Материалы с тегом «Вивек Рамасвами»
Обещал вывести США из НАТО: Рамасвами вышел из президентской гонки в США
Один из кандидатов на участие в выборах президента США предприниматель Вивек Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе. «Я принял решение выйти из президентской гонки», — сказал Рамасвами после объявления предварительных итогов голосования за кандидатуру от Республиканской...
16 января 2024
Бизнесмен Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
Один из кандидатов для участия в выборах президента Америки предприниматель Вивек Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе. «Я принял решение выйти из президентской гонки», — сказал Рамасвами после объявления предварительных итогов голосования за кандидатуру от...
новость часа
16 января 2024
Трамп уверенно побеждает на предварительных выборах в Айове
Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом говорят уже озвученные промежуточные результаты. По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%. Второй результат с большим отставанием у...
16 января 2024
Кандидат в президенты Рамасвами пообещал вывести США из НАТО
Кандидат на должность президента США от республиканцев Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году намерен вывести страну из НАТО, написали 5 января журналисты газеты Politico со ссылкой на источники. Если Рамасвами или другой сторонник его позиции, политик победит в президентской гонке...
6 января 2024
Рамасвами из-за его риторики назвали «аватаром Трампа»
Предвыборные заявления кандидата в президенты США Вивека Рамасвами никак не повлияют на его собственный рейтинг, но из-за схожей риторики могут добавить голоса другому кандидату от Республиканской партии — Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН...
14 декабря 2023
Кандидат в президенты США признал превосходство России в ядерном оружии
Созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. Такое мнение 11 декабря высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир. «У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас», —...
12 декабря 2023
В США впервые за 20 лет лишили полномочий конгрессмена
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами назвал неправильным решение Конгресса лишить по обвинению в мошенничестве полномочий республиканца от штата Нью-Йорк Джорджа Сантоса. Это открывает ящик Пандоры, добавил он. «Исключение Джорджа Сантоса из Конгресса было...
5 декабря 2023
Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Зеленского нацистом и клоуном
Претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной. Об этом политик заявил в ходе дебатов, которые транслировал 8 ноября телеканал CNBC. Рамасвами подчеркнул, что...
9 ноября 2023
В США заявили о превосходстве России по гиперзвуковому и ядерному оружию
Россия опережает США в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил на митинге своих сторонников в Майами (штат Флорида) кандидат на пост главы Белого дома республиканец Вивек Рамасвами. «В настоящее время Россия превосходит нас по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам», — признал...
8 ноября 2023
В США назвали условие для отказа Украине в членстве в НАТО
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Вивек Рамасвами назвал условие для отказа от приёма Украины в НАТО. В интервью телеканалу Sky News он заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину сделку по этому вопросу в случае победы на выборах. В беседе с ведущим телеканала Пирсом...
3 ноября 2023
В США призвали согласиться с вхождением новых регионов в состав РФ
В Вашингтоне должны учесть вхождение русскоговорящих регионов Украины в состав России с целью урегулирования конфликта, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами. Выступая 24 октября в Гудзоновском институте в Вашингтоне, Рамасвами указал на подталкивание...
25 октября 2023
Рамасвами: американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать
Американцы заслуживают правительство, которое прекратит врать собственному народу. Об этом 24 октября заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети Х. «Мы заслуживаем правительство, которое прекратит врать своему народу и попросту открыто расскажет о том, что...
24 октября 2023