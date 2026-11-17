Российский торговый флот превзошел советский показатель по грузоподъемности. Над отечественным высокоскоростным поездом работают 150 предприятий, авиапром готовит новую линейку лайнеров.

Александр Казаков/РИА Новости

Эти и другие данные о состоянии отечественной транспортной отрасли Владимиру Путину представил новый профильный министр Дмитрий Ядров. 22 октября указом президента он был назначен руководителем министерства транспорта.

Встреча президента с министром прошла 16 ноября, в преддверии Дня работника транспорта, который отмечается 20 ноября.

Путин поздравил сотрудников отрасли и напомнил: «Транспорт — это всегда и везде становой хребет экономики, и российской в том числе».

Поезда и дороги

«Становой хребет» крепок — как сообщил Ядров, с начала этого года в России всеми видами транспорта перевезли 11,5 млрд пассажиров и 5,7 млрд тонн грузов.

Железнодорожные компании за девять месяцев перевезли почти 986 млн пассажиров. Перевозки внешнеторговых грузов с дружественными странами выросли до 339 млн тонн, на 5,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Продолжается обновление подвижного состава, причем заказы получают отечественные предприятия. «За девять месяцев этого года уже закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов. Это в первую очередь говорит, я повторюсь, о повышении комфорта, а также о безопасности перевозок», — доложил Ядров.

Главное место среди железнодорожных проектов занимает высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва —Петербург. Ее строительство ведется по прямому поручению и при поддержке президента. Работы идут на всем протяжении будущей трассы.

Одновременно российская промышленность создает первый отечественный высокоскоростной поезд.

«Изготавливаются три электропоезда, — сообщил глава Минтранса. — Уже около 200 поездок совершено, и в следующем году мы планируем уже начать испытания на маршруте от Москвы до Твери, до 400 километров в час развить эту скорость».

Строительство высокоскоростной магистрали означает крупные заказы для заводов и освоение технологий, которые впоследствии пригодятся на других высокоскоростных направлениях. Вместе с ВСМ создается собственная промышленная база для дальнейшего развития скоростного железнодорожного сообщения.

Масштабные работы идут и на автодорогах. До конца года планируется построить, реконструировать и отремонтировать 26,6 тыс. километров. Среди наиболее значимых объектов — продление трассы М-12 «Восток» к Тюмени, строительство обходов городов и реконструкция магистралей, связывающих регионы с крупными рынками, сообщил министр.

Для территорий, прежде отрезанных от основных транспортных потоков, выход на скоростные магистрали открывает новые возможности. Предприятия получают удобные пути доставки продукции, сокращаются транспортные издержки, растет привлекательность регионов для инвестиций.

Особое внимание президент уделяет городскому транспорту. По решениям, принятым на заседаниях Госсовета, 48 регионов в этом году должны получить 5 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Летная годность

С 2022 года страны ЕС ввели санкции, из-за которых были прекращены поставки в Россию воздушных судов и комплектующих, введены ограничения на техническое обслуживание. «Представители Евросоюза заявляли… что задача санкций — убить отечественную гражданскую авиацию», — отметил Ядров.

Но, подчеркнул министр, санкции не повлияли на активность полетов. «1075 воздушных судов в настоящее время находится в эксплуатации. Для этого сформирована полноценная технологическая и техническая база по поддержанию летной годности», — указал Ядров.

За девять месяцев авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров. Больше половины внутренних рейсов выполняется без пересадки в Москве. Прямое сообщение действует с 39 иностранными государствами, в Россию летает 61 авиакомпания из 30 стран.

Для достижения полной самостоятельности нашей гражданской авиации нужны собственные самолеты, двигатели и комплектующие. Именно на это направлены принятые Путиным решения о приоритетных вложениях в отечественное авиастроение.

Благодаря государственной поддержке удалось «перезапустить» авиационное машиностроение, сохранить десятки заводов и конструкторских бюро, наладить разработку новой линейки российских лайнеров.

«В прошлом году завершили сертификацию самолета Ту-214, в этом году самолета Ил-114–300 и двигателя ПД-8. Ждем от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолетов «Суперджет» и МС-21», — доложил Ядров.

Новый двигатель ПД-8 предназначен для «Суперджета», а МС-21 оснащают российским ПД-14. Самолет Ил-114-300 должен усилить региональную авиацию.

По мере развертывания серийного производства отечественные лайнеры смогут заменить иностранные на большей части внутренних маршрутов.

Возрождение отечественного авиастроения стало одним из наиболее значимых результатов промышленной политики президента. Принятые решения сохранили производственные мощности и инженерные школы, создали основу для технологической независимости России и укрепления ее позиций в мировой авиации на десятилетия вперед.

Обновляется и инфраструктура: новые аэровокзальные комплексы построены в Барнауле, Оренбурге, Благовещенске, Пскове и Казани. По президентскому поручению завершается реконструкция перрона аэропорта Магнитогорска.

Флот под своим флагом

Число судов под российским флагом достигло 4980. Одним из главных результатов года стало увеличение общей грузоподъемности коммерческого флота. Ядров связал это достижение с поручением президента.

«Вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг. Это позволило нам сформировать общий дедвейт по России 38 миллионов тонн. Это выше показателей Советского Союза», — сказал Ядров.

Дедвейт — общая грузоподъемность коммерческого флота. По этому показателю Россия поднялась с 24-го на 14-е место, сообщил министр.

На 2027-й готовится закон о морских администрациях — он должен дополнительно упростить регистрацию и эксплуатацию судов, а значит, и увеличить число судов под российским флагом.

Расширение флота под нашей юрисдикцией укрепляет позиции страны в международной торговле, где более 70% грузов перевозят морем. За 2026 год перевалка в отечественных портах выросла на 4,1%, до 662 млн тонн, мощности увеличились на 13 млн тонн.

Президент указал на новое направление работы. «В процентном отношении перевозки по рекам у нас поменьше, чем в других странах, которые очень эффективно используют свои речные возможности», — заметил Путин. Он также привел в пример Китай, где речной транспорт работает гораздо интенсивнее.

Россия занимает второе место в мире по протяженности внутренних водных путей — 101 тыс. километров, но речная сеть пока используется далеко не в полную силу, отметил Ядров. Но база для развития уже создается.

Для устранения ограничений судоходства строится Багаевский гидроузел, завершается реконструкция Городецкого узла.

Развиваются и пассажирские рейсы. «Пассажироперевозки растут: девять процентов практически к аналогичному периоду прошлого года, 12,2 млн», — сообщил Ядров.

В рамках программы «Речные магистрали» уже работают 22 скоростных маршрута. Государство субсидирует такие перевозки, делая речное сообщение доступнее для жителей регионов. Возрождение пассажирского судоходства расширяет возможности поездок внутри страны, а скоростные суда постепенно возвращаются на реки, где прежде этот вид транспорта утратил свои позиции.

Путин отдельно спросил о Северном морском пути. На арктическом направлении действуют восемь атомных ледоколов, сообщил Ядров. Сейчас ведомство готовит предложения по дальнейшему развитию северного флота.

«Цифра» на дорогах

Обновление транспортной системы, которое контролирует Владимир Путин, затрагивает и технологии будущего. Россия рассчитывает войти в число лидеров по внедрению и правовому регулированию беспилотного транспорта.

Сейчас на завершающей стадии разработки находятся два законопроекта. Первый должен согласовать транспортную политику центра и регионов. Второй устанавливает правила пользования для высокоавтоматизированных транспортных средств.

«Фактически мы одна из первых стран, которые комплексно подошли к этому вопросу, начиная от эксплуатации, страхования ответственности в отношении беспилотных автомобильных средств и рельсового транспорта», — отметил Ядров.

По инициативе Путина государство последовательно создает условия для внедрения собственных разработок. Российские предприятия должны получить возможность производить и эксплуатировать беспилотную технику, не завися от иностранных поставщиков.

Продолжается и цифровизация обычных перевозок. За девять месяцев около 700 тыс. участников рынка оформили 109 млн электронных перевозочных документов. Собранные сведения позволяют точнее определять загруженность автомобильных и железных дорог, отслеживать движение грузов и планировать расширение инфраструктуры.

«Этот массив нам позволяет создать национальную транспортно-логистическую платформу, которая позволит в конечном счете Министерству транспорта перейти от управления транспортом к управлению логистикой.

Мы не будем заниматься бизнесом, но мы будем помогать бизнесу осуществлять эту работу более эффективно», — пояснил министр.

Одновременно обновляются пункты пропуска: 75% уже приведены в нормативное состояние.

С 2027 года на шести переходах начнется эксперимент по сокращению контрольных процедур до 10 минут. Для перевозчиков это означает меньше времени на границе, а значит, и меньшие затраты на доставку товаров.

Путин последовательно формирует транспортную систему, способную обеспечить России прочные позиции в мировом экономическом соревновании. В ее основе лежат отечественные технологии, собственные самолеты и суда, современные железные и автомобильные дороги, новые логистические маршруты.

Такая политика направлена на то, чтобы сделать страну менее зависимой от иностранных поставщиков и перевозчиков, а российским предприятиям дает возможность быстрее и дешевле доставлять продукцию. Для жителей регионов результаты этой политики выражаются в более доступном транспорте, новых маршрутах и развитии местной экономики. Ради этого и обновляется тот самый «становой хребет», о котором говорил президент.