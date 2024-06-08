Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию
Маск насторожился из-за обсуждения политиками США прямого нападения на Россию
Вашингтон, 9 июня, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск назвал тревожным высказывание политических деятелей США о нападении на Россию. Об этом он написал в социальной сети X.
Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в Белом доме под руководством президента Джо Байдена и двухпартийной «фракции поджигателей войны» всё чаще звучат разговоры уже не столько за защиту Украины, сколько за масштабное нападение на Россию.
«Они начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию», — написал в соцсети Рамасвами.
Илон Маск прокомментировал, что «это очень настораживает».
Как сообщало ИА Регнум, 4 июня Байден заявил, что Украина, возможно, не станет членом НАТО и после завершения конфликта, но США тем не менее продолжат оказывать ей военную помощь.
США не будут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил 8 июня американский политолог Гилберт Доктороу.
Он напомнил, что ранее администрация США так и не решилась нанести ядерные удары ни по КНДР, ни по Ирану, хотя их потенциал был куда более ограниченным, нежели у России.