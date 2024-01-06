Вашингтон, 6 января, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Кандидат на должность президента США от республиканцев Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году намерен вывести страну из НАТО, написали 5 января журналисты газеты Politico со ссылкой на источники.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Если Рамасвами или другой сторонник его позиции, политик победит в президентской гонке, например экс-президент Дональд Трамп, то дни НАТО могут быть сочтены, уточнили авторы.

«Вивек серьёзно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не могут выполнить обязательства по военным расходам, и при необходимости проведёт переоценку уровня нашей собственной поддержки. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией», — привело издание заявление представителя предвыборного штаба Рамасвами Триша Маклоклин.

Тем самым старший советник республиканца не стала напрямую говорить о намерениях Рамасвами относительно НАТО, но и опровергать его позицию не стала.

В материале указали, что Рамасвами не стремится полностью исключить США из мировой политики.

Как сообщало ИА Регнум, старший научный сотрудник ИНИОН РАН политолог-американист Борис Межуев назвал предвыборные лозунги Вивека Рамасвами схожими с риторикой однопартийца Дональда Трампа. По мнению эксперта, Рамасвами сразу не входил в число наиболее перспективных кандидатов в президенты США и сейчас он продолжает терять лидерство. К тому же на самом деле заявления Рамасвами не совсем соответствуют действительности, добавил Межуев.

Рамасвами ранее заявил, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступки восточных территорий. Также он предложил в мирный договор включить обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, если Россия выйдет из военного союза с Китаем. Политик отметил, что украинский конфликт не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны, и выступил за урегулирование конфликта на Украине, прекращение финансовой и военной поддержки Киева.