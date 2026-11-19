Mercedes, флагман германской автомобильной промышленности и лицо индустрии, намеревается закрыть заводы в Германии и прекратить инвестиции в стране.

ИА Регнум

По мнению источников, близких к концерну, открытым сообщением об уходе с национального рынка менеджмент автогиганта лишь хочет еще больше усилить давление со стороны общественности на несговорчивые профсоюзы и рабочие коллективы. Однако эскалация конфликта может надолго подорвать основу для переговоров.

Как и другие немецкие автоконцерны, Mercedes уже несколько лет переживает структурный кризис. Падение продаж автомобилей в Китае, усиливающаяся конкуренция в Европе и растущие затраты вследствие конфликта с Ираном негативно сказываются на прибыли, выручке и объемах продаж.

К этому добавляются внутренние проблемы, вызванные ошибками руководства.

Компания хочет любой ценой избежать закрытия заводов, но этот вариант «теперь вынуждена рассматривать более конкретно», написала директор по персоналу Бритта Зегер.

«Если мы не придем к соглашению, нам придется пойти на очень жесткие меры. Несмотря на интенсивные переговоры, к сожалению, на данный момент пока не просматривается никакого пути к решению», — добавила она.

«Мы совместно приняли решение на уровне правления приостановить все дальнейшие инвестиции в немецкие предприятия», — пояснил в интервью исполнительный директор по производству Михаэль Шибе.

В то же время профсоюзы и рабочие советы бескомпромиссно настроены на продолжение борьбы за свои рабочие места.

«Нам нужны члены правления, которые верят в Германию как в промышленный центр и не говорят о его крахе при каждом кризисе», — заявил председатель совета работников Mercedes Эргун Люмали.

Глава профсоюза IG Metall в Баден-Вюртемберге Барбара Реш заявила: «Давление и угрозы ни к чему нас не приведут. Мы ожидаем, что компания возьмет на себя ответственность и будет серьезно работать с нами над жизнеспособными решениями для будущего немецких предприятий».

В июне руководство объявило об ужесточении программы экономии в Германии. В ходе переговоров пока не удалось достичь существенного сближения позиций.

«Стоимость рабочего часа должна снизиться», — было сказано в корпоративной рассылке. Концерн требует от своих сотрудников в Германии выполнять неоплачиваемую сверхурочную работу, чтобы снизить средние затраты на каждый произведенный автомобиль.

В настоящее время сотрудники Mercedes, работающие по коллективному договору, трудятся 35 часов в неделю.

«Стоимость часа рабочего времени на производстве в Германии в некоторых случаях в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе», — сказал Шибе. Даже в США, где уровень заработной платы высокий, затраты значительно ниже немецкого уровня.

Согласно презентации, показанной на собрании коллектива, затраты на рабочую силу в производстве в венгерском городе Кечкемет на 75% ниже, чем в среднем по немецким заводам Mercedes. При этом за год работники там трудятся на 27,5% больше.

На американском заводе в Таскалусе затраты на рабочую силу на 17,9% ниже, а рабочее время — на 33,1% больше. Как сообщает компания, руководство стремится достичь в Германии такого же уровня затрат, как в США.

Зегер объявила, что правление также намерено отказаться от части своего вознаграждения. «Наша позиция однозначна: если мы ожидаем вклада от всех, то и мы вносим свой», — сказала она.

По всей видимости, руководство также отказывается давать гарантии занятости. Пока рабочие места на предприятиях Mercedes в Германии гарантированы до конца 2034 года.

Под вопросом находятся также специальные выплаты, такие как рождественское пособие или ежегодное участие в прибыли. Еще в июле концерн в кратчайшие сроки приостановил выплату одной из специальных надбавок.

Благодаря этим мерам Mercedes планирует ежегодно экономить около €800 млн, что позволило бы увеличить маржу прибыли примерно на 1%. Две трети из 164 тыс. сотрудников по всему миру работают в Германии, 90 тыс. из них получают заработную плату в соответствии с коллективным договором IG Metall.

По имеющимся данным, члены производственных советов Mercedes скорее готовы согласиться на неоплачиваемые сверхурочные, чтобы сохранить предприятия и рабочие места. 35-часовая рабочая неделя — одно из главных достижений профсоюза IG Metall.

Руководство осознает это, заявила Зегер. «Мы тоже не по прихоти ставим 35-часовую рабочую неделю под сомнение. Но условий, при которых она была согласована, сегодня уже не существует».

Работники готовы пойти на уступки только в том случае, если будут даны обязательные заверения, например, относительно будущей загрузки производственных мощностей и инвестиций в Германии. Рабочие коллективы беспокоит и то, что даже в случае достижения компромисса Mercedes намеревается перенести дополнительные производственные мощности за границу.

По информации инсайдеров, менеджмент концерна отказался от своего первоначального требования о 40-часовой рабочей неделе и теперь настаивает на 38 часах. Противоположная сторона, как сообщается, готова к неоплачиваемой сверхурочной работе, но только на ограниченный срок. Это, в свою очередь, не устраивает руководство автогиганта.

Шибе еще несколько недель назад объявил о закрытии двух заводов в Германии, если расходы не будут сокращены. Он говорил о намерении закрыть автомобильный завод и завод по производству комплектующих.

Параллельно с переговорами о затратах на рабочую силу в концерне также проходит раунд переговоров о коллективном договоре в металлообрабатывающей и электротехнической промышленности. И здесь ситуация также ведет к эскалации конфликта.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% с ноября. Работодатели пока предлагают повышение заработной платы на 1,3% с лета 2028 года и единовременную выплату летом 2027 года. Зегер считает требования подчиненных «сильно завышенными». Их выполнение привело бы к дальнейшему росту и без того высоких затрат на рабочую силу.

Рабочих можно понять. За годы, когда на Германию благодаря астрономическим доходам от продаж за рубеж продукции немецкого автопрома сыпались экспортные прибыли, они привыкли к хорошим условиям труда и поверили в «капитализм с человеческим лицом».

Гарантированное на много лет вперед рабочее место. Высокая зарплата. Великолепный социальный пакет. Корпоративная пенсия. Наконец, гордость от работы в одном из лучших промышленных концернов мира.

Всё это ныне поставлено под угрозу из-за системных ошибок немецких политиков и управленческих просчетов менеджмента. Наиболее вопиющие из них — попытка идти на поводу у «зеленого лобби», фактически убившего немецкую промышленность, а также отказ от дешевых российских ресурсов и 150-миллионного российского рынка сбыта, произведенный под давлением русофобски настроенных политических элит. А отвыкать от хорошего непросто.

И руководство концерна, вместо того чтобы пугать рабочих закрытием заводов и нагнетать панику через прессу, могло бы подать трудовым коллективам хороший пример, отказавшись от многомиллионных бонусов. Которые, учитывая общее падение прибыли компании, выглядят в глазах общественности настоящим издевательством.