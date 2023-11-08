Майами, США, 8 ноября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Россия опережает США в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил на митинге своих сторонников в Майами (штат Флорида) кандидат на пост главы Белого дома республиканец Вивек Рамасвами.

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«В настоящее время Россия превосходит нас по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам», — признал он.

Кроме того, претендент на президентское кресло отметил, что Россия «находится в альянсе» с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в ходе своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне Рамасвами указал на подталкивание России и Китая к укреплению отношений в случае продолжения дальнейшего участия США на Украине в военной сфере. Политик считает, что в США должны учесть вхождение русскоговорящих регионов Украины в состав России с целью урегулирования конфликта. При этом Россия должна выйти из военного союза с Китаем.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 4 ноября, выступая на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ, заявил о лидерстве РФ в ракетно-ядерной отрасли. По его словам, Россия впервые в мировой истории опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.