоящим переговорам лидеров трех стран-участниц форума — России, Китая и США.

«Большая тройка» и новая Ялта

Намеченную на 19 ноября встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже оценивают как главное международное событие года. Диалог лидеров ведущих военных держав и крупнейших экономик способен привести к коренным изменениям в системе мировой безопасности.

Первые контакты уже состоялись. Путин провел переговоры с Си, а вечером 18 ноября встретился с Трампом на торжественном приеме китайского лидера.

Помощник российского президента Юрий Ушаков проинформировал, что стороны обсуждают подготовку совместного документа по ее итогам. Среди вопросов — международная безопасность и урегулирование украинского конфликта.

На деловом саммите Путин говорил о возможностях «Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества» для прямого диалога ведущих держав:

«Площадка АТЭС предоставляет большие возможности для конструктивного общения на всех уровнях, и прежде всего между лидерами ведущих экономик, которые могут за одним столом обменяться мнениями, решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, в области безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, сообща работать над укреплением основ глобального устойчивого развития».

Российский лидер рассчитывает на большую потенциальную пользу предстоящих переговоров.

Попытки изолировать Москву и отстранить ее от важнейших международных решений не достигли цели.

Президент России, а значит и сама Россия, определяет историю, пока Европе остается смотреть со стороны и выпрашивать место за столом переговоров. В Шэньчжэне собрались руководители государств, способных обсуждать основы нового мирового порядка напрямую, без участия Брюсселя.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Предстоящую встречу сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года. Тогда руководители СССР, США и Великобритании договаривались о послевоенном устройстве мира. Теперь за одним столом соберутся лидеры России, Китая и Соединённых Штатов, чтобы обсудить будущее международной безопасности.

Европейцы, которые пытаются «встроиться» в обсуждения украинского конфликта и продиктовать свои условия, и в этот раз остались за бортом.

«Новая Ялта» всерьез тревожит сторонников продолжения конфликта с Россией. Если Москва, Вашингтон и Пекин сумеют договориться по главным вопросам международной безопасности, расчеты на многолетнее противостояние с Россией могут рухнуть. А европейским политикам, которые до сих пор выступали за продолжение конфронтации, придется смириться с тем, что важнейшие решения принимаются без их участия.

У Москвы и Пекина — общая цель

Позиции России подкрепляет стратегическое партнерство с Китаем. Его укрепление — многолетний курс Путина, который приносит стране ощутимую экономическую выгоду.

18 ноября российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Переговоры длились более двух часов и продолжились за рабочим завтраком с участием главы МИД Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова.

Си отметил продолжительность личного диалога с российским руководителем:

«Весьма символично, что сегодняшняя встреча — наша третья личная встреча с начала текущего года и 50-я по счету с 2013 года».

В 2026 году исполняется 30 лет установлению отношений партнерства и стратегического взаимодействия и 25 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре», — подчеркнул председатель КНР.

Укрепление сотрудничества Москвы и Пекина приносит больше стабильности и определенности в турбулентный, хаотичный мир, служит образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством, указал Си.

Китайский лидер призвал совместно содействовать формированию многополярного мира. Путин подтвердил общность целей Москвы и Пекина:

«И у нас общая цель — обеспечение мира и процветания в АТР. Будем работать, как Вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики».

Стратегические отношения опираются на торговлю и совместные производства. Китай входит в число главных экономических партнеров России. Страны ведут проекты в машиностроении, транспорте, логистике, добыче и переработке сырья.

«Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превышал отметку в 200 млрд. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована еще раз, но, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота», — отметил Путин.

Российские предприятия получают доступ к китайскому рынку, а новые транспортные маршруты позволяют наращивать поставки и загружать производства. Совместная работа помогает осваивать технологии и уменьшает зависимость от западных поставщиков. Так политика сближения с Пекином укрепляет экономическую самостоятельность России.

Растут и связи между гражданами. После ввода безвизового режима, отметил Путин, туристический поток увеличился на 43%.

Совместный научный прорыв

«Предметный диалог в научно-исследовательской, инновационной областях тоже нас не может не радовать. Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах», — отметил российский лидер.

После переговоров с Си Цзиньпином Путин посетил совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института (ППИ) в Шэньчжэне. Это один из наиболее заметных результатов российско-китайского сотрудничества в области науки и образования, которое Москва и Пекин развивают по инициативе руководителей двух стран.

Университет МГУ — ППИ создали в 2016 году. Сейчас здесь учатся более 5 тысяч студентов. Российские и китайские ученые развивают совместные проекты, в том числе по таким перспективным направлениям, как материаловедение, робототехника, вычислительная математика.

Близость к промышленным предприятиям Шэньчжэня — мегаполиса с населением около 18 млн человек — позволяет находить практическое применение научным разработкам.

На выставке достижений университета Путину показали дисплей на квантовых точках, способный менять цвет свечения, морозостойкие натрий-ионные аккумуляторы для беспилотников и высокоточные титановые детали, которые уже используются в устройствах Huawei и Xiaomi.

Наша страна располагает сильными научными школами и собственными технологиями. Проекты, которые российский лидер развивает вместе с руководством КНР, делают отечественное образование востребованным за рубежом. Университеты получают доступ к исследовательской базе Китая, а российские ученые и технологические компании — к промышленным партнерам и новым рынкам для своих разработок.

Сотрудничество в области образования Москва и Пекин намерены расширять и дальше.

В мае Путин и Си дали старт двум годам совместных образовательных проектов — 2026-й и 2027-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в этой сфере. Интерес к языкам двух стран уже весьма велик: русский преподают более чем в 200 китайских университетах и 125 школах, а число изучающих китайский язык в России перевалило за 100 тысяч.

За нынешним дипломатическим успехом стоят годы работы с Китаем, товарооборот свыше 200 млрд долларов, совместные промышленные и научные проекты, укрепление связей с Азией и Глобальным Югом.

Путин последовательно выстраивал отношения, которые позволили России сохранить самостоятельность и отстаивать собственные интересы даже под давлением Запада. Теперь результаты этой политики становятся видны невооруженным глазом: пока европейские столицы добиваются права участвовать в главных переговорах, Москва готовится обсуждать с Вашингтоном и Пекином будущее международного порядка.