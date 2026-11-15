Задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных 1,29 трлн долларов в третьем квартале 2026 года, увеличившись на 22 млрд долларов за квартал и примерно на 60% за пять лет. Рост долга распределяется крайне неравномерно, а его обслуживание поглощает всё большую часть доходов, что уже сказывается на потребительской активности — главном драйвере экономики США.

ИА Регнум

Сведения о рекорде содержатся в опубликованном отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка. Общий размер финансовых обязательств домохозяйств вырос на 334 млрд долларов и составил 19,1 трлн — на 5 трлн больше, чем в конце 2019 года, до пандемии.

«С 2019 года цены выросли в среднем на 30%, в результате чего миллионы американцев истощили свои сбережения и взяли кредиты, чтобы свести концы с концами», — отметил финансовый аналитики Том Россман в комментарии для CNBC. По данным статистики, в среднем задолженность одного гражданина США с кредитным рейтингом составляет 63,5 тысячи долларов.

Формально основной прирост обеспечила ипотека, объем которой вырос на 257 млрд долларов за три месяца. Впрочем, ощутимый рост в десятки миллиардов наблюдался и по автокредитам, займам на учебу и под залог жилья.

За этими данными скрывается тревожная для Соединенных Штатов тенденция: занимают всё чаще не для инвестиций или крупных покупок, а чтобы покрыть базовые расходы. Многие вынуждены прибегать к использованию заемных средств, чтобы дотянуть до зарплаты или позволить себе незапланированные расходы, например на лечение, ремонт автомобиля и т.д.

«Это действительно отражает финансовые трудности, существующие в обществе», — отметили авторы исследования на пресс-конференции.

При этом самым доступным способом занять до получки считаются кредитки, что только усугубляет проблему. «Кредитные карты остаются одним из самых дорогих способов заимствования», — объяснил CNBC Чарли Уайз, старший вице-президент TransUnion, одной из крупнейших международных компаний в сфере кредитных историй.

В результате доля долга, находящегося на любой стадии просрочки, выросла до 5%, при этом распределяется это бремя неравномерно. «Разрыв в уровне просрочки платежей по кредитным картам между районами с низким и высоким уровнем дохода увеличился после 2022 года», — сказано в исследовании Liberty Street Economics.

Еще в годы пандемии банки смягчили стандарты, расширив доступ к займам для заемщиков с низким доходом и более молодых групп населения. Теперь именно они стали наиболее проблемными клиентами.

Хуже всего приходится молодежи, заимствования которой растут опережающими темпами. «Мы наблюдаем рост задолженности по кредитным картам среди молодых людей примерно на 190% с 2020 года», — рассказала PBS эксперт по личным финансам Бет Коблайнер.

За свои молодые годы многие американцы умудряются назанимать столько, что потом им приходится расплачиваться за них десятилетиями. «С моим студенческим долгом, студенческим долгом моего мужа, автокредитами и кредитными картами сумма, вероятно, равна сумме ипотеки, примерно 125–150 тысяч долларов», — поделилась с тем же СМИ простая жительница страны. По ее словам, из-за низкого рейтинга процент по кредиткам у нее доходит до 30, что серьезно усугубляет положение семьи с каждым новым займом.

Не легче и многим пожилым гражданам Соединенных Штатов. К примеру, 73-летняя жительница Техаса рассказала Business Insider, что у нее уже накопилось около 40 тысяч долларов обязательств по 19 картам с процентными ставками от 12% до 35%.

«Я не могу уменьшит долг, потому что мне по-прежнему приходится использовать кредитные карты в конце месяца, чтобы купить продукты и бензин. Я плачу по счетам, но из-за процентных ставок долг продолжает расти — я чувствую, что меня обдирают», — заявила она.

И эта ситуация далеко не уникальна. Недавнее исследование Atomik Research показало, что среди 2 тысяч взрослых жителей США, имеющих не менее 10 тысяч долларов необеспеченной задолженности, 66% использовали кредитную карту для оплаты продуктов питания в прошлом году. При этом до 42% опрошенных признались, что вынуждены прибегать к потребительским займам почти каждый месяц, чтобы оплатить самое необходимое — еду, бензин, коммунальные расходы.

Однако высокие ставки — лишь одна из причин сложившейся ситуации. Разумеется, свою роль сыграла и инфляция, ведь потребительские цены выросли в среднем на 30% с 2019 года, тогда как заработная плата, особенно в низкооплачиваемых сегментах, росла гораздо медленнее.

Жительница Окленда рассказала NBC, что на одну зарплату, работая в авиакомпании, она обеспечивает себя, свою дочь и внучку. «Нам тяжело. Мы постоянно слышим о том, какая Америка замечательная и как там всё прекрасно, но на самом деле это не так», — заявила она, пожаловавшись на цены, которые «взлетели до небес».

Также влияние на рост задолженности оказало распространение цифровых рассрочек и других подобных сервисов, которые создают иллюзию доступности потребления, но при этом способствуют накоплению мелких обязательств, перерастающих в крупные обязательства.

«Купи сейчас, заплати потом» — еще один пример того, что мы называем «беспрепятственными финансами». Звучит заманчиво, но на самом деле это довольно пагубно, поскольку всё больше отдаляет от понимания того, сколько вы тратите. А иногда мы даже не осознаем, когда тратим деньги», — отметила Бет Коблайнер.

Растущее долговое бремя поглощает прирост доходов. Согласно анализу The Century Foundation и Protect Borrowers, с конца 2022 года реальный располагаемый доход типичного работника вырос примерно на 109 долларов в месяц, а обязательные платежи — на 57 долларов.

Это означает, что 52 цента с каждого доллара прироста заработка уходят на обслуживание кредита, из-за чего американцы с небольшими зарплатами уподобляются белке в колесе. «Для типичного домохозяйства с двумя работающими членами семьи этот прирост дохода полностью нивелируется. И это не просто проблема семейного бюджета, это проблема рынка труда. Работник, который не может позволить себе перерыв в доходах, не может позволить себе уволиться с плохой работы, добиваться повышения зарплаты или рискнуть», — сообщила Анджэла Хэнкс, руководитель программ по вопросам политики в The Century Foundation.

Рост займов и сопутствующий ему рост платежей по процентам напрямую бьет по потреблению и сбережениям. Розничные продажи в последний месяц выросли всего на 0,2%, и это самый низкий темп прироста за год.

«Семейные бюджеты находятся под давлением, и мы продолжаем наблюдать, как это отражается на поведении покупателей», — отметил в разговоре с NBC Скотт Хаккинс, руководитель компании по производству товаров для приготовления и хранения пищи, выпечки, уборки и организации быта.

Поскольку потребительские расходы составляют около 70% ВВП США, переключение доходов с покупок на погашение старых долгов неизбежно замедляет экономику. Более того, если начнется рецессия и вырастет безработица, миллионы домохозяйств с уже исчерпанными кредитными лимитами не смогут использовать карты как подушку безопасности, что сделает спад еще более глубоким и затяжным.

Всё это создает серьезную угрозу американской мечте, лежащей в основе национальной идентичности и социально-экономической модели Соединенных Штатов. Писатель Рональд Райт подметил: «Социализм так и не прижился в Америке, потому что бедняки видят себя не эксплуатируемым пролетариатом, а временно стесненными в средствах миллионерами». Сам он приписывал эту цитату Джону Стейнбеку, что было ошибкой, однако менее точным высказывание от этого не стало.

Эта иллюзия временных трудностей в жизни большинства долго служила фундаментом общественного договора — она позволяла мириться с неравенством, списывая его на личные обстоятельства, а не на структурные перекосы. Однако стремительный рост долга домохозяйств начинает подтачивать ее фундамент.

Американская мечта, построенная на вере в индивидуальный успех, сегодня держится на кредите — и он становится всё дороже. Если эта тенденция продолжится, под угрозой окажется не только потребительская модель роста, но и сама идея, что упорный труд сам по себе способен обеспечить гражданину США достойную жизнь.