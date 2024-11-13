Москва, 13 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск является эффективным менеджером, что он уже успел доказать всему миру. Именно такой человек нужен избранному президенту США Дональду Трампу во главе нового министерства государственной эффективности, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в беседе с ИА Регнум.

Alex Brandon/AP/TASS Илон Маск

Трамп 12 ноября заявил о том, что назначит миллиардера Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE). Позже предприниматель прокомментировал своё назначение в социальной сети X, заявив, что работа нового министерства будет «угрозой для бюрократии».

«Это оптимальный вариант. Его задача вычистить вашингтонское болото. Сделать Америку эффективной и конкурентоспособной. Вычистить от этой невменяемой бюрократии и номенклатуры. Этим должен заниматься эффективный менеджер, а кто эффективный, если не Маск, самый богатый человек в мире, состояние которого составляет более двухсот миллиардов долларов. Он свою эффективность уже доказал»,— рассказал эксперт.

Американист отметил, что бюрократия в США несменяемая, и в первую очередь это чиновники среднего уровня, которые не меняются десятилетиями, несмотря на новые администрации.

«Задача Маска — расчищать. Но скорее всего он будет смотреть на ситуацию свысока, давать какие-то распоряжения, а конкретной грязной работой будет заниматься Рамасвами. Он крайне лояльный Трампу человек, который во время предвыборной гонки повторял все идеи и точки зрения за Трампом. Вивек даже победить-то не хотел, а скорее засветиться»,— уточнил политолог.

При этом, Блохин подчеркнул, что рано делать конкретные прогнозы о перспективах работы нового министерства под управлением Маска и Рамасвами, так как нынешние заявления Трампа ещё не означают официального назначения.

«Всё это лишь его предварительное воззрение. Он реально придёт в Белый дом только через полтора месяца. И нужно дождаться его конкретных, реальных шагов и действий. Потому что он свою точку зрения поменяет ещё десять раз. Он её в течении недели менял, когда был президентом. Советников по национальной безопасности менял, как перчатки. Со всеми переругался, ни с кем не сработался»,— подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, Трамп объявил о намерении назначить американского телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Трамп отметил, что Хегсет окончил Принстонский университет и получил высшее образование в Гарвардском университете. Более того, он является ветераном боевых действий.

12 ноября Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности.

Кроме этого, 11 ноября Трамп выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.