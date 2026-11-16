Поскольку побег с Украины по земле стал за последние пару лет делом чрезвычайно сложным и опасным, граждане начали изобретать новые способы покинуть «свободную европейскую страну».

ИА Регнум

Только в последние недели двое украинцев успешно перелетели границу по воздуху. Один на дельтаплане в Румынию, второй — на мотопараплане в Молдавию, где успешно приземлился и сдался пограничной полиции.

«Пограничный наряд зафиксировал цель на мотопараплане, который двигался в сторону границы на высоте около тысячи метров», — рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Его подчиненные ничего не смогли сделать: стрелять по цели на такой высоте сложно и слишком легко попасть на очередное видео, так что они лишь предупредили молдавских коллег.

Еще одного такого изобретателя, 48-летнего жителя Хмельницкой области, постигла неудача: он заказал в интернете за 500 евро параплан, но его схватили пограничники Могилёв-Подольского отряда.

В ВСУ острая нехватка личного состава на линии боевого соприкосновения, дезертиров много, поэтому мобилизация ужесточается. Бронь отменяют, призывают многодетных отцов и инвалидов, мужчин до 25 лет под давлением заставляют подписывать контракты, а число постов ТЦК, особенно в западных областях, выросло многократно.

Понимая, что в любой момент можно стать добычей «людоловов», а затем пополнить списки погибших или пропавших без вести, украинцы предпочитают рискнуть, не просто уходя пешком через карпатские леса, но и выбирая технологичные способы нелегально пересечь границу.

Просто переплывать Днестр тоже стало «не модно», река теперь патрулируется (все видели, как двое пограничников на лодке пытались забить веслом беглеца в воде). Поэтому надо всё делать быстро: по воде бегут с помощью мини-лодок и акваскутеров. Как раз в ноябре неподалёку от молдавской границы пограничники Могилёв-Подольского и Черновицкого отрядов поймали пятерых мужчин от 25 до 52 лет, жителей Черкасской, Киевской, Одесской и Львовской областей.

Они встретились в городе Бар Винницкой области, купили лодки, обговорили маршрут следования и то, как будут обходить блокпосты, но что-то пошло не по плану. Беглецов заставили заплатить штраф и тут же доставили в ТЦК.

Есть также пример 33-летнего жителя Днепропетровской области, упорству которого можно только позавидовать. В сентябре 2025 года он пытался уйти в Молдавию пешком, был пойман и заплатил штраф. Это его не остановило: он купил акваскутер и в октябре нынешнего года предпринял вторую попытку, но, плохо справившись с управлением, оказался в холодной воде Днестра и был пойман снова.

Но маршрутов ухода осталось на самом деле немного.

В 2022–2023 годах самым «популярным» участком была река Тиса, через которую буквально хлынул поток нелегалов, хотя далеко не всем удавалось добраться до противоположного берега.

По официальным данным Госпогранслужбы и министерства юстиции, к 2024 году при нелегальном пересечении границы погибло более 70 украинцев, около 50 из них утонули в Тисе. Но реальная статистика, естественно, гораздо хуже.

«Этим летом река сильно обмелела. Однажды я сам видел столпотворение служащих: полиция, пограничники, «буханки» с крестами. Говорили, что нашли несколько тел, но в новостях об этом не писали. Наши реки за годы войны стали кладбищами», — утверждает рыбак Леонид из Раховского района Закарпатья, с которым пообщалось ИА Регнум.

Так что вполне возможно, что счёт жертв нелегальных переходов границы идёт на сотни. И многие из них, о чем говорит народная молва, погибли от рук пограничников. Да те и сами в частных беседах подтверждают, что им разрешено открывать огонь на поражение, если догнать нарушителя возможности нет.

«Тиса оказалась мельче, чем я ожидал, всего по грудь, так что плыть не пришлось, я просто перешёл реку вброд. Сначала услышал выстрелы, потом брань, но не испугался. Если ты был на фронте, то знаешь разницу между пулями, которые выпущены в воздух, и пулями, которые выпущены в тебя», — рассказал в интервью журналистам Би-би-си Григорий, бывший военнослужащий ВСУ, добравшийся до Румынии.

О том, что западная граница укрепляется практически как линия фронта, мы уже рассказывали.

Чтобы остановить массовый исход мужчин призывного возраста, власти перебросили сюда дополнительные силы, активно используют беспилотники с тепловизорами, обнесли границу колючей проволокой и другими заграждениями, а белорусскую границу вовсе заминировали.

Вдоль Тисы сплошняком натянута колючая проволока-«егоза». «Если обычная колючая проволока оставляет колотые раны, то «егоза» действует как множество острых лезвий, мгновенно терзающих кожу, мышцы и сосуды», — написал в соцсети адвокат Олег Леонтьев. Тот, кто застрянет в ней, получит множественные глубокие порезы и может попросту истечь кровью.

Экологи уже завалили инстанции жалобами: в заграждении часто гибнут дикие звери, пытающиеся перейти мелководную Тису, не подозревая о смертельной опасности.

Меры дали результат: река перестала быть «популярным направлением». Об этом говорит всё тот же Демченко в интервью «Укринформу»: «В последнее время увеличилось число желающих незаконно пересечь границу по Днестру».

Украинцы бегут в Молдавию и Румынию потому, что общая протяжённость границ с этими странами превышает 1800 км, и такой отрезок трудно контролировать — с другой стороны он охраняется весьма формально.

К тому же Румыния практически не возвращает беглецов, в отличие от Польши: та только в 2025 году вернула более 1200 человек, тогда как румынские власти за весь 2024 год — всего троих.

По данным украинских СМИ, с начала войны в Румынию бежали около 32 тысяч мужчин, из них более 10 тысяч — в 2025 году.

Но даже если человек детально изучил возможные лазейки, до границы ему ещё предстоит добраться. В приграничных областях штат ТЦК тоже увеличен, на дорогах блокпосты, и идти открыто может только тот, у кого в полном порядке документы воинского учёта. Да и то без гарантии: человека могут просто забрать на проверку «на всякий случай».

А у того, кто несколько лет прятался в квартире или на даче, шансов нет вообще — скрутят на первом же посту ТЦК, так что до границы надо идти «индейскими тропами».

Там же уклониста ожидают труднопроходимая местность и дикие звери. В начале июня мукачевские пограничники буквально снимали с дерева киевлянина, который шёл в Румынию, но встретил в лесу медведя, быстро забрался наверх и стал звонить в экстренные службы.

Те же, кто боится лесов, гор, рек и пуль пограничников, находят другие «высокие технологии».

Чаще всего пытаются проехать через пункты пропуска на границе, спрятавшись среди груза, в пластиковых бочках, в нишах автомобиля. Оригинальный путь выбрал 30-летний мужчина: он переоделся 71-летней женщиной и предъявил подделанные документы. Говорят, удача любит смелых, но «пожилая дама» вызвала подозрение у сотрудников пункта пропуска «Новые Трояны» на молдавской границе, и незадачливого путешественника задержали.

Последнее востребованное для побега направление — Белоруссия. Там леса, болота, неукрепленная граница, однако эта «перспективность» компенсирована сплошным минированием.

По данным Госпогранслужбы Украины, в 2024 году туда пытались уйти 326 человек, а в 2025-м — уже 1424. По сообщениям белорусских СМИ и блогеров, в 2022–2026 годах в Беларусь могли бежать от 10 до 16 тысяч украинцев. Несколько десятков бедолаг подорвались на минах.

В апреле 2026 года на мину вблизи села Хрыпск (Шацкая община Волынской области) наступил 55-летний местный житель, который вообще не собирался никуда бежать. А другой беглец сумел обойти минные поля, но не дошел всего два километра до безопасной территории. Он предстал перед судом, вины не признал и заявил, что просто хотел спасти свою жизнь.

Он получил штраф в 3400 гривен и был передан в ТЦК.

Ему стоило бы поучиться у соотечественника, который в марте 2024 года сумел прорваться в Беларусь по Днепру, используя надувной матрас. Правда, тогда еще была возможность добраться до приграничного участка, где река неширокая и риск оправдан. Сейчас такое получится вряд ли.

Согласно статистике украинской Госпогранслужбы за 2022–2025 годы, границу нелегально пересекли 44,9 тысячи человек и ещё более 30 тысяч были задержаны.

По подсчётам журналистов грантового ресурса NGL. media, к маю 2026 года из страны бежали свыше 70 тысяч граждан. Украинские власти утверждают, что в 2026 году число попыток нелегального пересечения границы снизилось на 38% по сравнению с прошлым годом.

Тенденция действительно нисходящая: кто смог — тот уже сбежал. Но те, кто ещё пытается, не остановятся ни перед чем и используют любые средства, будь то дельтаплан, резиновая лодка или грузовой дрон. На кону самое дорогое — жизнь.

И чем упорнее власти будут пытаться её отнять, тем изощрённее станут попытки сбежать.