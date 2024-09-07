Вашингтон, 7 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами назвал голословными заявления Вашингтона о якобы попытке российских СМИ вмешаться в американские выборы. Интервью политика опубликовал 6 сентября журналист Такер Карлсон на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

По мнению Рамасвами, за попытками американских властей обвинить российскую прессу во вмешательстве в выборы на самом деле скрываются собственные незаконные действия политиков США. Как пояснил Рамасвами, подобную «модель поведения» Вашингтон уже опробовал ранее, так как не в первый раз выступает с подобными обвинениями накануне выборов. При этом никаких доказательств ни разу представлено не было, все обвинения оставались голословными.

«Вы можете наблюдать закономерность: в 2016 году предпринимались попытки вмешательства в выборы внутри страны, но они пустили российскую дымовую завесу; в 2020-м была попытка вмешательства изнутри, и они опять же использовали российскую дымовую завесу», — отметил Рамасвами и рекомендовал не «покупаться» на то, что пытаются «продать» американские власти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский журналист Такер Карлсон, власти США вводят санкции в отношении российских СМИ в попытках заглушить критику в адрес администрации президента Джозефа Байдена. Такер Карлсон подчеркнул, что не понимает, каким образом подобное может происходить. По его словам, администрация Байдена приняла слишком много беспрецедентных решений.

Также журналист обратил внимание, что с видеохостингов, в том числе с YouTube, начал исчезать контент консервативных авторов и иностранных граждан, которых американский минюст обвинил в якобы связях с иностранным государством.

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и её проектов «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Американские власти объяснили это тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что США в новых санкциях против российских СМИ переплюнули сами себя, не сумев полностью озвучить принятые меры.