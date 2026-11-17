Финляндия, десятилетиями служившая образцом общества всеобщего благополучия, стабильно занимает первое место в ЕС по безработице. Социально-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться.

ИА Регнум

Министерство финансов представило пакет предложений, которые, по мнению чиновников, должны предотвратить коллапс. Среди них — повышение налогов и пенсионного возраста, отмена или сокращение пособий и так далее. Разрыв связей с Россией привел Суоми к стагнации и рекордному росту госдолга.

Впереди Европы всей

Еще в конце прошлого года Финляндия оказалась на первом месте в ЕС по уровню безработицы и с тех пор его удерживает — в сентябре 2026 года показатель достиг 10,5% от общего числа тех, кто хочет работать. Следом расположилась Испания с 10,3%.

Средний уровень безработицы в Евросоюзе составил 6,2%, а в еврозоне — 6,5%. Конечно, ситуация ухудшается не только в Финляндии: за год общее количество безработных в ЕС увеличилось на 471 тысячу человек и достигло 13,77 млн.

Показательно положение молодежи: безработица среди европейцев младше 25 лет выросла до 15,5%. Но именно ситуация в Суоми поражает особенно — еще шесть лет назад это государство считалось эталоном и до сих пор называется «самой счастливой страной в мире».

Число заявок на получение пособий для безработных выросло так, что государственное социальное ведомство Kela запретило работникам отпуска в период новогодних праздников. Летом там тоже не справлялись с потоком.

Сильнее всего кризис ударил по занятости мужчин: среди них количество безработных выросло до 159 тыс., а число безработных женщин — до 139 тыс. Безработица молодежи 15–24 лет нарастает опережающими темпами.

Доля безработных в этой категории экономически активного населения достигла 22%, что на 5,4% выше показателя сентября прошлого года. Численность занятых в третьем квартале текущего года особенно сократилась в промышленном секторе.

Летом экономисты начали было толковать о «наметившихся положительных тенденциях», но с сентября вновь участились сообщения о массовых сокращениях. Увольнения добрались до аккумуляторных производств — компания Ioncor объявила о сокращении штата на заводах в Сало и Уусикаупунки: расторжения трудовых договоров и корректировка должностных обязанностей затронут до 260 человек.

Оба завода уже сокращали персонал: в начале 2026 года фирма уволила 125 работников. Ioncor — бывшее аккумуляторное подразделение финского автозавода Valmet Automotive, выделенное в отдельную компанию. Valmet Automotive сам сейчас находится в состоянии кризиса и провел массовые сокращения работников.

Знаменитая Nokia уволит 253 человека. Компания, некогда являвшаяся национальной гордостью, реализует программу сокращения расходов, запущенную три года назад.

Неладно и в транспортной отрасли: эстонская судоходная компания Tallink Silja запустила вторую за год волну сокращений финского персонала — под угрозой увольнения оказались 122 человека.

В феврале фирма уже увольняла сотрудников офисов в Хельсинки и на Аландских островах. Из-за резкого роста расходов на топливо паромы сбавляют скорость. В 2025 году концерн потерял почти 20% грузоперевозок.

Плохи дела в сферах государственного управления и обороны, а также искусства, развлечений и отдыха.

В начале октября о предстоящих масштабных увольнениях сообщила крупнейшая финансовая группа страны (около 39% рынка ипотеки и порядка 41% всех депозитов) OP Pohjola, которая ликвидирует до 554 рабочих мест — почти четверть штата.

Сытые времена ушли безвозвратно

Финское «счастье» основывалось на соцобеспечении и обширной системе пособий. Но теперь власть прямо заявляет, что больше не потянет систему в ее прежнем виде, и занялась демонтажом.

За последнее время 16 тыс. получателей пособий урезали выплаты на 50% — до 289,22 евро в месяц, что составляет 9,64 евро в день на еду, одежду и повседневные нужды.

В Kela напомнили, что в феврале вступили в силу новые правила получения базовой помощи. Они позволяют урезать часть пособия, если получатель не ищет активно работу, отказывается от предложенных вакансий, учебы или планов интеграции.

С 2023 года правительство Петтери Орпо уже несколько раз урезало соцпомощь, за что оно крайне нелюбимо профсоюзами, организовавшими множество волн забастовок.

С 2025 года была прекращена выплата жилищного пособия для ипотечников. А с 1 января 2026 года вступили в силу более строгие обязательные периоды ожидания для пособий по безработице. В это время безработные не получают выплат.

Кроме того, их стали куда строже проверять на предмет доходов: любой заработанный евро уменьшает выплату на 50 центов. Трудовой ценз был увеличен с 6 до 12 месяцев. Введена поэтапная шкала снижения выплат по мере продолжительности периода, в течение которого человек сидит без работы.

Большинство пособий (за исключением пенсий) законодательно заморожены в индексации на 2024–2027 гг. Это означает, что инфляционные корректировки не производятся и пособия обесцениваются с каждым годом.

Сокращено государственное возмещение расходов за посещение частных врачей. Ужесточены условия предоставления субсидий на обучение. Вместо прямой безвозмездной помощи студентов активно переводят на систему образовательных кредитов под госгарантии.

Результаты не замедлили сказаться. В августе Kela обнародовало результаты опроса, показавшего, что из-за сокращения мер социальной поддержки получателям пособий в Финляндии стало сложнее приобретать товары первой необходимости: одежду, лекарства и средства личной гигиены.

50% опрошенных заявили, что им приходится экономить на еде либо регулярно обращаться за бесплатной продовольственной помощью. Эксперты НКО Labore пришли к выводу, что людей с низким уровнем дохода с апреля 2026 года стало почти на 100 тыс. больше, чем до реформы.

Останавливаться власти не собираются. Недавно минфин подготовил рекомендации правительству. Их цель заключается в укреплении госбюджета путем экономии в течение следующих четырех лет на сумму 8–11 млрд евро.

Самое резонансное предложение — постепенное повышение минимального пенсионного возраста до 70 лет. Пока его предлагается проводить так, чтобы финальная планка оказалась достигнута примерно к 2041 году. Но не исключено, что обстоятельства заставят сделать переходный период куда более коротким.

Министерство считает, что повышение пенсионного возраста позволит добавить в экономику от 50 000 до 120 000 работников. Эльсе-Май Кирвесниеми, председатель профсоюза, представляющего интересы работников среднего звена, напомнила, что в стране уже сейчас 300 тысяч безработных. И что делать, когда появятся дополнительные лишние рабочие руки?

Второе ключевое предложение — отмена или существенное сокращение пособия по уходу за ребенком на дому. Еще одна мера, которую население воспринимает чувствительно, — «оптимизация» больничной сети.

Также ведомство предлагает повысить налоги на сжигание древесины, ископаемое топливо и торф. Это обосновывается тем, что Финляндия не может самостоятельно достичь целей ЕС по климату (после того как страна лишилась доступа к российской древесине, она вынуждена сжигать всё больше собственной) и будет вынуждена покупать квоты у других стран, что может быть дорого.

Вдобавок планируется повышение налогообложения пенсионеров с высокими доходами.

Собирают угли себе на голову

Перейти к жесткой экономии Финляндию вынуждают непреодолимые внешние обстоятельства. Консолидированный валовой долг госсектора страны в первом квартале 2026 года составил 255,1 млрд евро, что соответствует 89,8% ВВП. Это на 6 млрд больше, чем в предыдущем.

Центральный же госдолг (то есть долги, созданные непосредственно правительством) достиг 216,4 млрд евро. Разница в 38,7 млрд евро — это в основном долги муниципалитетов и соцфондов.

Дальше ситуация будет ухудшаться. Прогнозы крайне неутешительны: в 2026 году соотношение долга к ВВП превысит 91,6%, в 2027-м — 92,4%, а к 2030 году может достичь 99%.

Для сравнения: в 2008 году долг составлял около 33% ВВП, в 2019-м — 59%, а в 2022-м — уже 73%. За полтора десятилетия он вырос почти втрое. Бюджетный дефицит в 2026–2029 гг. прогнозируется на уровне 4,6% ВВП.

Чистая потребность правительства в заимствованиях на 2026 год составляет 13,1 млрд евро, а с учетом погашений валовая потребность достигает 44,2 млрд.

Разные отрасли экономики (промышленность, строительство, туризм, авиатранспорт, ресторанный и гостиничный бизнес и т.д.) пребывают в кризисном состоянии, что и обусловило лидерство по безработице.

Слабый рост ВВП привел к падению налоговых поступлений и высоким расходам на пособия. В апреле агентство S&P изменило прогноз по рейтингу Финляндии на негативный, указав на риски, связанные с низким ростом ВВП, старением населения и ростом расходов.

Дальнейшее разрастание долга может привести к снижению рейтинга, что увеличит стоимость новых займов и создаст порочный круг.

Главная причина кризиса — разрыв некогда тесных отношений с Россией. После того как Суоми сама отрезала себя от нашего рынка, инвестиций и туризма, ее экономика посыпалась.

Однако Хельсинки упорствует в выбранном курсе — и, что поразительно, население в этом поддерживает свое правительство. В начале ноября издание Isla-Sanomat опубликовало результаты опроса, показавшего, что большинство финнов против начала нормализации отношений с Москвой.

Под «нормализацией» подразумевалось возвращение дипломатических, экономических и человеческих связей между странами к прежнему состоянию — такой вариант одобряет лишь каждый четвертый.

Финские СМИ каждодневно занимаются усилением ненависти к России. На днях гостелерадиокомпания Yle опубликовала интервью с литературным переводчиком Эзро Балком, который кается за то, что когда-то ему нравился Советский Союз, и признается в горячей любви к бандеровскому режиму.

Также недавно в Хельсинки сообщили, что будут отказывать российским спортсменам, в том числе выступающим в нейтральном статусе, во въезде по визе для участия в соревнованиях в Финляндии.

«Их въезд в страну был бы угрозой для международных отношений Финляндии», — сказала министр иностранных дел Элина Валтонен. Такое идейное единство властей и населения показывает, что финны сознательно сделали выбор в пользу дальнейшего ухудшения своей жизни.